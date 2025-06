Es camionero, se detuvo a probar suerte en Carolina del Norte y ganó el premio mayor de US$120.000 con números al azar

Cuando Jonathan Hodge se detuvo en Carolina del Norte, no imaginaba que su día cambiaría por completo. El camionero, oriundo de Alabama, tomó una decisión fuera de lo habitual, participar en un juego de lotería. Dejó que la página eligiera los números al azar y, para su sorpresa, obtuvo el premio mayor.

El juego de azar que cambió la vida de un conductor en Carolina del Norte

Jonathan Hodge nació en Luverne, en Alabama, y actualmente trabaja como camionero en Estados Unidos. Como parte de su labor, tiene la responsabilidad de trasladarse por diversos estados del país con el fin de realizar entregas de mercancías. En el momento en que se celebró el sorteo, él estaba en medio de su jornada laboral.

De acuerdo a lo informado en la página oficial del sorteo, Hodge participó en el sorteo del pasado 8 de mayo, y en lugar de seleccionar los números con los que jugaría, tomó la decisión de dejar que la suerte lo hiciera por él. La “Quick Pick”, fue la encargada de darle los números ganadores.

Jonathan Hodge trabaja como camionero y vive en Alabama (Freepik) Freepik

Los resultados del juego llegarían más pronto de lo esperado. Fue el 16 de mayo que el sorteó dio a conocer a los números ganadores (los cuales no fueron revelados), y para su sorpresa, el ganador había sido él. “Lo seguí leyendo una y otra vez”, compartió entre risas en el comunicado emitido por la empresa de juegos.

“Fue bastante genial”, fueron las primeras declaraciones de Jonathan al enterarse que había ganado US$120,000 con un juego de cinco números puestos al azar. La probabilidad de acertar las cinco bolas es de una en 962,598, según informa el sitio oficial de Cash 5.

“Siempre he dicho: ‘Cuando llegue mi momento, entonces será mi momento‘”, expresó. Aunque no todo puede ser felicidad, ya que Jonathan Hodge no recibió el premio ganado de forma íntegra, ya que tuvo que hacer el correspondiente pago de impuestos; sin embargo, la suma todavía es generosa.

Un juego simple que cambió su día

De acuerdo con la información oficial del portal Cash 5, el juego al que Jonathan Hodge decidió apostar, se encuentra disponible todos los días. La modalidad para acceder a él es sencilla: por solo un US$1 y la elección de cinco números se puede participar para ganar premios “todas las noches de la semana”.

Lotería Unsplash

El juego de azar, forma parte de los seis juegos de lotería que se encuentran disponibles en Carolina del Norte, cuya distribución se hace a través de negocios minoristas. Incluso se puede acceder a él de forma digital, ya sea a través de su sitio web oficial, o bien desde la aplicación móvil oficial. Esta última opción fue la elegida por el ahora afortunado conductor que ya tiene planes para hacer con el dinero que le fue entregado.

Del premio obtenido a la ganancia real que le fue entregada

Aunque el premio anunciado era de 120.000 dólares, Hodge recibió una cifra menor tras el descuento de los impuestos. Después de aplicar las deducciones federales y estatales, el monto final fue de 86.109 dólares.

En Carolina del Norte, las ganancias obtenidas mediante la lotería están sujetas a un 24% de impuesto federal y un 5,25% estatal. Estos porcentajes se retienen automáticamente al momento del cobro, según informa la North Carolina Education Lottery.

Hodge ganó el premio mayor de US$120,000 Unsplash

Hodge aceptó la suma entregada sin objeciones. Y dentro de su felicidad por la suma adquirida, también ya cuenta con los primeros planes sobre qué es lo que hará con el dinero que ganado: comprar una casa. O bueno, iniciar con el pago principal para poder hacerse de su propio hogar, aunque no se especificaron los detalles sobre sus inversiones a futuro.