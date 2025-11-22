Salario mínimo en Nueva York para 2026: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero
Por orden de la gobernación de Kathy Hochul, el estado aumentará los ingresos base el primer día del año entrante
- 3 minutos de lectura'
De acuerdo con lo que establece la gobernación de Nueva York, una vez al año se realiza un aumento del salario mínimo. Debido a que esa modificación ocurre cada enero, en 2026 el indicador para los trabajadores aumentará a US$16 la hora, y a US$17 en ciertas zonas.
El salario mínimo de Nueva York aumenta a 16 dólares en 2026
De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, durante todo 2025 el salario mínimo por hora en la mayor parte del estado de Nueva York es de US$15,5.
No obstante, tanto en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el sueldo base por cada hora trabajada se ubica un dólar más alto, es decir, en US$16,5.
Pero esto cambiará desde el 1º de enero de 2026, cuando las autoridades estatales ajusten los ingresos mínimos con un aumento de US$0,5 para cada segmento.
Así, los salarios mínimos en Nueva York serán de US$17 para la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester; y de US$16 para el resto del estado gobernado por Hochul.
“La elevación del salario mínimo sirve como salvavidas para los neoyorquinos que luchan por llegar a fin de mes a medida que aumentan los costos”, dijo la comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon.
El salario mínimo de Nueva York aumenta gradualmente año a año
Si bien Nueva York ya estipuló las subas en el salario mínimo para 2026, el esquema de aumentos cambiará y desde el 2027, el incremento anual estará atado al promedio móvil de tres años del índice de precios para trabajadores urbanos y administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés) de la región noreste, con posibilidad de “off-ramp” en caso de condiciones económicas adversas.
“El histórico aumento del salario mínimo de Nueva York ayudará a garantizar que los neoyorquinos puedan seguir el ritmo del aumento de los costos”, dijo la gobernadora Hochul al respecto.
“A partir del 1° de enero, los trabajadores con salario mínimo que no vean el aumento reflejado en sus cheques de pago deben presentar una queja ante el Departamento de Trabajo para asegurarse de que reciban los salarios que se les deben”, afirmó la gobernadora.
Cuánto gana un latino por hora en Nueva York
De acuerdo con una recopilación de datos que elaboró ZipRecruiter, en noviembre de 2025 el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Nueva York es de US$30 por hora.
La cifra se ubica por encima de la media de todo Estados Unidos, que marca el ingreso base de los latinos en US$27.
Paralelamente, el informe también destacó cuáles son las localidades y barrios más convenientes para que un latino trabaje:
- Astoria
- Amenia
- Brooklyn
- Jamaica
- Nueva York
- Flushing
- North Massapequa
- Yonkers
- East Meadow
- White Plains
Sin embargo, los sueldos de los hispanos en Nueva York son más convenientes que en otros estados con gran presencia de migrantes como Florida.
De acuerdo con el sitio mencionado, en el Estado del Sol un latino cobra un promedio de US$18 por hora. En este caso sí es mucho más bajo que el promedio de EE.UU., que es de US$27.
Otras noticias de Agenda EEUU
Monowi. Así es el pueblo de Nebraska donde la única habitante es sheriff, camarera y alcaldesa
No está en Florida. La ciudad que es considerada “la cuna del golf” y es el mejor lugar para jubilarse en 2026
Temporada de ofertas. Black Friday 2025 en EE.UU.: horario de apertura de tiendas como Walmart, Costco y Best Buy
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad
- 3
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 4
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro