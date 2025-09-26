El verdadero sueño americano: son colombianos, llegaron en familia y ahora triunfan con su heladería en Charlotte

Una familia migrante de Medellín, Colombia, inició un emprendimiento con el propósito de compartir lo mejor de su país natal en Carolina del Norte e inspirados en la tradición de añadir queso al helado y la ensalada de frutas. Así, nació Cherry Ice Cream, una heladería ubicada en Charlotte.

La historia de Cherry Ice Cream en Charlotte

Cherry Ice Cream abrió sus puertas el 10 de septiembre de 2023 en 8700 Pineville-Matthews Rd Suite 520. Según contaron las dueñas en sus redes sociales, la heladería nació con la misión de “traer un pedacito de nuestra tierra”. Inicialmente contaban con 12 sabores, y hoy ofrecen 30 variedades, que incluye clásicos como maracuyá, guanábana y arequipe.

Una familia de Colombia abrió una heladería en Carolina del Norte con productos típicos de su país natal (TikTok: @cherryic2)

Con el tiempo, el menú se amplió para incluir postres típicos y productos colombianos, con el “propósito de unir familias y que todos disfruten un pedacito de Colombia en cada visita”, según detallaron las emprendedoras. En la página web se describe que el helado es artesanal, bajo en grasas, azúcar y que está elaborado con frutas frescas.

¿Por qué los colombianos agregan queso a su ensalada de frutas?

Según la revista Abasto, el queso no solo potencia el sabor, sino que también aporta una textura cremosa y con contraste. Este ingrediente se integra con los productos frescos y da lugar a una combinación de sabores que define la esencia de la ensalada típica colombiana. A su vez, también aumenta su valor nutricional al aportar calcio y proteínas, convirtiéndola en una opción saludable y equilibrada.

Además de ofrecer queso en el helado y en la ensalada de frutas, también brindan milkshakes Instagram: Cherry Ice Cream

La preparación incluye trozos de mango, fresas, cambur, manzana y papaya, a las que también se pueden agregar kiwi, piña, sandía o uvas. Se sirve con una salsa espesa elaborada con crema suave y se completa con una abundante capa de queso rallado. Por tradición, se utiliza el que es blanco, elegido por su suavidad, bajo contenido de sal y su capacidad de complementar de manera equilibrada el sabor de las frutas.

Sabores de helado en Cherry Ice Cream

Entre los helados preparados con leche destacan:

Vainilla

Chocolate

Brownie

Cereza

Oreo

Dulce de leche

Coco

Goma de mascar

Cheesecake de frutilla

Cappuccino

Milo

Chocolate con cereza

Galleta con chocolate

Ron con pasas

Nuez pacana con mantequilla

Cherry Ice Cream abrió sus puertas el 10 de septiembre de 2023 en Charlotte Instagram: Cherry Ice Cream

Los sabores con base de agua incluyen:

Frutilla

Mango

Lulo

Guaba

Fruta del dragón

Guanábana

Mandarina

Limoncello

Mora

Las opciones disponibles incluyen una bocha de helado por US$5,90, dos por US$7,90 y tres por US$9,90. Además, se puede agregar un cono waffle por US$1 extra.

Postres y productos típicos colombianos

Además de los helados, el lugar ofrece postres y preparaciones tradicionales como:

Fresas con crema: un postre clásico colombiano que consiste en fresas frescas servidas con una salsa cremosa hecha de leche condensada azucarada.

un postre clásico colombiano que consiste en fresas frescas servidas con una salsa cremosa hecha de leche condensada azucarada. Oblea: combina galletas crujientes con una mezcla de dulce de leche, queso y salsa de mora.

combina galletas crujientes con una mezcla de dulce de leche, queso y salsa de mora. Banana split: es una banana partida a la mitad, cubierta con helado, crema batida y jarabe de chocolate.

es una banana partida a la mitad, cubierta con helado, crema batida y jarabe de chocolate. Solteritas: es un dulce de galleta de naranja con crema por encima.

es un dulce de galleta de naranja con crema por encima. Brownie gelato: está cubierto con helado y salsa de chocolate.

está cubierto con helado y salsa de chocolate. Ensalada de frutas colombiana: con crema de leche y queso.

con crema de leche y queso. Milkshake: es un brownie recién horneado, acompañado con helado y chocolate.

También ofrecen bebidas: