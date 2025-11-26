LA NACION

El documento del DHS que revela un dato clave sobre las redadas en Charlotte: no detuvieron solo a criminales

Registros internos de la agencia sobre el operativo en esta ciudad de Carolina del Norte contradicen lo que informó el organismo sobre los migrantes arrestados

Un tercio de los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza en Charlotte eran criminales, según un documento del DHSRYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reveló información clave sobre la detención de migrantes en Charlotte. Durante el operativo en Carolina del Norte, la Patrulla Fronteriza detuvo mayormente a extranjeros que no fueron calificados como criminales. El dato trascendió en un contexto donde la entidad se prepara para desplegar una nueva operación en Estados Unidos.

Solo un tercio de los migrantes detenidos en Charlotte tenía antecedentes penales

El documento interno del DHS, al que tuvo acceso CBS News, revela que aproximadamente solo uno de cada tres detenidos en Charlotte tenía algún cargo criminal en su historial. La información contrasta con la intención que manifestó tanto la entidad como figuras relevantes del gobierno de Trump.

Un documento del DHS que solo un tercio de los detenidos en Charlotte tenía antecedentes criminalesRYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según las autoridades, la premisa de estos despliegues de la Patrulla Fronteriza, que se dieron en distintas ciudades demócratas de Estados Unidos, es detener solo a extranjeros con antecedentes que representen una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, eso no se cumplió en la operación Charlotte’s Web.

Oficialmente, el DHS informó el 19 de noviembre que había arrestado a más de 250 migrantes en la ciudad de Carolina del Norte. Según su documento interno, menos de 90 de las personas puestas bajo custodia fueron definidas como “extranjeros criminales”.

Sumado a eso, la entidad no detalló en cuáles de esos casos se trataba de personas con condenas y quiénes solo tenían la apertura de una causa en su historial. Tampoco se incluyeron los cargos por el que cada uno de los detenidos había sido acusado.

La documentación interna del DHS solo tuvo en cuenta las acciones que llevó a cabo la Patrulla Fronteriza. En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) se mantiene activo en Charlotte, por lo que el número de extranjeros arrestados sin antecedentes podría ser mayor.

La Patrulla Fronteriza realizó un operativo de detención de migrantes en Charlotte, Carolina del NorteMatt Kelley - FR171845 AP

Cómo afectó la operación Charlotte’s Web a la comunidad latina

Asediados por la presencia de agentes, muchos migrantes decidieron cambiar sus rutinas y buscar la manera de evitar detenciones. El panorama de la ciudad incluye personas que faltaron a su trabajo o escuela para no exponerse al riesgo.

En paralelo, comercios latinos mostraron su solidaridad y colaboraron de distintas maneras. Tanto al albergar manifestaciones contra la presencia de la Patrulla Fronteriza en la ciudad como en la ayuda a extranjeros para esconderse, se generó una resistencia activa.

El operativo Charlotte's Web de la Patrulla Fronteriza terminó con más de 250 detencionesGETTY IMAGES NORTH AMERICA

El próximo operativo migratorio de la Patrulla Fronteriza sería en Nueva Orleans

A pesar de que el DHS no dio a conocer oficialmente un nuevo operativo, información de NBC News indica que Charlotte’s Web concluyó el 20 de noviembre y que la ciudad de Louisiana es el próximo objetivo de los agentes federales.

Sin una fecha de inicio confirmada, el despliegue no comenzaría hasta después del Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves 27 de noviembre. A pesar de esto, las actividades de preparación pueden empezar antes y los inmigrantes de Nueva Orleans ya se preparan para un cambio en el panorama.

Según Associated Press, el DHS planea desplegar 250 agentes de la Patrulla Fronteriza en Louisiana y Mississippi. Bajo el nombre de “Swamp Sweep“, la operación tendría inicio el 1° de diciembre.

