Emigró de Venezuela a Carolina del Norte y halló en el deporte su manera de integrarse: “El tenis nos permitió salir adelante”

Un venezolano de 15 años es una figura destacada del tenis juvenil en Carolina del Norte, donde vive junto a su familia. En una entrevista, tanto él como su familia contaron el esfuerzo que significó instalarse en Estados Unidos y los desafíos que enfrentan dentro del deporte. Además, el joven comentó sobre cómo fue la adaptación al idioma en su nuevo hogar.

Venezolano emigró a con su familia a EE.UU. y ahora es una promesa del tenis

El protagonista de la historia se llama Joaquín Hernández Peralta, quien actualmente vive en la ciudad de Cornelius. Según le contó a La Noticia, el tenis es el centro de su vida.

Joaquín Hernández Peralta sueña con ser jugador profesional de tenis y entrena todos los días Familia Hernández Peralta gentileza La Noticia

Hernández Peralta actualmente entrena en la Altitude Tennis Academy y compite en torneos. Según contó, se encuentra entre los 10 mejores del ranking estatal de su edad, lo que le permitió obtener subvenciones para jugar torneos.

De acuerdo con su perfil en el sitio UTR Sports, el venezolano ocupa el puesto 849 del ranking de singles de su categoría a nivel nacional. Su relación con el tenis empezó ya desde pequeño.

Su padre contó al medio citado que Joaquín comenzó a sostener una raqueta cuando tenía tres años. En 2018, cuando su hijo tenía ocho años, la familia, compuesta por el joven tenista, su hermano mayor y sus padres, decidió emigrar de Venezuela a EE.UU.

El destino fue Carolina del Norte, donde comenzaron su vida prácticamente de cero. A pesar de los desafíos, pocos meses después de llegar al país norteamericano, Joaquín y su hermano ya competían en torneos.

La familia venezolana emigró a Carolina del Norte en 2018 Familia Hernández Peralta gentileza La Noticia

"El tenis nos permitió salir adelante“, aseguró el padre de Hernández Peralta. Con respecto a los torneos, destacó que Joaquín suele ser el único latino y que eso sin dudas trae desafíos.

La barrera del idioma, el primer desafío a superar para el venezolano en Carolina del Norte

Apenas llegó al país, Hernández Peralta afirmó que no manejaba el idioma. Sin embargo, con la práctica no tuvo dificultades para comprenderlo rápidamente: “Como estaba alrededor de gente que habla inglés, escuchaba música y uno tiene profesores, entonces empecé a aprender rápido“.

Además, lo que mencionó su padre sobre ser latino en el ambiente del tenis estadounidense también le trajo dificultad. En el pasado, un árbitro lo sancionó por hablar en español durante un partido.

Joaquín Hernández Peralta dedica su vida al tenis Familia Hernández Peralta gentileza La Noticia

En un inicio, el castigo estaba dispuesto en seis puntos, lo que perjudicaría el lugar de Joaquín en el ranking y casi desemboca en la pérdida del apoyo económico que tiene para jugar.

A pesar de los desafíos, Hernández Peralta se mantiene en competencia gracias al financiamiento de la Asociación de Tenis de EE.UU. En el futuro, quiere jugar para la Universidad de Wake Forest, ubicada en la ciudad de Winston-Salem.

Cuántos inmigrantes venezolanos hay en Carolina del Norte

La familia de Hernández Peralta forma parte de unos 12.700 migrantes venezolanos que viven en el estado, según datos del 2023 que publicó el Migration Policy Institute. De acuerdo con el instituto, Florida y Texas son los territorios más elegidos por estos latinos.

Sin embargo, una estimación reciente que mencionó North Carolina Public Radio sostiene que la cifra actual es del doble. Según la cifra mencionada, unos 25.000 venezolanos vivirían actualmente en Carolina del Norte.