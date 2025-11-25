En Carolina del Norte: una tiktoker fue condenada por “romper un matrimonio” y deberá pagar casi US$2 millones

Una mujer en Carolina del Norte llamada Brenay Kennard, que cuenta con casi tres millone de seguidores en TikTok, deberá pagar 1,7 millones de dólares debido a que el juzgado la declaró culpable de romper un matrimonio. La demandante, identificada como Akira Montague, se amparó en la ley de alienación afectiva que está vigente en el estado.

Por qué la tiktoker de Carolina del Norte deberá pagar casi US$2 millones

De acuerdo con NBC News, Montague acusó a Kennard de acercarse a ella para obtener información personal y luego utilizarla con el fin de disolver el matrimonio para quedarse con su ahora exesposo, Tim Montague, quien fuera su representante.

Brenay y Tim ahora suben fotos juntos como pareja a sus redes sociales en Carolina del Norte Facebook Brenay Montague

Ahora, Kennard está en una relación con Tim. La mujer fue acusada de llevar a cabo una estrategia “diseñada para seducir al hombre”. Este accionar incluyó el uso de faldas cortas e inclinarse frente a él con el atuendo, coquetear verbalmente y hacer movimientos con la lengua “de manera coqueta”, según detalla la demanda.

Por su parte, Akira explicó que pensaba tenía una relación verdadera de amistad con la tiktoker, por lo que le contó varios asuntos personales, que más tarde luego fueron utilizados por ella para romper la pareja.

Kennard también fue acusada de:

Intercambiar videos y textos sexuales con el hombre casado.

Planificar y realizar viajes con él.

Hacer videos y expresar su amor por él.

Demostrar su deseo de casarse con él.

Asimismo, la víctima aseguró que Tim, desde que comenzó a relacionarse con Kennard, se distanció emocionalmente y se alejó del vínculo con ella para acercarse a la influencer. Además, de acuerdo con la demanda, empezó a ocultar sus asuntos financieros y gastos que tenían que ver con su infidelidad.

Brenay cambiió su apellido a "Montague" en su cuenta de Facebook Brenay Montague

Cómo es la condena

Según consignó la fuente citada, Kennard fue declarada culpable de mantener una “conversación delictiva con Tim Montague” y de cometer una “alienación del afecto durante su matrimonio”.

El veredicto la obliga a pagar US$250 mil por el reclamo de conversación criminal y otros US$1,5 millones en daños por el reclamo de enajenación del vínculo amoroso que el hombre tenía con Akira.

Por su parte, según WRAL, la tiktoker desmintió todas las acusaciones y sostuvo que la demandante sabía de su relación con Tim e incluso la había aceptado. “Ella dijo que estaba bien porque sabía que su matrimonio había terminado y así fue”, respondió. En la demanda, Akira negó haber dado su consentimiento para la aventura.

Brenay está obligada a pagar casi US$2 millones en Carolina del Norte Freepik - Freepik

En Carolina del Norte: qué dice la ley de alineación del afecto

Carolina del Norte es uno de los pocos estados que todavía tienen este tipo de normas. De acuerdo con el sitio de abogados Butler, Quinn & Hochman, la ley de alineación del afecto en Carolina del Norte permite a una persona iniciar acciones legales cuando un tercero estuvo involucrado en el alejamiento de su pareja.

La normativa establece que los cónyuges pueden emprender una demanda contra la influencia externa que intervino de forma directa en la finalización de su matrimonio.

Para que su acusación sea válida, la persona demandante debe poder comprobar que:

Su matrimonio era fuerte, válido y construido sobre una base de amor y respeto.

Una influencia externa dañó el afecto entre ambas partes de la pareja.

Fue la influencia de un tercero lo que causó directamente la caída del matrimonio.

El comportamiento del tercero fue malintencionado y se produjo antes de la separación.

La alienación de afecto trajo los daños.