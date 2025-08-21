En septiembre: la CBP releva el aeropuerto para el que harán entrevistas de un codiciado programa de viajeros

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que comenzará a realizar las entrevistas de inscripción para Global Entry del Aeropuerto Internacional de Wilmington (ILM, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte. El trámite para ser parte del programa de viajeros se podrá realizar en septiembre y habrá que sacar cita previa.

La CBP abre las inscripciones para ser parte de Global Entry del aeropuerto de Wilmington

La CBP anunció en un comunicado, que desde el lunes 8 al viernes 12 de septiembre abrirán el proceso de entrevistas personales para completar la inscripción en Global Entry del Aeropuerto de Wilmington, de Carolina del Norte.

El proceso solo estará disponible para los solicitantes de Global Entry aprobados condicionalmente, es decir, que ya realizaron la solicitud en línea para el plan enmarcado en Programa del Viajero Confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

El Global Entry le permite a los pasajeros preaprobados agilizar su paso por los controles fronterizos de las entradas terrestres, aéreas y marítimas de Estados Unidos. Los participantes del programa solo deben someterse exhaustivas verificaciones de antecedentes antes de inscribirse.

De acuerdo con el organismo, las entrevistas se realizarán durante esa semana desde las 8 hasta las 16 horas, en la oficina de la CBP ubicada en 1921 Hall Dr, Wilmington.

En qué consiste el Global Entry: los detalles

Global Entry es un programa de Viajeros Confiables de la CBP que permite que los pasajeros tengan una evaluación más rápida al ingresar a Estados Unidos. Está disponible en los principales aeropuertos estadounidenses y brinda acceso al TSA PreCheck a miembros elegibles.

La solicitud del trámite cuesta US$120 (se debe pagar al iniciarse, aunque la persona no termine recibiendo la aprobación) y todos los solicitantes deben someterse a una comprobación de antecedentes. Una vez obtenida, la membresía tiene una duración de cinco años.

La membresía del Global Entry dura cinco años CBP

Entre los diferentes beneficios, la CBP destaca que el programa del Global Entry “mejora la seguridad, al ser más eficientes durante los controles, y facilita el comercio y los viajes legítimos en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas" de Estados Unidos.

Cómo solicitar la entrevista y qué documentos son necesarios

Según señaló la CBP, para programar una entrevista y finalizar su inscripción al Global Entry, los solicitantes deben:

Ingresar al sitio oficial del Programa del Viajero Confiable

Iniciar sesión en “Miembros o solicitantes que regresan a Global Entry”.

Seleccionar “Evento de inscripción de Wilmington NC” como ubicación de la entrevista.

El programa de Global Entry se encuentra en algunos aeropuertos de Estados Unidos y de otros países CBP.gov

De acuerdo con su estatus legal, los viajeros que buscan ser parte del programa deberán asegurarse de contar con los siguientes documentos para ir a su cita con el organismo:

Ciudadanos estadounidenses : deben tener pasaporte estadounidense válido y un documento de identificación secundario con fotografía (por ejemplo, una licencia de conducir).

: deben tener pasaporte estadounidense válido y un documento de identificación secundario con fotografía (por ejemplo, una licencia de conducir). Ciudadanos no estadounidenses : pasaporte válido, una identificación con fotografía secundaria y, además, una visa estadounidense válida impresa en el pasaporte.

: pasaporte válido, una identificación con fotografía secundaria y, además, una visa estadounidense válida impresa en el pasaporte. Residentes permanentes legales de EE.UU. Pasaporte válido, una identificación secundaria con fotografía y una tarjeta de residente permanente legal legible por máquina.