Es hija de migrantes mexicanos, vendía pan casero y hoy es la primera de su familia en estudiar en la universidad

Los premios Excelente Awards reconocieron como Estudiante del Año a Jessica Castro Álvarez, una joven hija de padres migrantes, quien es la primera de su familia en cursar una carrera universitaria en Carlina del Norte.

La joven latina hija de migrantes destaca en la Universidad de Carolina del Norte

Jessica Castro es una joven estudiante de la Universidad Estatal de los Apalaches que actualmente cursa la Licenciatura en Ciencias en Negocios Internacionales con especialización en español, según el sitio web de los premios.

Jessica Castro Álvarez fue nombrada estudiante del año por los Premios Excelente (Instagram/@lanoticia)

Además, la hija de padres migrantes mexicanos tiene un promedio de 4.0 y está comprometida con sus estudios gracias a un motivo personal, ya que tiene una experiencia temprana en los negocios, gracias a que su padre es emprendedor.

Tras graduarse de la preparatoria y obtener el Diploma de Bachillerato Internacional, la joven eligió la carrera en Negocios Internacionales para continuar con su preparación académica tras encontrar inspiración en los problemas a los que su papá se tuvo que enfrentarse como migrante, según contó a La Noticia.

Además de ser la Estudiante del Año de los Premios Excelente 2025, Jessica Castro también formó parte de la Lista del Rector y fue invitada a una reunión especial con estudiantes destacados tras concluir su primer año de estudios universitarios.

Como hija de padres migrantes, la joven asumió el papel de miembro ejecutivo y representante de primer año de la Alianza Hispana Latina de su Universidad en Carolina del Norte, una organización que se dedica a promover la cultura de los países latinoamericanos en dicha institución.

Jessica Castro Alvarez destacó por su promedio de 4.0 (Instagram/@lanoticia)

De vender pan casero a ser la primera estudiante universitaria de su familia

La mención de Jessica Castro como Estudiante del Año es debido a que la joven es un ejemplo de resiliencia, pues desde su primer año de preparatoria se encontró con dificultades por la imposición de clases en línea debido a la pandemia, según los Premios Excelente.

La joven universitaria se dio cuenta de que tenía más potencial y comenzó con clases de verano que le permitieran mantenerse enfocada, lo que la llevó a graduarse de la preparatoria a tiempo y con múltiples reconocimientos.

Pero su vida personal también estuvo marcada por desafíos, pues solía vender pan casero de puerta en puerta en el barrio donde vivía y, desde entonces, creció su determinación para trabajar duro por sus metas.

Castro Álvarez declaró a La Noticia que cuando eraniña vio cómo su familia se enfrentó a problemas para administrar su negocio, pues no contaban con una educación formal ni hablaban inglés, por lo que ella y sus hermanos comenzaron a ayudar con la traducción de documentos.

Jessica Castro Álvarez, nombrada Estudiante del Año por los Premios Excelente (Web/Excelent Awards)

Es así que desde adolescente se adentró en los términos bancarios y los números, lo que rápidamente llamó su atención y la impulsó a convertirse en la primera integrante de su familia en estudiar la universidad, además de obtener diferentes reconocimientos.

Inspirada por el espíritu trabajador de su padre, Jessica Castro Álvarez aseguró que desea fomentar el progreso económico y también contribuir para fortalecer las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, además de ser un ejemplo para los aspirantes o estudiantes latinos.

Qué son los Premios Excelente

La organización busca reconocer los logros de estudiantes o líderes latinos en Estados Unidos, según su sitio web. Aunque también existe un premio especial para los extranjeros que hayan apoyado a la comunidad latina.

Los Premios Excelente cuentan con diferentes categorías que son:

Empresario del año

Mujer de negocios del año

Persona de Servicio Comunitario del Año

Voluntario del año

Persona no latina que más apoya a la comunidad latinoamericana

Empresa del Año Campeona en Diversidad e Inclusión

Maestro del año

Estudiante del año

Las premiaciones tienen lugar en un evento especial que este año tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre.