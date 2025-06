Es venezolana, vive en EE.UU. y revela los 5 trabajos para migrantes que no saben inglés: “Te explican todo”

Ángeles Barrios, una joven venezolana que vive en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales una lista de empleos accesibles para los migrantes que aún no manejan el idioma inglés. Según explicó, la mayoría de sus consejos están basados en su propia experiencia y la de sus conocidos.

En EE.UU.: cinco empleos para migrantes que no hablan inglés

La joven publicó en su cuenta de Tiktok un video en el que mencionó una serie de trabajos que los migrantes latinos pueden desempeñar, aunque no sepan inglés. “Obviamente, no en todos los trabajos será igual, porque todos tienen diferente manager, pero no pierdes nada con intentar”, aconsejó.

Trabajos para migrantes en EE.UU. que no saben inglés

1. Wendy’s: una puerta abierta para los más jóvenes

El primer trabajo que recomendó la joven fue Wendy’s. Según relató, ingresó allí cuando tenía solo 16 años y no hablaba inglés con fluidez. Aun así, la trataron bien desde el primer día. “Aparte de que era un trabajo muy relajado, me acuerdo de que ellos me decían que agarrara helado y papitas. De hambre, no te mueres”, explicó.

Barrios destacó que el equipo buscó formas de comunicarse con ella: usaron traductores, gestos y mucha paciencia. “Obviamente, en ese entonces yo no sabía tanto inglés porque yo acababa de llegar y fueron muy amables. Trataban de comunicarse conmigo de todas las maneras posibles”, afirmó.

2. Walmart: el trabajo para migrantes donde recibió apoyo y paciencia

Otro sitio que destacó Ángeles fue Walmart, donde también trabajó y sintió contención, pese a las barreras idiomáticas. “Me hablaban lento y, si yo no entendía algo, les pedía que lo repitieran y ellos lo hacían”, contó.

Incluso recordó un gesto de su jefa: “Me dijo que si yo no entendía lo que ella me decía, podía sacar su traductor y todo, que me sintiera cómoda con eso”.

La joven destacó como un buen empleo para latinos sin dominio del idioma la cadena Walmart Captura de pantalla TikTok (@elly_vloggers)

3. Limpieza de casas: el trabajo que le dio autonomía a una migrante

Según Barrios, la limpieza de casas representa una oportunidad ideal para quienes no saben inglés. Resaltó que este trabajo permite comenzar de forma autónoma y sin necesidad de una entrevista formal.

Lo que más valoran los clientes, aseguró, es el resultado. “Ellos no les va a importar si tú sabes inglés o no, porque lo que quieren ver es su casa limpia”, afirmó. Y en caso de tener dudas, recomendó usar el traductor sin miedo.

4. Bodegas y almacenes: trabajo duro, pero considerado para migrante

Las bodegas o almacenes fueron otro de los rubros señalados por Barrios como amigables para los migrantes sin inglés. Dijo que, al necesitar trabajadores, los empleadores suelen hacer todo lo posible para explicar las tareas. “Ellos sacan su traductor y a veces te lo repiten hasta 100 veces con tal de que tú entiendas todo lo que tienes que hacer”, relató.

Además, destacó que muchos de los encargados en estos lugares son latinos, lo que facilita aún más la adaptación. “Normalmente, en esas bodegas o almacenes hay managers latinos, entonces por el inglés no te tienes que preocupar”, expresó.

5. Restaurantes: propinas y comprensión para los extranjeros

Barrios descubrió que los restaurantes también pueden ser una buena opción para trabajar si no se domina el inglés. En este caso compartió la experiencia de una amiga que trabajaba en ese rubro y la animó a intentarlo. “Ella me contó que es muy relajado”, dijo.

La joven aclaró que el idioma no es una barrera definitiva en este empleo. “Si, por ejemplo, a ti se te olvida algo del menú, le dices a ellos que te lo señalen”, explicó.

Además, resaltó un beneficio clave: las propinas. “Son buenísimas, así que es superrecomendado”, opinó.

Barrios mencionó que el trabajo de limpieza no requiere conocimiento de idioma Freepik

Para cerrar su video, Barrios envió un mensaje de aliento a quienes temen buscar trabajo por no hablar inglés: “Si te da miedo buscar trabajo porque no sabes inglés, no te me frenes”, aconsejó. Y señaló que hay muchos rubros o empresas que “valoran tus ganas de trabajar y hacen lo posible por ayudarte a entender”.