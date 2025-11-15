El fenómeno climático que hace que las casas de Carolina del Norte se derrumben

En la zona costera de Buxton, en Carolina del Norte, los propietarios empiezan a inquietarse debido a un fenómeno que hace que las casas se derrumben. El aumento del nivel del mar y las tormentas, impulsados por el cambio climático, comenzaron a generar el desplome de viviendas. Según expertos, el caso podría extenderse a otras ciudades.

Alerta en Carolina del Norte: la razón por la que las casas se derrumban

Los problemas comenzaron en 2020. Desde entonces, se desplomaron varias edificaciones en Buxton y Rodanthe, dos pueblos en la isla de Hatteras. Aunque los cimientos comenzaron a ceder en una franja costera estrecha y poco poblada, los expertos advirtieron que podría ser un anticipo de lo que sucederá en otras regiones a medida que avanza el cambio climático.

El fenómeno climático provocó el derrumbe de las casas en Carolina del Norte a través de la erosión costera National Maritime Foundation - National Maritime Foundation

En la franja costera, de las 27 casas que estaban erigidas, 16 se vinieron abajo desde septiembre, especificó CNN. A través de un comunicado de prensa emitido a fines de octubre, el Cape Hatteras National Seashore señaló que pronto podrían producirse más derrumbes.

“Cape Hatteras National Seashore insta encarecidamente a sus visitantes a evitar la playa y no entrar al agua desde el pueblo de Buxton hasta la zona de Cape Point. Se han encontrado escombros peligrosos, tanto grandes como pequeños, en la playa al sur de los derrumbes. También se localizaron grandes trozos de madera”, alertaron.

Todas las viviendas que se derrumbaron este año estaban desocupadas. A contrarreloj frente al descontrolado fenómeno, las autoridades siguen con sus tareas.

En el comunicado, añadieron que el Servicio de Parques y Vida Silvestre contactó a los propietarios para determinar sus planes para la limpieza de escombros en las playas.

El fenómeno climático que afecta las casas de Carolina del Norte

Muchas de las propiedades que se derrumbaron este año estaban a cientos de pies de la línea de costa del océano cuando fueron construidas inicialmente, indicó Reide Corbett, decano de Coastal Studies Institute de East Carolina University, en diálogo con CNN.

En las últimas décadas, la línea costera “se ha ido acercando cada vez más hasta que estas casas ahora están realmente al borde del agua”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) especificó en un informe de 2022 que el cambio climático genera más vientos, olas e inundaciones, lo que provoca la erosión costera.

La erosión costera provocada por el cambio climático podría extenderse a otras zonas más allá de Carolina del Norte Natural Heritage Mission - Natural Heritage Mission

Como resultado de esta situación, se expone la infraestructura en las playas a las mareas y tormentas, informó el USGS.

Las zonas costeras de Carolina del Sur, Virginia, Louisiana y Texas han perdido más de dos metros de litoral al año durante el último siglo. “Se prevé que la erosión en gran parte del país aumente en las próximas décadas”, advirtió la agencia.

Los programas en Carolina del Norte para evitar el derrumbe de casas

En 2022, el condado de Dare realizó un proyecto de más de 18 millones de dólares para la regeneración de zonas costeras. Esto implicó agregar arena a una playa erosionada para ensancharla. De cara al futuro, los funcionarios anunciaron otro plan para 2026.

Laura Moore, investigadora de entornos costeros en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, enfatizó en que los proyectos no son suficientes. “Cuando un lugar se erosiona tan rápidamente que requiere aportes de arena tan frecuentes, es muy difícil contrarrestar ese proceso”, reflexionó.

En esa línea, sostuvo que la erosión que se produce actualmente va a “seguir ocurriendo”, por lo que no basta la instalación de espigones o muelles en la zona. “Se puede cambiar su distribución, pero eso no soluciona el problema”, analizó.

El gobierno de Carolina del Norte aseguró que lleva a cabo tareas para proteger a los ciudadanos y minimizar el impacto del fenómeno climático University of the South Pacific - University of the South Pacific

Un portavoz del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, se refirió a las imágenes de las casas derrumbadas como “algo profundamente inquietante”. Asimismo, enfatizó los trabajos que realiza el gobierno para minimizar el impacto de la erosión.

“El estado de Carolina del Norte está trabajando estrechamente con el condado de Dare y con socios estatales y federales en la zona para garantizar que los habitantes de Carolina del Norte permanezcan lo más seguros posible”, completó.