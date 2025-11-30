En Carolina del Norte: así queda el calendario de pagos del Seguro Social de diciembre 2025

Cerca de un millón de personas en Carolina del Norte, que reciben el Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y los pagos por Jubilación, Discapacidad o Sobrevivencia (RSDI, por sus siglas en inglés), ya pueden consultar el calendario de pagos del Seguro Social para diciembre.

Fechas de pagos del Seguro Social en Carolina del Norte para diciembre 2025

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) aclaró que los depósitos del Seguro Social se harán en orden, según el día de nacimiento de cada afiliado al programa, en el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes.

Ya está disponible el calendario del Seguro Social para los beneficiarios de Carolina del Norte. Los pagos se harán según la fecha de nacimiento de las personas (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Para el mes de diciembre, el cronograma es el siguiente:

Día de nacimiento del día 1.º al 10: miércoles 10 de diciembre.

miércoles 10 de diciembre. Día de nacimiento del día 11 al 20: miércoles 17 de diciembre.

miércoles 17 de diciembre. Día de nacimiento del día 21 al 30: miércoles 24 de diciembre.

Los beneficios del SSI podrán recibir el pago el día 1° de cada mes, excepto en los meses en los que esta fecha cae en fin de semana, para estos casos los pagos se adelantan a un viernes antes. En este caso, la fecha corresponde al lunes 1° de diciembre.

Por otro lado, quienes reciban Seguridad Social desde antes de mayo de 1997 o sean afiliados a este programa y al de Ingreso Suplementario, recibirán el pago del primer beneficio el miércoles 3 de diciembre.

Cabe aclarar que el 31 de diciembre serán depositados los beneficios del SSI correspondientes al 1 de enero de 2026.

Calendario del Seguro Social para el primer trimestre de 2026

La dependencia también publicó las fechas de pagos para los primeros meses del año 2026, dónde se seguirá con el mismo sistema de distribución:

Día de nacimiento del día 1º al 10: 14 de enero/ 11 de febrero / 11 de marzo.

14 de enero/ 11 de febrero / 11 de marzo. Día de nacimiento del día 11 al 20: 21 de enero/ 18 de febrero / 18 de marzo.

21 de enero/ 18 de febrero / 18 de marzo. Día de nacimiento del día 21 al 30: 28 de enero/ 25 de febrero / 25 de marzo.

Pagos del SSI:

30 de enero correspondiente a febrero

correspondiente a febrero 27 de febrero correspondiente a marzo.

Pagos para inscritos antes de mayo de 1997:

2 de enero

3 de febrero

3 de marzo

La SSA ya publicó el cronograma de pagos para los primeros meses de 2026 (SSA)

Cuáles son los requisitos para inscribirse a los programas del Seguro Social

Las personas de Carolina del Norte que quieran incorporarse a los programas de ayuda del Seguro Social deberán llenar un formulario en línea en el sitio web de la dependencia, para seleccionar la categoría a la que desean afiliarse.

Los requisitos varían según el tipo de programa. Entre ellos destacan:

Para cónyuges y familiares sobrevivientes : ayuda para cónyuges o excónyuges, hijos o padres de un beneficiario que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida.

: ayuda para cónyuges o excónyuges, hijos o padres de un beneficiario que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida. Ingreso Suplementario : para personas con pocos o nulos ingresos, así como para adultos mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad.

: para personas con pocos o nulos ingresos, así como para adultos mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad. Por jubilación : a partir de los 62 años, las personas pueden solicitar su jubilación, siempre que trabajaran por varios años y cumplan correctamente con el pago de sus impuestos del Seguro Social por al menos 10 años.

: a partir de los 62 años, las personas pueden solicitar su jubilación, siempre que trabajaran por varios años y cumplan correctamente con el pago de sus impuestos del Seguro Social por al menos 10 años. Por discapacidad: este programa es únicamente para personas diagnosticadas con alguna discapacidad que les impida laborar, por ejemplo, ceguera.

La Administración del Seguro Social comunicó un incremento en los pagos para 2026 (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social de Carolina del Norte

Los beneficiarios del Seguro Social de Carolina del Norte tendrán un aumento, a partir de 2026, según la SSA.

El incremento se estableció para mantener las prestaciones en concordancia con la economía actual. De esta manera, se implementará un Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), del 2.8%, con el fin de mitigar la inflación.

Esto representa aproximadamente US$56 adicionales al mes para el beneficiario jubilado promedio. El aumento del Seguro Social será en 2026 para los afiliados, pero, quienes reciben el SSI, podrán ver sus beneficios con el nuevo monto tras el aumento a partir del 31 de diciembre de 2025, debido al pago adelantado ante el feriado del 1° de enero, consignó Telemundo.