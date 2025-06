En Carolina del Norte: entrega de alimentos gratis en estos lugares en junio

Durante junio 2025, varias organizaciones sin fines de lucro en Carolina del Norte entregarán despensas gratuitas para ayudar a combatir la inseguridad alimentaria en el estado. Muchas de estas iniciativas se moverán por distintas ciudades con horarios sujetos a cambios de último momento, por lo que conviene estar al pendiente de sus respectivos canales de comunicación.

Donde obtener alimentos gratis en Carolina del Norte durante junio

A continuación se recopilan los datos necesarios para acudir a los sitios en donde distintas organizaciones entregaran despensas gratuitas en Carolina del Norte.

La mayoría de las organizaciones involucradas no requieren por sí mismas que el solicitante muestre una identificación, pero algunas pueden tener requisitos mínimos de acuerdo al evento o a la ubicación específica:

En muchas zonas rurales de Carolina del Norte, las personas tienen que desplazarse más de 30 minutos para llegar a un supermercado Foto: Freepik

MANNA FoodBank, esta organización llevará a cabo distribuciones accesibles y sin requisitos de identificación ni cita previa. Si bien las fechas de junio aún estar por definirse en su sitio web oficial, una de sus entregas más esperadas tendrá lugar en Pine Grove (53 Pine Grove Rd, Spruce Pine, NC 28777) con un horario de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

Otra entrega de esta misma organización será en el Grant Center (133 Livingston St, Asheville, NC 28801), con un horario de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. El día específico del mes también está pendiente, pero con frecuencia, el evento suele repetirse en el corto plazo debido a la alta demanda.

Urban Community AgriNomics (UCAN) realizará una distribución de alimentos el jueves 26 de junio de 2025, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., en la Catawba Trail Farm (2080 Sawmill Creek Parkway, Durham, NC 27712). Esta distribución es en colaboración con Farmer Foodshare y ofrecerá cajas gratuitas de productos frescos cultivados en Carolina del Norte.

Según la USDA, muchas de las personas que reciben ayuda alimentaria trabajan tiempo completo, pero sus salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica Unsplash

Esta organización tampoco solicita identificación ni registro, pero se recomienda a los asistentes llegar con al menos 30 minutos de anticipación debido a la alta demanda.

Distribuciones de despensas gratuitas en Charlotte

De acuerdo a su sitio web, Nourish Up (antes Loaves & Fishes/Friendship Trays) realizará varias entregas durante junio de 2025 en la ciudad de Charlotte.

Según Feeding America, más de uno de cada cinco niños en Carolina del Norte viven en hogares donde no siempre tienen acceso a alimentos suficientes Foto: Cannábica Argentina

Dado que serán frecuentes y distribuidas entre diferentes iglesias, centros comunitarios y otras sedes de corte similar, es conveniente que los interesados estén al tanto de las locaciones cercanas a su hogar.

Además, aunque la mayoría de sus eventos no requieren de una identificación oficial por parte de los interesados, Nourish Up recuerda que algunos puntos de encuentro sí solicitan registro previo para la entrada, o bien, una referencia realizada por parte de alguna institución en particular (ya sea clínica, iglesias o agencias sociales).

Despensas gratuitas por Food Bank of Central & Eastern North Carolina

Según su sitio web oficial, Food Bank of Central & Eastern North Carolina organizará al menos tres entregas en junio de 2025. La primera será el jueves 5 de junio en Hopkins Chapel Baptist Church (4525 Hopkins Chapel Road, Zebulon, NC) en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Carolina del Norte tiene más de 900 despensas comunitarias activas Pexels

La segunda entrega será el lunes 9 de junio en Bennett Baptist Church (68 E Bonlee Street, Bennett, NC) también en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Finalmente, el martes 17 de junio, los voluntarios de la organización realizarán una entrega en Central Carolina Community College (5190 Enterprise Park Drive, Sanford, NC), igualmente de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Esta organización, aunque a veces solicita a los interesados su nombre completo, su código postal y el número de personas en su hogar, no exige una identificación oficial. De la misma manera, sus voluntarios no verifican el estatus migratorio. Es importante verificar las fechas de acuerdo al sitio más cercano al hogar para evitar grandes desplazamientos.