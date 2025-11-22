Salario mínimo en Nueva York para 2026: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero

De acuerdo con lo que establece la gobernación de Nueva York, una vez al año se realiza un aumento del salario mínimo. Debido a que esa modificación ocurre cada enero, en 2026 el indicador para los trabajadores aumentará a US$16 la hora, y a US$17 en ciertas zonas.

El salario mínimo de Nueva York aumenta a 16 dólares en 2026

De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, durante todo 2025 el salario mínimo por hora en la mayor parte del estado de Nueva York es de US$15,5.

Los trabajadores de Nueva York verán aumentos salariales en 2026 Freepik

No obstante, tanto en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el sueldo base por cada hora trabajada se ubica un dólar más alto, es decir, en US$16,5.

Pero esto cambiará desde el 1º de enero de 2026, cuando las autoridades estatales ajusten los ingresos mínimos con un aumento de US$0,5 para cada segmento.

Así, los salarios mínimos en Nueva York serán de US$17 para la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester; y de US$16 para el resto del estado gobernado por Hochul.

“La elevación del salario mínimo sirve como salvavidas para los neoyorquinos que luchan por llegar a fin de mes a medida que aumentan los costos”, dijo la comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon.

El salario mínimo de Nueva York aumenta gradualmente año a año

Si bien Nueva York ya estipuló las subas en el salario mínimo para 2026, el esquema de aumentos cambiará y desde el 2027, el incremento anual estará atado al promedio móvil de tres años del índice de precios para trabajadores urbanos y administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés) de la región noreste, con posibilidad de “off-ramp” en caso de condiciones económicas adversas.

La Oficina de la gobernadora Kathy Hochul detalló los aumentos salariales para Nueva York Heather Khalifa - FR172147 AP

“El histórico aumento del salario mínimo de Nueva York ayudará a garantizar que los neoyorquinos puedan seguir el ritmo del aumento de los costos”, dijo la gobernadora Hochul al respecto.

“A partir del 1° de enero, los trabajadores con salario mínimo que no vean el aumento reflejado en sus cheques de pago deben presentar una queja ante el Departamento de Trabajo para asegurarse de que reciban los salarios que se les deben”, afirmó la gobernadora.

Cuánto gana un latino por hora en Nueva York

De acuerdo con una recopilación de datos que elaboró ZipRecruiter, en noviembre de 2025 el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Nueva York es de US$30 por hora.

La cifra se ubica por encima de la media de todo Estados Unidos, que marca el ingreso base de los latinos en US$27.

Un latino gana un promedio de US$30 por hora en Nueva York Freepik - Freepik

Paralelamente, el informe también destacó cuáles son las localidades y barrios más convenientes para que un latino trabaje:

Astoria

Amenia

Brooklyn

Jamaica

Nueva York

Flushing

North Massapequa

Yonkers

East Meadow

White Plains

Sin embargo, los sueldos de los hispanos en Nueva York son más convenientes que en otros estados con gran presencia de migrantes como Florida.

De acuerdo con el sitio mencionado, en el Estado del Sol un latino cobra un promedio de US$18 por hora. En este caso sí es mucho más bajo que el promedio de EE.UU., que es de US$27.