Cuánto tiempo se puede conducir con una licencia vencida en Carolina del Norte en 2026

En Carolina del Norte, una nueva ley permitirá que los residentes conduzcan con la licencia vencida, ya que se ha impuesto otro plazo para renovarla tras su fecha de expiración. Aunque para no ser multados, los conductores deberán cumplir con diferentes condiciones.

Cuánto tiempo se puede conducir con una licencia vencida en Carolina del Norte

Los residentes de Carolina del Norte tendrán un plazo de casi dos años para renovar su licencia de conducir, por lo que podrán manejar libremente y sin temor a multas durante casi 24 meses posteriores a la expiración del permiso, de acuerdo con el proyecto de Ley 391.

La licencia de conducir podrá usarse vencida en Carolina del Norte debido a una nueva ley de moratoria especial (Archivo/North Carolina DMV) North Carolina DMV

Esta norma de moratoria especial fue recientemente aprobada por el Senado de la entidad y tiene algunas pautas y limitaciones que consisten en:

Solo aplica a licencias tipo C (vehículos particulares) que no estén suspendidas, revocadas o canceladas, antes de julio de 2025, fecha en la que entró en vigor la medida, según WCNC.

(vehículos particulares) que no estén suspendidas, revocadas o canceladas, antes de julio de 2025, fecha en la que entró en vigor la medida, según WCNC. La licencia de conducir vencida solo será válida dentro de Carolina del Norte y no podrá usarse como documento de identificación o ser reconocida fuera del estado.

y no podrá usarse como documento de identificación o ser reconocida fuera del estado. La moratoria especial solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y no aplicará para licencias comerciales.

La medida fue adoptada por la entidad debido a la acumulación de trabajo en la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV, por sus siglas en inglés), por la que muchos residentes han tenido problemas para agendar citas.

Cómo tramitar por primera vez la licencia de conducir en Carolina del Norte

Para realizar el trámite de licencia de conducir por primera vez como una persona adulta se deben cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con el Departamento de Transporte:

Las oficinas de licencias de conducir atienden sin cita previa en Carolina del Norte (Archivo) Facebook North Carolina Department of Transportation

Documento que acredite identidad y fecha de nacimiento.

Tarjeta que acredite el número de Seguro Social.

Comprobante de domicilio en Carolina del Norte.

En caso de migrantes, documento que acredite la presencia legal en el país .

. Documento impreso de cobertura del seguro de responsabilidad civil de un proveedor con licencia para operar en Carolina del Norte.

Acudir a una oficina de licencia de conducir cercana, las cuales atienden sin cita previa.

Realizar y aprobar los exámenes de conocimiento escrito, señales de tráfico, visión, y habilidades de conducción.

Qué se necesita para renovar la licencia de conducir en Carolina del Norte

Por otra parte, la renovación de la licencia de conducir en Carolina del Norte, según el DMV, requiere del número de tarjeta de identificación o permiso, y otros documentos, según sea el medio de actualización.

Las renovaciones de la licencia de conducir se pueden hacer en línea en casos donde no apliquen restricciones (Archivo) Sitio web: ncdot.gov

Algunas licencias de conducir, que no sean REAL ID o tarjetas de identificación estatales, pueden renovarse en línea hasta dos veces consecutivas, salvo restricciones como:

Tener una licencia suspendida o deuda con el NCDMV

Restricción distinta a “lentes correctivos”

Renovación de licencias de conducir comerciales o clase A o B, provisionales limitadas, o permisos de aprendizaje.

Tener un documento del gobierno de Estados Unidos que solicita presencia legal.

Las renovaciones en línea requieren de la licencia de conducir expirada (o tarjeta de identificación) y del número del Seguro Social y podrá llevarse a cabo en el sitio web oficial del departamento.

Si alguna de las restricciones antes mencionadas aplican, entonces el conductor deberá visitar una de las oficinas del DMV con su licencia de conducir o identificación actual o vencida.

Además de presentar dos documentos que verifiquen su identidad y su tarjeta del Seguro Social, en caso de que haya perdido su licencia de conducir o esta fuese robada.

Los interesados en el trámite serán atendidos en las oficinas sin cita previa desde la apertura hasta el cierre, según lo permita la capacidad de cada ubicación.