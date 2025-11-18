El precio de desafiar al ICE: la concejala migrante que podría ser arrestada por “agresión” y perdió en las elecciones

El acceso a buenos empleos, educación y un medio ambiente saludable eran algunas propuestas de Etel Haxhiaj, la concejala del Distrito Cinco en la ciudad de Worcester, Massachusetts, que buscaba su reelección el pasado 4 de noviembre. Seis meses antes de los comicios, fue acusada de agredir a agentes durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De Albania a Massachusetts: quién es Etel Haxhiaj

Etel Haxhiaj es oriunda de Albania, un país pequeño con costas en los mares Adriático y Jónico. En 2001, emigró con sus padres a Worcester, Massachusetts, para huir de la inestabilidad política de su país de origen. Desde ese momento, la ciudad se convirtió en su hogar.

Haxhiaj emigró en 2001 a Estados Unidos tras la inestabilidad política en Albania Instagram/@etel_haxhiaj

“Worcester nos acogió con los brazos abiertos. Con la oportunidad de completar mis estudios de pregrado y posgrado he optado por una vida de servicio, contribuyendo a la ciudad que considero mi hogar", destaca la concejala en su sitio web.

Estudió la Licenciatura de Desarrollo Internacional y Cambio Social en la Universidad de Clark, más una maestría en Desarrollo y Planificación Comunitaria en la misma universidad.

En ese período, apoyó a su comunidad al integrar parte de algunas organizaciones como el Comité de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario de la ciudad y la junta directiva de la YWCA del centro de Massachusetts.

Etel fue elegida concejala del Distrito 5 en 2021, tras derrotar a Gregory Stratman con el 56% de los votos Instagram/@etel_haxhiaj

“Como la mayoría de los padres que trabajan, me preocupa la educación de mis hijos, el alto costo del seguro médico, la hipoteca y el cuidado de mi padre anciano”, expresó la concejala de 47 años.

Etel Haxhiaj fue elegida como concejala de Worcester en 2021, tras derrotar a Gregory Stratman con el 56% de los votos. En la actualidad, cumplió su segundo mandato de dos años bajo la premisa de consolidar una vivienda accesible en la ciudad y un desarrollo económico acorde.

La acusación del ICE contra Etel Haxhiaj

El 8 de mayo de este año, una multitud se enfrentó a agentes federales en la calle Eureka en Worcester por el intento de detención a una mujer brasileña. Entre las personas presentes estaba Haxhiaj, quien la protegió con los brazos y exigió que los oficiales que mostraran una orden judicial.

“No dejaba de pensar que algo malo les estaba sucediendo a mis electores y que necesitaba estar allí para protegerlos”, dijo en diálogo con The New York Times.

Haxhiaj se negó a describir lo sucedido en la calle. Sin embargo, en un video grabado por la cámara corporal de la concejala se muestra cómo agentes intentaron sujetarle los brazos de la Sra. Haxhiaj y el impacto de los brazos de ella en el pecho de un agente.

Días después del incidente, el Departamento de Policía del distrito presentó cargos contra Haxhiaj: agresión a un agente de policía y un cargo de obstrucción a la justicia. La concejala deberá comparecer ante el tribunal el miércoles 19 de noviembre para una audiencia sobre el estado de su caso.

Su caso contra el ICE y derrota en las urnas

El 4 de noviembre, Haxhiaj buscaba su reelección. Sin embargo, fue derrotada por José Antonio Rivera por 375 votos. Durante su trayecto hacia el restaurante donde estaba su equipo, alegó que no podía aceptar la idea de que la represión del ICE en su distrito no fueran de su incumbencia ni de la del Ayuntamiento.