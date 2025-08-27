Es colombiana, trabajó como niñera en EE.UU. y fundó su propia empresa: “Tuve que perder el miedo a hablar en inglés”

Johanna Suárez nació en Colombia, donde su familia vivió una serie de episodios de violencia que la llevaron a emigrar con su esposo y su hija. Llegó a Estados Unidos sin hablar inglés y ni contactos, por lo que al principio trabajó como niñera y en locales de comida rápida. Sin embargo, años más tarde fundó su propia compañía en Charlotte, Carolina del Norte. Se trata de un emprendimiento con el que hoy factura millones de dólares y emplea a decenas de personas.

De Colombia a Carolina del Norte: su historia migrante

Johanna y su esposo decidieron emigrar después de un hecho que marcó a fuego a su familia: su hermano fue secuestrado en medio del conflicto armado colombiano. Tras su liberación, en 2000 abandonaron su país. “No podíamos seguir arriesgándonos”, recordó en diálogo con La Noticia.

Johanna y su esposo emigraron desde Colombia a Carolina del Norte y fundaron una exitosa empresa Facebook Reliable Restorations

Fue entonces que se instaló con su marido y su hija en la ciudad de Charlotte, a donde llegó como “una refugiada política”.

Los primeros meses en Estados Unidos fueron duros. Vivieron en un departamento sin muebles, durmieron sobre colchones inflables y se enfrentaron a la dificultad de no conocer el idioma. “No teníamos vehículos, no hablábamos inglés, no conocíamos a nadie y no entendíamos la nueva cultura”, relató.

En ese momento, comprendió que ella junto a su familia debían “enfrentar cambios y luchar para salir adelante”.

Sin hablar inglés: los primeros trabajos que tuvo en EE.UU.

Recién llegados a Estados Unidos, la rutina familiar cambió por completo. Se organizaron en turnos para cuidar a su hija y trabajar. Ella estaba con la niña durante el día, mientras su esposo trabajaba en la construcción. Al caer la tarde, cuando él regresaba, ella caminaba 45 minutos hasta un McDonald’s, donde cumplía jornadas que se extendían hasta la madrugada.

Más tarde tuvo un empleo de limpieza de hoteles y también como niñera. Este último puesto fue clave para mejorar su inglés. “Comencé a aprender más y a perder el miedo de hablarlo”, comentó. Luego pudo trabajar en una oficina como asistente de la gerente encargada del alquiler de complejos de departamentos.

La pareja latina con una de sus nietas Facebook Reliable Restorations

La crisis que cambió el rumbo: así creó su propia empresa en EE.UU.

Con la llegada de su tercer hijo, Johanna dejó el mercado laboral para dedicarse a la educación en casa. Sin embargo, la recesión de 2008 cambió los planes. Su esposo perdió el trabajo y las deudas se acumularon. “La construcción murió por un tiempo, la compañía donde él trabajaba cerró”, relató.

Esa crisis los llevó a fundar su empresa. “La creamos por necesidad. No teníamos un plan de negocio, simplemente éramos una familia con facturas por pagar, con una casa por pagar y tres hijos que mantener”, explicó.

La pareja comenzó con pequeños servicios de mantenimiento: pintura, plomería y limpieza de patios. Ella asumió la contabilidad y la organización. Con el tiempo, el crecimiento de la construcción reactivó contactos de su esposo y los proyectos empezaron a multiplicarse.

De emprendimiento familiar a empresa líder: cómo se convirtió en un referente latino

En 2009, formalizaron la compañía bajo el nombre Reliable Restorations, especializada en restauración y remodelación de propiedades comerciales. Con el paso del tiempo, el negocio se consolidó.

Johanna contó que se enfrentó a la discriminación. Es que era un rubro manejado por hombres de Estados Unidos. “Cuando iba a proyectos o atender las licitaciones, en esas juntas, donde todos eran hombres estadounidenses y veían a una latina chiquita. No te prestaban atención”, señaló.

En esa misma línea, continuó: “Hay gente que no piensa que yo soy la dueña o a veces ni siquiera que Mauricio sea dueño. Nos preguntan cuánto tiempo llevamos trabajando con la compañía, cuando nosotros la fundamos”. “Nuestros logros son logros para todos los latinos”, enfatizó.

Parte de la flota de su empresa Facebook Reliable Restorations

Hoy, Reliable Restorations cuenta con más de 20 empleados directos y genera más de un centenar de empleos indirectos gracias a contratistas y subcontratistas. La firma atraviesa una etapa de expansión:. “Estamos contratando, creando una línea de servicio de emergencia 24 horas, generando más puestos de empleo, fuentes de ingresos y con la meta de sobrepasar nuestros ingresos anuales”.

Su trayectoria la convirtió en una referente para la comunidad latina en Carolina del Norte. Ese recorrido también la llevó a ser distinguida con los Premios Excelente 2025, donde recibió el reconocimiento como Mujer de Negocios del Año.