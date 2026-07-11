Secuestró un avión para salir de Cuba y pasó más de 20 años en prisión en EE.UU.: salió en libertad, pero el ICE lo detuvo

Miakel Guerra Morales recuperó su libertad después de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el 30 de diciembre de 2025. Un juez federal ordenó su liberación al concluir que el gobierno no demostró que pudiera ejecutar su deportación en un futuro razonablemente previsible. El ciudadano cubano había cumplido más de 20 años de prisión por participar en el secuestro de un avión en 2003.

Por qué un juez ordenó al ICE liberar a Miakel Guerra Morales

El juez federal dictaminó la liberación de Guerra dentro de un plazo máximo de 24 horas. Según informó Telemundo, el fallo obligó a las autoridades migratorias a facilitar su traslado, lo que permitió que el hombre abandonara la custodia el jueves 9 de julio por la noche.

Guerra pasó 22 años en prisión y luego varios meses bajo custodia del ICE en EE.UU. Captura de pantalla de Telemundo

Guerra salió de las instalaciones con una tobillera electrónica y quedó sujeto a un régimen de supervisión migratoria constante. “Si el juez no se pone duro, el ICE no me suelta”, declaró el cubano tras reencontrarse con su madre y su hermano mayor.

El proceso que derivó en su liberación comenzó con una petición de habeas corpus que Guerra Morales presentó por cuenta propia ante una corte federal. El juez concluyó que, después de más de seis meses bajo custodia migratoria, el gobierno no había demostrado que existiera una probabilidad significativa de deportarlo en un futuro razonablemente previsible.

Cómo fue el caso del cubano que pasó 22 años en prisión en EE.UU.

Guerra Morales participó en el secuestro de un avión cubano el 19 de marzo de 2003 junto con otros cinco hombres. El DC-3 de la empresa estatal Aerotaxi había despegado de Nueva Gerona con destino a La Habana y llevaba 37 personas a bordo, entre pasajeros, tripulantes y un escolta.

Los implicados utilizaron armas blancas para desviar el vuelo hacia EE.UU., donde aterrizaron en Cayo Hueso tras ser escoltados por cazas de la Guardia Nacional Aérea de Florida. Ninguno de los pasajeros ni tripulantes sufrió daños físicos durante el incidente, y los secuestradores se entregaron a las autoridades estadounidenses inmediatamente después del aterrizaje.

El ICE arrestó al cubano en Estados Unidos tras haber pasado 22 años en prisión, y lo liberó siete meses después Fotomontaje realizado con IA

Guerra Morales fue condenado a 22 años de prisión federal y permaneció encarcelado durante más de dos décadas. Tras cumplir su condena, se estableció en Texas, pero el 30 de diciembre de 2025 fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Sarasota mientras visitaba a su madre.

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El gobierno informó al tribunal que pretendía deportarlo a México. Sin embargo, el juez señaló que las autoridades no presentaron pruebas de que ese país hubiera aceptado recibirlo ni de que hubiesen realizado gestiones específicas para obtener los documentos necesarios.

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Un tribunal migratorio le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y aplazó su expulsión a Cuba por el riesgo que podría enfrentar allí. Este beneficio no le concede residencia legal ni elimina la orden de deportación, y tampoco impide necesariamente que el gobierno intente trasladarlo a un tercer país que pueda recibirlo legalmente.

Aunque el gobierno ya no puede mantenerlo detenido indefinidamente, el ICE podría arrestarlo nuevamente si su deportación se vuelve razonablemente viable o si incumple las condiciones impuestas para permanecer en libertad.

Por ahora, Guerra Morales permanecerá con su familia bajo supervisión migratoria, mientras continúa vigente la orden de deportación en su contra. “Luchar”, respondió al ser consultado sobre sus planes después de recuperar la libertad.