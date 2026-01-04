El pueblo, a dos horas de Columbia, que tiene un mercado histórico fundado en 1800

A casi dos horas de la vibrante ciudad de Columbia, existe un destino que parece detener el tiempo y conservar la esencia del comercio tradicional. Este pintoresco pueblo no solo destaca por su tranquilidad, sino por ser el hogar de un mercado histórico fundado en 1804, un lugar donde la arquitectura de época y la calidez local se fusionan.

El mercado histórico de EE.UU. a dos horas de Columbia

Se trata de Charleston, en Carolina del Sur, una ciudad costera que ofrece hermosas playas, impresionante arquitectura histórica y un sinfín de divertidas actividades y aventuras al aire libre, consignó Visit the USA.

Abarca desde antigüedades hasta productos artesanales contemporáneos, y es el destino perfecto para quienes buscan una experiencia de compras únicas.

Este pueblo es perfecto para salir de la rutina en enero (Instagram/@mikehabat)

Cuáles son los principales atractivos del pueblo de Charleston

Historic City Market

Es el lugar más turístico y popular de Charleston. El City Market presenta una fachada neoclásica, y la mayor parte del mercado se remonta a principios del siglo XIX, cuando se vendían carne y víveres, aunque actualmente hay puestos para todos los gustos, según A Nueva York.

Este emblemático mercado, que se extiende por las calles principales del centro histórico de Charleston, es un referente de la tradición desde su fundación en 1804.

El corazón del complejo es su imponente salón de 19375 pies cuadrados (1,800 metros cuadrados), donde se despliega un abanico de tiendas para todos los estilos.

Desde delicadas joyas y moda hasta las icónicas canastas de paja tejidas a mano y dulces típicos, este espacio es el lugar ideal para encontrar artesanías auténticas y souvenirs hechos por el talento local, consignó El Informador.

Este vibrante proyecto creativo reúne el talento de aproximadamente 300 artistas locales y recibe a sus visitantes todos los días en un horario de 9.30 a 18.00 hs. Además, para quienes prefieren un ambiente nocturno, los viernes y sábados se extiende una jornada especial desde las 18.30 hasta las 22.30 hs.

El City Market es uno de los lugares más populares de Charleston (Instagram/@antonsmiranda)

Descuentos en la calle King

King Street es una calle principal que destaca por su arquitectura histórica y su múltiple oferta de tiendas nacionales y regionales.

La calle se divide estratégicamente en tres áreas: Lower King, para los apasionados de las antigüedades; Middle King, que se centra en la moda de alta gama; y Upper King, el punto de encuentro para el diseño de interiores y la alta cocina, detalló Hellotickets.

Jugar al golf en los lujosos complejos

Charleston y sus alrededores albergan joyas inigualables. El Kiawah Island Golf Resort es un campo de leyenda, y el complejo ofrece una infraestructura de lujo con restaurantes de clase mundial y clases personalizadas. Otra opción es el Wild Dunes Resort, que se posiciona como una alternativa ideal tanto para jugar como para perfeccionar técnicas, informó Visit the USA.

Recorrer los museos de Charleston

Charleston destaca por sus museos de arte e historia. Se puede visitar la Nathaniel Russell House para ver un diseño neoclásico o conocer el origen institucional del estado en el Old Exchange and Provost Dungeon, según Helloticket. Para las galerías y exposiciones artísticas, tanto el Gibbes Museum of Art como The Charleston Museum son paradas imprescindibles.

Además, el Museo Internacional Afroamericano promete contar las historias de los africanos en las Américas, como la historia del pueblo gula, que lleva más de 200 años en las islas barrera de la costa de Carolina del Sur y sus alrededores, señaló AARP.

En City Market hay productos para todos los gustos (Instagram/@antonsmiranda)

Gastronomía

Charleston brinda una de las gastronomías más increíbles del país. Cuenta con galardonados restaurantes, cocina de calidad y platillos exquisitos, como los camarones con polenta, señaló Visit the USA.

Cómo llegar a Charleston desde Columbia

La distancia en coche entre Columbia y Charleston es de 184 kilómetros. El trayecto en coche dura aproximadamente 1 hora 57 minutos, según los datos de Google Maps.

En autobús, el tiempo desde Columbia a Charleston es de 4 horas y 45 minutos; mientras que tren es de 5 horas y 28 minutos, según las estimaciones de Rome2Rio.