Frente frío en Carolina del Norte: cuándo se presentará la temperatura más baja de la semana

Un giro radical en el clima dará comienzo a una semana gélida en gran parte de Carolina del Norte y el noreste de Carolina del Sur, con heladas intensas y frío polar. Después de un fin de semana inestable, llega de una masa de aire ártico que provoca un desplome de las temperaturas y condiciones que propiciarán la escarcha en extensas áreas de la región.

El momento con la temperatura más baja en Carolina del Norte en noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) emitió una advertencia por la posible formación de tormentas dispersas en el centro de Carolina del Norte. Localidades como Raleigh, Durham, Greensboro, Fayetteville, Rocky Mount y Goldsboro se encuentran en un riesgo marginal (Nivel 1) de tiempo severo, lo que incluye la posibilidad de ráfagas de viento destructivas y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una posible formación de tormentas dispersas en el centro de Carolina del Norte (Captura/NWS)

El momento de temperatura más baja en la semana sucederá a partir de este lunes 10 de noviembre por la noche, el frío gélido se apoderará de todo el sureste del país.

El NWS realizó una Advertencia de Congelación que estará vigente desde las 20.00 hs, del lunes hasta las 9.00 hs, del martes 11 de noviembre, con temperaturas mínimas entre los 20 °F (-6.67 °C) en áreas interiores y cercanas o por debajo de los 30 °F (-1.11 °C) en la costa.

“El sábado y domingo tuvimos mínimas entre 54 °F (12 °C) y 55 °F (13 °C). El lunes comenzaremos el día con 39 °F (4 °C), pero el frente frío traerá otro descenso y el martes amaneceremos con mínimas por debajo del punto de congelación que son los 32 °F (0 °C)”, indicó la meteoróloga Elena Tabraue a Univisión.

Cuáles son las ciudades con las temperaturas más bajas

Según el NWS, las zonas con riesgo significativo que aparecen en con color rojo son Wilmington, Oak Island, Georgetown, Whiteville, Myrtle Beach y gran parte del corredor costero. Además de áreas alrededor de Lumberton, Laurel Hill, White Lake y Wallace.

Por otro lado, en el área de Raleigh, se esperan valores mínimos aún más bajos, donde la temperatura puede caer a los 20 °F (alrededor de -6 °C) en ciudades como Roxboro, Sanford, Raleigh, Wilson y Goldsboro.

Zonas de mayor riesgo significativo según el NWS (Captura/NWS)

El NWS identificó las ciudades que tendrán las temperaturas más bajas el martes 11 de noviembre. Entre ellas, se encuentran:

Lexington con 24 °F (-4.44 °C)

Winston-Salem con 26 °F (-3.33 ºC)

Albemarie con 26 °F (-3.33ºC)

Wadesboro con 26 °F (-3.33 °C)

Roxboro con 26 °F (-3.33 °C)

Burlington con 27 °F (-2.78 °C)

Asheboro con 27 °F (-2.78 °C)

Troy con 27 °F (-2.78 °C)

Southern Pines con 27 °F (-2.78 ºC)

Sanford con 27 °F (-2.78 °C)

Henderson con 28 °F (-2.22 °C)

Louisburg con 28 °F (-2.22 °C)

Pittsboro con 28 °F (-2.22 °C)

Laurinburg con 28 °F (-2.22 °C)

Rocky Mount con 28 °F (-2.22 ºC)

Roanoke Rapids con 28 °F (-2.22 °C)

Durham con 29 °F (-1.7 °C)

Wilson con 29 °F (-1.7 °C)

Lillington con 29 °F (-1.7 °C)

¿Podría nevar en Carolina del Norte la segunda semana de noviembre?

La irrupción de aire ártico podría culminar en el primer evento de nevadas del año en varias regiones. Entre las zonas con menos probabilidad se encuentra Carolina del Norte, mientras que las áreas más susceptibles podrían ser las zonas tradicionales a sotavento de los Grandes Lagos, destacó CNN.

Se esperan zonas con grados bajo cero en Carolina del Norte (Captura/NWS)

También se anticipa que algo de nieve podría acumularse en Indiana, Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York hasta la noche del lunes. Además, existe la posibilidad de nevadas en otras zonas, ya que ciudades como Chicago, Milwaukee y Rochester, Minnesota, podrían ver una mezcla de lluvia y nieve o recibir los primeros copos de la temporada, aunque se espera una acumulación mínima o nula.

Las zonas más altas de los Apalaches podrían ver acumulación en menor cantidad desde Virginia Occidental hasta la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee.