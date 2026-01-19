Buenas noticias para conductores: dónde está la oficina móvil del DMV en Carolina del Norte y qué se necesita para ir
La unidad también extendió su horario de atención para facilitar trámites de licencias y la obtención del Real ID
Para los conductores de Carolina del Norte, hacer trámites vehiculares será ahora más sencillo. El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) informó que implementará un módulo móvil y ampliará sus horarios para reducir las largas filas en las oficinas tradicionales.
Carolina del Norte habilita oficina móvil del DMV para conductores
La Oficina del DMV de Carolina del Norte se encuentra en la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune, en la esquina de Holcomb Boulevard y Dogwood Street, cerca de la biblioteca de la base, señaló The Daily News.
La Oficina Móvil Exprés del DMV amplió su horario, y atiende de lunes a viernes de 7.15 a 11.00 hs, y de 12.00 a 15.30 hs (horario local).
El personal está capacitado para gestionar la conversión y transferencia de licencias al sistema REAL ID, lo que facilita el cambio tanto para residentes actuales como para quienes vienen de otros estados.
La licencia de conducir REAL ID de Carolina del Norte presenta una estrella en la parte superior y resulta ser útil para personas que quieran abordar un avión comercial, visitar instalaciones nucleares, bases militares o juzgados, prisiones u otras instalaciones federales, explicó el Departamento de Transporte de Carolina del Norte.
Además, en la oficina móvil se pueden tramitar renovaciones y reemplazos de identificaciones de Carolina del Norte de forma rápida.
Sin embargo, para exámenes prácticos, pruebas teóricas o la obtención de una licencia inicial de Carolina del Norte, se debe acudir a una oficina fija, ya que la unidad móvil no cuenta con estos servicios.
Requisitos para asistir a la oficina móvil del DMV en Carolina del Norte
Para asistir a esta oficina móvil del DMV se requiere cita previa. El trámite demorará aproximadamente unos 15 minutos.
Entre los requisitos para obtener la REAL ID en Carolina del Norte, es necesario contar con los siguientes documentos, según el sitio oficial de la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune.
- Comprobante de identidad y estado legal
Es obligatorio entregar un documento original que incluya nombre y fecha de nacimiento. Entre las identificaciones que se pueden presentar se encuentran:
- Acta de nacimiento, copia certificada de una oficina de registros vitales de EE.UU.
- Pasaporte estadounidense vigente.
- Documentación federal, certificados de ciudadanía o naturalización, tarjetas de residencia permanente o permisos de trabajo vigentes.
- Pasaporte extranjero, acompañado de una visa de EE.UU. y el registro I-94 vigentes.
- Número de Seguro Social (SSN)
Se debe presentar un documento que muestre el número completo de la tarjeta oficial de Seguro Social, formularios fiscales como el W-2 o el 1099. O bien un comprobante o talón de pago de nómina.
- Evidencia de cambio de nombre
Si el nombre actual no coincide con el documento de identidad, se debe presentar un comprobante oficial de EE.UU., como acta de matrimonio certificada o decreto de divorcio u órdenes judiciales de cambio de nombre.
- Prueba de residencia en Carolina del Norte
Es necesario entregar dos documentos distintos que muestren la dirección actual en el estado, entre los que destacan:
- Registros vehiculares, título, registro o póliza de seguro de N.C.
- Vivienda, contratos de alquiler, estados de cuenta de hipoteca o recibos de impuestos sobre la propiedad.
- Servicios y finanzas, como facturas de luz, agua o cable.
- Registros escolares o tarjetas de votante de N.C.
- Requisitos para menores de edad (menores de 18 años)
Los menores pueden demostrar su dirección con un documento de la siguiente lista:
- Registros escolares, médicos o de hospitalización en N.C.
- Correspondencia de organizaciones reconocidas (como Boy/Girl Scouts o equipos deportivos).
- Declaraciones de impuestos donde el menor figure como dependiente.
- Suscripciones a revistas a nombre del menor.
