Cómo se preparan los migrantes en Nueva Orleans ante la inminente llegada del ICE y la Patrulla Fronteriza

Luego de que trascendiera información sobre un inminente operativo de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Orleans, los migrantes de esta ciudad alteraron drásticamente sus rutinas. En este contexto, se reportaron múltiples ausencias en trabajos de la ciudad más poblada de Louisiana.

Migrantes en Nueva Orleans temen ir a trabajar por la llegada de la Patrulla Fronteriza

Según precisó CNN, dos fuentes familiarizadas con la planificación de operativos federales indicaron que Nueva Orleans es el nuevo objetivo de la administración Trump. Aunque todavía no hay precisiones respecto de la fecha de inicio de las redadas, así como tampoco hubo confirmación por parte de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se espera que comience en la primera semana de diciembre.

Migrantes de Nueva Orleans alteran su rutina por miedo a la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las imágenes de agentes en otras ciudades como Chicago y Charlotte preocuparon a los migrantes de Nueva Orleans, que incluso comenzaron a faltar a sus trabajos. De acuerdo con el testimonio de empresarios, el cambio se sintió especialmente en el ámbito gastronómico, un rubro con amplia presencia de latinos.

Asustados ante la eventual llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, no se presentan a sus jornadas laborales. De esta manera, no solo pierden su fuente de ingreso, sino que también generan complicaciones a los restaurantes y locales. La situación causó que incluso empleados con estatus migratorio legal se queden en sus casas.

La Patrulla Fronteriza se dirige a Nueva Orleans para un nuevo operativo

Luego de la operación Charlotte’s Web, que se llevó a cabo en Charlotte, Nueva Orleans es el nuevo objetivo de las autoridades federales. En la ciudad más poblada de Carolina del Norte, se registraron más de 250 migrantes detenidos, según números oficiales del DHS.

El operativo de la Patrulla Fronteriza en Charlotte dejó más de 250 detenidos RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

De acuerdo con NBC News, el operativo concluyó oficialmente el jueves 20 de noviembre y los oficiales se preparan para la siguiente misión. Con la presencia del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, los agentes se trasladarían a Nueva Orleans.

A pesar de que las autoridades no brindaron una fecha específica de inicio de la operación dirigida, se sabe que no comenzará hasta después del Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves 27 de noviembre. Sin embargo, las actividades de preparación podrían empezar con antelación en distintos puntos de la ciudad.

Antes de que termine este 2025, la intención de la administración Trump es desplegar 250 agentes fronterizos para detener a unos 5000 migrantes, según consta en un documento que reprodujo AP. La operación, denominada como "Swamp Sweep“, está apuntada a Lousiana y Mississippi, mientras que su fecha de inicio sería el 1° de diciembre.

La Patrulla Fronteriza se prepara para un operativo migratorio en Nueva Orleans Matt Kelley - FR171845 AP

Las escuelas de Nueva Orleans se preparan para el operativo de la Patrulla Fronteriza

Mientras ya se reportan casos de migrantes que faltan a sus trabajos por miedo a la presencia de agentes, escuelas de la ciudad están alerta por una situación similar. Según Louisiana Iluminator, miembros del ICE y de la agencia fronteriza no pueden entrar en las instituciones educativas.

Sin embargo, referentes de la zona aseguran que la preocupación llegará también a este ámbito y que esperan una reducción en la asistencia de niños y adolescentes a sus clases.

En este contexto, la alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, señaló en diálogo con WWL que “Hay padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela”.

“Creo que hay preocupación generalizada. Esto no es un asunto partidista. Es un problema comunitario, no tener una comprensión completa de la llegada de las fuerzas federales a una ciudad y qué harán exactamente", concluyó.