Cambios del DMV en Carolina del Norte: así será la modificación de las citas y los horarios de atención en febrero 2026

A partir del lunes 9 de febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte implementará cambios en sus horarios de atención y en el sistema de citas, luego de que se agotaran los fondos federales que permitían extender el servicio en sus oficinas.

Cuál es el cambio en el horario de atención en el DMV de Carolina del Norte

De acuerdo con WBTV, al menos 90 oficinas de licencias de conducir del DMV en Carolina del Norte abrirán una hora más tarde a partir del segundo lunes de febrero. Desde esa fecha, el horario de atención iniciará a las 8.00 hs, y ya no a las 7.00 hs, como ocurrió durante el último año.

DMV de Carolina del Norte modifica citas online y solo se pueden hacer con una semana de anticipación (FB NCDMV)

Este ajuste se debe a que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, del cual depende el DMV, agotó los tres millones de dólares provenientes del Plan de Rescate federal, recursos que se utilizaron para abrir oficinas antes de lo habitual.

Paul Tine, comisionado del DMV estatal, explicó en un comunicado que, lamentablemente, los fondos federales ya no están disponibles, por lo que no es posible mantener la hora adicional de atención. No obstante, indicó que existe la posibilidad de reinstaurar horarios extendidos los sábados, siempre y cuando se obtenga nueva financiación.

El DMV informó que el viernes 6 de febrero de 2026 será el último día en que las oficinas operen desde las 7.00 hs, y recomendó a los usuarios consultar el sitio web oficial para verificar los horarios actualizados de su oficina más cercana.

Cuáles son las modificaciones para las citas en el DMV de Carolina del Norte

Además de la modificación en los horarios, el DMV de Carolina del Norte anunció ajustes en el sistema de citas en línea, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia, informó CBS 17.

DMV de Carolina del Norte se queda sin fondos federales para abrir más temprano (FB NCDMV)

A partir de ahora, las personas solo podrán agendar citas con una semana de anticipación, en lugar de los tres meses que se permitían anteriormente. Según Marty Homan, gerente de comunicaciones del DMV, este cambio permitirá redistribuir mejor la demanda entre oficinas con mayor capacidad y abrir más espacios disponibles.

“Hemos avanzado mucho en los últimos ocho a diez meses, aunque todavía queda trabajo por hacer”, señaló Homan. Pese al ajuste, el DMV mantendrá más de 3000 citas diarias en todo el estado, ahora con mayor flexibilidad horaria.

El funcionario recordó que no es obligatorio contar con una cita para ser atendido, aunque recomendó agendarla para reducir tiempos de espera.

Renovar la licencia de conducir de forma remota en Carolina del Norte

Como parte de los esfuerzos para descongestionar las oficinas, el gobernador Josh Stein firmó recientemente la Ley S245, conocida como la “Expansión de servicios de licencia de conducir remoto”..

DMV de Carolina del Norte busca agilizar los procesos con menos filas en las oficinas (FB NCDMV)

Esta legislación permite a los ciudadanos renovar su licencia de conducir de manera remota, ya sea por internet, correo, teléfono u otros medios autorizados. Antes de octubre de 2025, la ley solo permitía una renovación en línea de forma intercalada; ahora, es posible realizar dos renovaciones remotas consecutivas.

Las autoridades esperan que esta medida reduzca filas, tiempos de espera y presión operativa en las oficinas del DMV en todo el estado.