Cómo se mueve el ICE, la CBP y otras agencias federales en las calles de Charlotte: detalles para reconocerlos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en los últimos días la “Operación Charlotte’s Web” en Carolina del Norte, con el foco en los migrantes con estatus irregular en EE.UU. con antecedentes penales. Hasta el momento, más de 250 personas fueron arrestadas en las redadas.

Cómo reconocer a los agentes del ICE en Charlotte

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene como misión principal la identificación, captura de “extranjeros removibles”, y la remoción de extranjeros con estatus irregular en Estados Unidos.

Los agentes del ICE suelen utilizar chalecos en las redadas con las siglas de la rama de la agencia donde ejercen X @EROMiami - X @EROMiami

Para sus operativos, los agentes federales cuentan con variedad de uniformes para identificarse como:

Uso de chalecos: los integrantes de la agencia suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama de la agencia donde trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación ( ERO , por sus siglas en inglés).

los integrantes de la agencia suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama de la agencia donde trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación ( , por sus siglas en inglés). Uniforme militar : el equipo de Respuesta Especial del ICE suele aparecer con uniforme militar y con armamento pesado o equipo balístico.

: el equipo de Respuesta Especial del ICE suele aparecer con uniforme militar y con armamento pesado o equipo balístico. Ropa de civil: los agentes también pueden operar vestidos de civil y sin identificación o con una identificación mínima. Sin embargo, deben identificarse durante los arrestos.

Con respecto a este último punto, John Miller, un analista de inteligencia, sostiene que el uso por parte de los agentes de la ropa civil es un “procedimiento estándar” en los operativos de campo.

El equipo de Respuesta Especial cuenta con con vehículos blindados tipo Bear Cat, armamento pesado y equipo balístico Jenny Kane� - AP�

Esto lo corrobora Jeffrey Ian Ross, criminólogo de la Universidad de Baltimore, quien remarca cómo la vestimenta connota anonimato en los operativos.

“La vestimenta policial puede resultar muy intimidante. Con la ropa de civil, se acabaron los tiempos en que se podía reconocer a un policía encubierto por el tipo de zapatos que llevaba”, dijo en una entrevista con GQ.

Los agentes pueden usar ropa de civil siempre y cuando se identifiquen al momento del arresto STEPHANIE KEITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo se visten los agentes de la CBP y la Guardia Nacional en los operativos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene como misión “proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación”. Para cumplirlo, usan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican “Policía” o “Patrulla Fronteriza”.

La CBP se identifica a través de parches en sus chalecos CBP - CBP

En el caso de la Guardia Nacional en EE.UU., para los despliegues cuentan con ropa militar y armamento pesado como escudos, porras y rifles.

Las detenciones en Charlotte tras el inicio de las operaciones

El DHS confirmó la detención de 250 personas desde el inicio de los operativos en Charlotte hasta el 18 de noviembre. Durante el primer fin de semana de redadas, arrestaron a 130 migrantes. Del total, 44 de ellos tenían antecedentes penales.

“No hay absolutamente ninguna excusa para seguir permitiendo que inmigrantes con estatus irregular con antecedentes penales aterroricen a nuestras comunidades estadounidenses”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

“Están aquí y nunca debieron haber estado aquí. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, estamos expulsando de nuestras comunidades, de una vez por todas, a los peores delincuentes inmigrantes ilegales", agregó.