Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Carolina del Norte

Las autoridades migratorias pueden requerir una identificación del conductor y obligarlo a frenar el auto

En una parada de tránsito del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, los conductores pueden presentar varios documentos válidos ante los agentes. A su vez, los expertos recomiendan conocer ciertos comportamientos para aprovechar sus derechos.

Documentos válidos ante el ICE en Carolina del Norte: qué mostrar en un control vehicular

El ICE puede solicitar una licencia de conducir, un registro del vehículo y una prueba del seguro en una parada de tránsito en Carolina del Norte. Además, podría solicitarle al conductor que anote su nombre y su dirección, según explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración
Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigraciónFlickr/ICE - Flickr/ICE

De todas formas, lo más importante es que la persona sepa que no debe responder preguntas sobre su estatus migratorio.

Esto solo aplica para los conductores, y no es necesario que el acompañante muestre su identificación, según el Immigrant Defense Project.

De acuerdo con la particularidad de cada caso, la autoridad federal también podría solicitar ciertos documentos de inmigración.

  • Ciudadanos de EE.UU.: no tienen que portar comprobantes de ciudadanía.
  • Mayor de 18 años tiene documentos de inmigración válidos y vigentes: deben llevarlos consigo todo el tiempo.
  • Licencia de conducir con Real ID: se puede mostrar para probar la permanencia legal.
  • Visitantes: tendrán que entregar la prueba de su estatus migratorio.
Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsos
Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsosFlickr/ICE

Cómo actuar ante un control del ICE en Carolina del Norte: derechos y recomendaciones clave

Según la sede en el estado del Talón de Alquitrán de la ACLU, es clave que los migrantes no entren en desesperación y mantengan la calma en caso de que un agente del ICE les pida su documentación.

Usted tiene derecho a guardar silencio y no tiene que discutir su estado migratorio o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración u otros funcionarios", afirman desde la organización.

Si se le detiene en una parada de tráfico, la persona tiene derecho a preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o de inmigración
Si se le detiene en una parada de tráfico, la persona tiene derecho a preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o de inmigraciónFlickr/ICE

Al tiempo, la ley estatal no requiere que las personas proporcionen su nombre u otra información de identificación a la policía o cualquier entidad federal. Sin embargo, recomiendan tener cuidado: los oficiales podrían acusar al conductor de resistirse, demorar u obstruir a la aplicación de las normas.

Lo que se aconseja es señalarle cortésmente al uniformado que la legislación no obliga a proporcionar esa información, y tampoco obliga a responder preguntas.

Cabe aclarar que los agentes de inmigración no tienen la potestad de registrar a las personas sin su consentimiento, ni tampoco a sus pertenencias.

Derechos de los migrantes detenidos por el ICE en Carolina del Norte: lo que la ley permite y prohíbe

Las personas no debe entrar en desesperación si son arrestadas por el ICE
Las personas no debe entrar en desesperación si son arrestadas por el ICEFacebook: Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4

Los migrantes detenidos por el ICE tienen derechos que pueden poner en práctica en Carolina del Norte.

  • Guardar silencio: se puede decir en voz alta este derecho.
  • No permitir que registren sus pertenencias, pero los agentes sí pueden revisar su ropa si sospechan que la persona lleva un arma.
  • Consultar con un abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionar uno.
  • No responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país (se aplican reglas separadas en fronteras y aeropuertos internacionales, y para personas con ciertas visas de no inmigrante, incluidos turistas y viajeros de negocios).
