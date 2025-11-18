Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Carolina del Norte

En una parada de tránsito del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, los conductores pueden presentar varios documentos válidos ante los agentes. A su vez, los expertos recomiendan conocer ciertos comportamientos para aprovechar sus derechos.

Documentos válidos ante el ICE en Carolina del Norte: qué mostrar en un control vehicular

El ICE puede solicitar una licencia de conducir, un registro del vehículo y una prueba del seguro en una parada de tránsito en Carolina del Norte. Además, podría solicitarle al conductor que anote su nombre y su dirección, según explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

De todas formas, lo más importante es que la persona sepa que no debe responder preguntas sobre su estatus migratorio.

Esto solo aplica para los conductores, y no es necesario que el acompañante muestre su identificación, según el Immigrant Defense Project.

De acuerdo con la particularidad de cada caso, la autoridad federal también podría solicitar ciertos documentos de inmigración.

Ciudadanos de EE.UU.: no tienen que portar comprobantes de ciudadanía.

no tienen que portar comprobantes de ciudadanía. Mayor de 18 años tiene documentos de inmigración válidos y vigentes: deben llevarlos consigo todo el tiempo.

deben llevarlos consigo todo el tiempo. Licencia de conducir con Real ID: se puede mostrar para probar la permanencia legal.

se puede mostrar para probar la permanencia legal. Visitantes: tendrán que entregar la prueba de su estatus migratorio.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsos Flickr/ICE

Cómo actuar ante un control del ICE en Carolina del Norte: derechos y recomendaciones clave

Según la sede en el estado del Talón de Alquitrán de la ACLU, es clave que los migrantes no entren en desesperación y mantengan la calma en caso de que un agente del ICE les pida su documentación.

“Usted tiene derecho a guardar silencio y no tiene que discutir su estado migratorio o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración u otros funcionarios", afirman desde la organización.

Si se le detiene en una parada de tráfico, la persona tiene derecho a preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o de inmigración Flickr/ICE

Al tiempo, la ley estatal no requiere que las personas proporcionen su nombre u otra información de identificación a la policía o cualquier entidad federal. Sin embargo, recomiendan tener cuidado: los oficiales podrían acusar al conductor de resistirse, demorar u obstruir a la aplicación de las normas.

Lo que se aconseja es señalarle cortésmente al uniformado que la legislación no obliga a proporcionar esa información, y tampoco obliga a responder preguntas.

Cabe aclarar que los agentes de inmigración no tienen la potestad de registrar a las personas sin su consentimiento, ni tampoco a sus pertenencias.

Derechos de los migrantes detenidos por el ICE en Carolina del Norte: lo que la ley permite y prohíbe

Las personas no debe entrar en desesperación si son arrestadas por el ICE Facebook: Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4

Los migrantes detenidos por el ICE tienen derechos que pueden poner en práctica en Carolina del Norte.