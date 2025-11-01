En Carolina del Norte: cómo tramitar asistencia alimentaria si no se reparten los cupones de SNAP en noviembre de 2025

1,42 millones de habitantes en Carolina del Norte dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para alimentarse cada mes. Después de que el gobierno federal anunciara que no se entregarán los cupones de noviembre, múltiples organizaciones aseguraron que le darán comida gratis a las personas que la soliciten.

Dónde conseguir alimentos sin costo en noviembre en Carolina del Norte

13NEWS Now recopiló un listado de grupos comunitarios en Carolina del Norte que se dedican a regalar alimentos todo el año. El medio local confirmó que dichos colectivos sí continuarán su servicio durante la incertidumbre que se vivirá en noviembre con la ausencia de los pagos del SNAP.

Beach Food Pantry regalará dos semanas de comestibles por familia (Facebook/Beach Food Pantry)

Los lugares recibirán a todas las personas que acudan en la dirección y horarios estipulados. En algunos sitios se requiere de un registro previo para ser atendido.

Condado de Dare

Beach Food Pantry : 4007 North Croatan Highway en Kitty Hawk. (252) 261-2756. Abierto de lunes a viernes, de 14.00 hs a 16.00 hs. Requiere cita. Abre durante los feriados.

: 4007 North Croatan Highway en Kitty Hawk. (252) 261-2756. Abierto de lunes a viernes, de 14.00 hs a 16.00 hs. Requiere cita. Abre durante los feriados. Mobile Food Pantry : 406 North Highway 64 en Manteo. Abierto el segundo jueves de cada mes, de 13.30 hs a 15.15 hs. Abre durante los feriados.

: 406 North Highway 64 en Manteo. Abierto el segundo jueves de cada mes, de 13.30 hs a 15.15 hs. Abre durante los feriados. Mobile Food Pantry – Manns Harbor : 6658 West Highway 64 en Manns Harbor. Abierto el segundo jueves de cada mes, a partir de las 11.00 hs. Cerrado durante los feriados.

: 6658 West Highway 64 en Manns Harbor. Abierto el segundo jueves de cada mes, a partir de las 11.00 hs. Cerrado durante los feriados. Cape Hatteras United Methodist : 48221 Buxton Back Road en Buxton/Hatteras. Requiere cita entre semana y los fines de semana si se necesitan alimentos de emergencia.

: 48221 Buxton Back Road en Buxton/Hatteras. Requiere cita entre semana y los fines de semana si se necesitan alimentos de emergencia. Mobile Food Pantry – OBX Family YMCA : Abierto el cuarto miércoles de cada mes, de 10.00 hs a 12.00 hs.

: Abierto el cuarto miércoles de cada mes, de 10.00 hs a 12.00 hs. Roanoke Island Food Pantry : 300 Ananias Dare St en Manteo. (252) 473-2089. Abierto de miércoles a viernes, de 09.00 hs a 11.00 hs; los martes, de 17.30 a 19.30 hs.

: 300 Ananias Dare St en Manteo. (252) 473-2089. Abierto de miércoles a viernes, de 09.00 hs a 11.00 hs; los martes, de 17.30 a 19.30 hs. Mobile Food Pantry – Colington / First Flight School : 107 Veterans Drive en Kill Devil Hills. Abierto el segundo jueves de cada mes, de 16.30 hs a 18.00 hs. Abre durante los feriados. En caso de necesitar más detalles, se debe contactar a los trabajadores sociales de la escuela.

: 107 Veterans Drive en Kill Devil Hills. Abierto el segundo jueves de cada mes, de 16.30 hs a 18.00 hs. Abre durante los feriados. En caso de necesitar más detalles, se debe contactar a los trabajadores sociales de la escuela. Food for Thought : programas para niños durante los fines de semana y vacaciones.

: programas para niños durante los fines de semana y vacaciones. Mobile Food Pantry – Community Care Clinic: primer y tercer lunes de cada mes, de 15.00 hs a 15.45 hs.

Food Bank of the Albemarle permite que las familias elijan sus propios comestibles (Facebook/Food Bank of the Albemarle)

Condado de Currituck

Pilmoor United Methodist Church Food Pantry : 192 Courthouse Road en Currituck. Abierto los lunes y miércoles, de 10.30 hs a 13.30 hs; viernes, de 10.00 hs a 13.00 hs.

: 192 Courthouse Road en Currituck. Abierto los lunes y miércoles, de 10.30 hs a 13.30 hs; viernes, de 10.00 hs a 13.00 hs. Powells Point Mobile Food Pantry : 8387 Caratoke Highway en Powells Point. Abierto el primer viernes de cada mes, de 09.00 hs a 10.30 hs.

: 8387 Caratoke Highway en Powells Point. Abierto el primer viernes de cada mes, de 09.00 hs a 10.30 hs. Currituck Family YMCA Mobile Food Pantry : 130 Community Way. Abierto el cuarto sábado de cada mes, de 09.30 hs a 10.30 hs.

: 130 Community Way. Abierto el cuarto sábado de cada mes, de 09.30 hs a 10.30 hs. Fellowship Baptist Church : 871 Tulls Creek Road en Moyock. Abierto los miércoles de 10.00 hs a 13.00 hs.

: 871 Tulls Creek Road en Moyock. Abierto los miércoles de 10.00 hs a 13.00 hs. Moyock United Methodist Church : 268 Caratoke Highway en Moyock. Abierto el segundo y el último viernes de cada mes, de 16.00 hs a 18.00 hs.

: 268 Caratoke Highway en Moyock. Abierto el segundo y el último viernes de cada mes, de 16.00 hs a 18.00 hs. Wedgewood Lakes Mobile Food Pantry : 106 Wedgewood Boulevard en Moyock. Abierto el primer viernes de cada mes, de 14.30 hs a 16.00 hs.

: 106 Wedgewood Boulevard en Moyock. Abierto el primer viernes de cada mes, de 14.30 hs a 16.00 hs. Knotts Island United Methodist Church : 677 Knotts Island Road. Abierto los miércoles, de 17.00 hs a 18.00 hs.

: 677 Knotts Island Road. Abierto los miércoles, de 17.00 hs a 18.00 hs. Lower Currituck Food Pantry: 109 Forbes Loop #4 en Grandy. Abierto los martes, de 17.30 hs a 19.00 hs; los miércoles, de 10.00 hs a 13.00 hs.

Condado de Perquimans

The Open Door Food Pantry : 220 Ocean Highway South en Hertford. Abierto lunes y miércoles, de 10.00 hs a 12.00 hs; jueves, de 16.00 hs a 19.00 hs.

: 220 Ocean Highway South en Hertford. Abierto lunes y miércoles, de 10.00 hs a 12.00 hs; jueves, de 16.00 hs a 19.00 hs. Mobile Food Pantry Perquimans : 310 Granby Street en Hertford. Abierto el segundo viernes de cada mes, de 10.00 hs a 12.00 hs. Solo para residentes del condado de Perquimans.

: 310 Granby Street en Hertford. Abierto el segundo viernes de cada mes, de 10.00 hs a 12.00 hs. Solo para residentes del condado de Perquimans. New Hope United Methodist Church : 2098 New Hope Road en Hertford. Abierto el tercer martes de cada mes, de 14.00 hs a 16.00 hs.

: 2098 New Hope Road en Hertford. Abierto el tercer martes de cada mes, de 14.00 hs a 16.00 hs. First Baptist Missionary Food Pantry: 211 Hyde Park Road en Hertford. 252-426-1888. Abierto el tercer viernes de cada mes, de 09.00 hs a 11.00 hs.

Elizabeth City

Salvation Army of the Albemarle Region Food Pantry : 602 North Hughes Boulevard. Abierto de lunes a jueves, de 09.00 hs a 16.00 hs; viernes, de 08.00 hs a 12.00 hs.

: 602 North Hughes Boulevard. Abierto de lunes a jueves, de 09.00 hs a 16.00 hs; viernes, de 08.00 hs a 12.00 hs. Food Bank of the Albemarle Drive-Thru Food Pantry : 1008 Halstead Boulevard. Abierto martes y viernes, de 09.00 hs a 11.45 hs.

: 1008 Halstead Boulevard. Abierto martes y viernes, de 09.00 hs a 11.45 hs. Newbegun United Methodist Church Food Pantry: 2119 Nixonton Road. Abierto el segundo jueves de cada mes.

Cómo encontrar bancos de alimentos en Carolina del Norte

Las personas que no puedan acudir a una de las opciones mencionadas, también tendrán la posibilidad de pedir apoyo en los bancos de alimentos que operan en el estado. En sus respectivas páginas web y redes sociales se detalla toda la información sobre ubicaciones, horarios y si es necesario registrarse.

Food Bank of Central & Eastern North Carolina publicó en su cuenta de Facebook el calendario con los mercados temporales que tendrán en noviembre (Facebook/Food Bank of Central & Eastern North Carolina)

Algunos de los bancos de alimentos que existen en Carolina del Norte son: