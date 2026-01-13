Dónde conseguir comida gratis en Carolina del Norte del 20 de enero al 24 de febrero de 2026

Con las bajas temperaturas de enero y febrero, la seguridad alimentaria se convierte en una prioridad para miles de familias en Carolina del Norte. Afortunadamente, este 2026 el estado cuenta con una red robusta de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias que refuerzan sus calendarios de distribución gratuita. Estas entidades ayudan a las personas que más lo necesitan a acceder a productos frescos y artículos de primera necesidad sin costo alguno.

Carolina del Norte revela su calendario de entrega de alimentos gratis

El acceso a alimentos básicos es vital para las familias que enfrentan retos financieros. Con este compromiso, la organización sin fines de lucro Hope Street Food Pantry confirmó que en 2026 mantendrá su alianza estratégica con las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg para distribuir suministros de forma gratuita, consignó el sitio La Noticia.

La organización Hope Street Food Pantry entregará alimentos gratuitos en enero y febrero (Archivo) Food Connect Group

El cronograma de entrega gratuita de alimentos para enero y febrero es el siguiente, según Hope Street Food Pantry:

20 de enero: en la Biblioteca Plaza Midwood con dirección en 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205, de 10.30 a 12.30 hs.

en la con dirección en 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205, de 10.30 a 12.30 hs. 10 de febrero: en la Biblioteca de Hickory Grove , ubicada en 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215, de 10.30 a 12.30 hs.

en la , ubicada en 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215, de 10.30 a 12.30 hs. 24 de febrero: de 10.30 a 12.30 hs, en la Biblioteca de West Boulevard, 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208.

En estas jornadas, los beneficiarios recibirán una dotación de productos frescos, básicos de alacena, panificados y, cuando sea posible, proteínas cárnicas. Es fundamental tener en cuenta que, debido a la naturaleza de las donaciones, los artículos varían en cada evento.

Bajo un principio de igualdad, todas las familias reciben una cantidad uniforme de insumos. Por ello, se insta a los hogares con mayor número de miembros a utilizar otros servicios de apoyo complementarios para cubrir plenamente sus necesidades alimenticias.

Las entregan no requieren citas ni documentación (Foto: Freepik)

Desde la organización declaran que las familias pueden recibir alimentos una vez por semana y no se requiere de identificación, documentos financieros, cita previa ni referencia para recibir alimentos.

Dónde encontrar alimentos en el Viejo Estado del Norte

Son varias las entidades que ofrecen alimentos gratuitos a la comunidad de Carolina del Norte. Entre ellas, se encuentran:

Misión de Rescate de Durham

La Misión de Rescate de Durham es una organización que trabaja con donaciones de particulares, iglesias, empresas y fundaciones. Ofrece ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ministerios Urbanos de Durham

Ministerios Urbanos de Durham ofrece desayuno y almuerzo, de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 9.00 hs. Además, brindan cenas entre las 18.00 y 19.00 hs. Los sábados y domingos, los horarios son los siguientes: el desayuno se sirve de 9.30 a 10.30 hs, el almuerzo de 12.30 a 13.30 hs, y la cena de 18.00 a 19.00 hs.

Wake Relief

Wake Relief brinda comida a personas y familias del condado de Wake. Se encuentra en 4 N Blount St., en el centro de Raleigh. Atienden los lunes y martes de 13.00 a 15.00 hs, miércoles de 10.00 a 12.00 hs, y el cuarto sábado del mes, de 10.00 a 12.00 hs.

Muchas personas necesitan ayuda con alimentos durante los primeros meses de 2026 (Archivo) Freepik

Despensa del Ejército de Salvación de los condados de Wake y Lee

El Ejército de Salvación del Condado de Wake se ubica en el Centro de Esperanza Judy D. Zelnak, en Capital Blvd. 1863, Raleigh. Ofrece alimentos los martes y jueves de 13.00 a 13.45 hs, y le brinda a cada familia la posibilidad de recibir de una a tres bolsas de alimentos cada tres meses. Para ello, se debe reservar una cita al 919-834-6733.

Manna Kitchen

Manna Kitchen ofrece comidas y alimentos calientes, en el Centro de Recursos Fayetteville, con domicilio en 128 South King Street en Fayetteville. La entrega es de lunes a viernes, de 11.30 a 13.00 hs.