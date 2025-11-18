Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Carolina del Norte
Las autoridades migratorias pueden requerir una identificación del conductor y obligarlo a frenar el auto
- 3 minutos de lectura'
En una parada de tránsito del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, los conductores pueden presentar varios documentos válidos ante los agentes. A su vez, los expertos recomiendan conocer ciertos comportamientos para aprovechar sus derechos.
Documentos válidos ante el ICE en Carolina del Norte: qué mostrar en un control vehicular
El ICE puede solicitar una licencia de conducir, un registro del vehículo y una prueba del seguro en una parada de tránsito en Carolina del Norte. Además, podría solicitarle al conductor que anote su nombre y su dirección, según explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
De todas formas, lo más importante es que la persona sepa que no debe responder preguntas sobre su estatus migratorio.
Esto solo aplica para los conductores, y no es necesario que el acompañante muestre su identificación, según el Immigrant Defense Project.
De acuerdo con la particularidad de cada caso, la autoridad federal también podría solicitar ciertos documentos de inmigración.
- Ciudadanos de EE.UU.: no tienen que portar comprobantes de ciudadanía.
- Mayor de 18 años tiene documentos de inmigración válidos y vigentes: deben llevarlos consigo todo el tiempo.
- Licencia de conducir con Real ID: se puede mostrar para probar la permanencia legal.
- Visitantes: tendrán que entregar la prueba de su estatus migratorio.
Cómo actuar ante un control del ICE en Carolina del Norte: derechos y recomendaciones clave
Según la sede en el estado del Talón de Alquitrán de la ACLU, es clave que los migrantes no entren en desesperación y mantengan la calma en caso de que un agente del ICE les pida su documentación.
“Usted tiene derecho a guardar silencio y no tiene que discutir su estado migratorio o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración u otros funcionarios", afirman desde la organización.
Al tiempo, la ley estatal no requiere que las personas proporcionen su nombre u otra información de identificación a la policía o cualquier entidad federal. Sin embargo, recomiendan tener cuidado: los oficiales podrían acusar al conductor de resistirse, demorar u obstruir a la aplicación de las normas.
Lo que se aconseja es señalarle cortésmente al uniformado que la legislación no obliga a proporcionar esa información, y tampoco obliga a responder preguntas.
Cabe aclarar que los agentes de inmigración no tienen la potestad de registrar a las personas sin su consentimiento, ni tampoco a sus pertenencias.
Derechos de los migrantes detenidos por el ICE en Carolina del Norte: lo que la ley permite y prohíbe
Los migrantes detenidos por el ICE tienen derechos que pueden poner en práctica en Carolina del Norte.
- Guardar silencio: se puede decir en voz alta este derecho.
- No permitir que registren sus pertenencias, pero los agentes sí pueden revisar su ropa si sospechan que la persona lleva un arma.
- Consultar con un abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionar uno.
- No responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país (se aplican reglas separadas en fronteras y aeropuertos internacionales, y para personas con ciertas visas de no inmigrante, incluidos turistas y viajeros de negocios).
