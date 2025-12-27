Nuevo feriado en California en 2026: el día libre promulgado por Gavin Newsom que rinde honor a una comunidad migrante

En octubre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que aprueba un nuevo feriado estatal. Esta y otras fechas importantes llegarán al estado Dorado en 2026 gracias a los proyectos promulgados.

Quiénes ganan un día feriado en California en 2026

La ley AB 268 designa Diwali como feriado estatal oficial, fue aprobada con éxito en ambas cámaras legislativas en septiembre y firmada por el gobernador demócrata un mes después. Entrará en vigor este jueves 1º de enero.

Diwali es conocido popularmente como el "Festival de las Luces" Freepik - Freepik

De acuerdo con ABC7, autorizaría a las escuelas públicas y los colegios comunitarios a cerrar durante el feriado. Además, los empleados estatales podrán optar por tomarse la fecha libre, y los estudiantes de las escuelas públicas tendrán una ausencia justificada.

La nueva ley reconoce que Diwali también es celebrado por sijs, jainistas y budistas.

Qué es Diwali y por qué se aprobó un feriado con su nombre

Diwali es un festival celebrado por los indios estadounidenses, la mayor parte de la diáspora del sur de Asia, y para hindúes, sijs, budistas y jainistas de todos los orígenes étnicos, explica en un comunicado el asambleísta Ash Kalra, de San José y coautor del proyecto junto con Darshana Patel, de San Diego.

De acuerdo con Kalra, California alberga la mayor población de indios americanos, y “designar Diwali como feriado estatal oficial elevará su mensaje a los cientos de miles de californianos que lo celebran y ayudará a darlo a conocer a muchas personas en nuestro diverso estado”.

“Une a las comunidades con el mensaje de buena voluntad, paz y un sentido compartido de renovación”, agregó.

La ley AB 268 designa Diwali como feriado estatal oficial Freepik - Freepik

Esta celebración es conocida popularmente como el “Festival de las Luces”, durante el cual se encienden pequeñas lámparas de aceite, las colocan por toda la casa y rezan por la salud, el conocimiento y la paz. Para muchas familias hindúes, la luz simboliza la luz del bien y la superación de los males de la oscuridad.

Aunque destaca que el día puede tener un significado adicional para sijs, budistas y jainistas.

Con la ley AB 268 California se une a otros estados

La ley AB 268 tiene como objetivo refleja el compromiso de California con la inclusión, al honrar el rico patrimonio cultural de millones de residentes “a la vez que ilumina el camino hacia un futuro más brillante y unido para todos”, dijo la asambleísta Patel.

Con la promulgación, el estado Dorado se une a otras entidades que celebran el día. En el 2024, Pensilvania se convirtió en el primero, y este 2025, Connecticut en el segundo, en reconocer oficialmente Diwali como feriado estatal. Nueva York exige que las escuelas públicas de la ciudad permanezcan cerradas durante el feriado escolar.

2026: otros cambios legislativos importantes en California

El proyecto de Ley 1299 entra en vigor el 1º de enero y se aplica a nivel estatal a las prácticas locales de control de estacionamiento. Ahora pueden aliviar la carga de las multas de estacionamiento al reducir, suspender o eximir las sanciones para quienes presenten dificultades económicas, como la falta de vivienda o la incapacidad de pago.

Esta legislación se aplica a nivel estatal a las prácticas locales de control de estacionamiento

Una nueva ley exigirá que la mayoría de las harinas de masa de maíz y las tortillas de ese producto que se venden comercialmente estén fortificadas con ácido fólico. La ley incluye exenciones para ciertos pequeños productores y para la masa fresca elaborada en el lugar.

A partir del 1º de enero, las grandes aseguradoras de salud de California deberán limitar el copago de insulina a 35 dólares por un suministro de 30 días.

El proyecto de Ley 524 del senado, promulgado en octubre, exige a las fuerzas del orden revelar si utilizaron Inteligencia Artificial (IA) para redactar informes oficiales.

El proyecto de Ley 49, también conocido como la Ley de Escuelas Seguras, refuerza la protección de estudiantes y familias al restringir la aplicación de las leyes migratorias en los campus de primaria y secundaria.