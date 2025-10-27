Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis anunció reembolsos en seguros de automóviles

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una iniciativa que conlleva el reembolso de casi mil millones de dólares a los titulares de pólizas de seguro de autos en el estado. Esta acción es consecuencia de una reducción de las pérdidas y el ahorro en el presupuesto del territorio, según informó la administración.

Quiénes recibirán reembolsos en los seguros de auto en Florida

DeSantis destacó que las tarifas en los seguros de los vehículos descendieron alrededor del 6% este año en comparación con 2024, en las cinco principales aseguradoras del estado. Por ello, las compañías emitirán reembolsos a los propietarios de autos.

Más de dos millones y medio de propietarios de vehículos que cuentan con seguro percibirán el reembolso Freepik

Según el comunicado, publicado el 22 de octubre, Progressive registró un gasto de crédito a asegurados de 950 millones de dólares en septiembre pasado. “La compañía espera otorgar créditos a los asegurados activos al 31 de diciembre de 2025, estimados en aproximadamente 2,7 millones de asegurados de automóviles personales en Florida”, precisó.

“Desde que se promulgó la reforma de seguros de Florida a principios de 2023, hemos observado menores costos de pérdidas en ciertos tipos de reclamos por accidentes automovilísticos personales y un desarrollo favorable de las reservas”, señaló Progressive, que junto a los otros cuatro principales grupos de seguro de vehículos en el Estado del Sol conforma el 78% del mercado automotriz en el territorio.

La compañía se refirió a la HB 837, que llevó a la reducción del plazo para presentar demandas por lesiones personales a dos años y la limitación de la cesión de beneficios de pólizas de propiedad.

La reducción en las tarifas de seguros de autos derivó de la reforma que aprobó el estado en 2023 Freepik

El comunicado de DeSantis sobre los seguros de autos y viviendas en Florida

El líder estatal destacó que "el mercado de seguros de Florida se está estabilizando con la disminución de las tarifas de seguros de auto y vivienda“. Además de los casi US$1000 millones en créditos para los asegurados de automóviles de Progressive, el gobernador republicano indicó que se espera que el resto de compañías sigan su ejemplo próximamente.

En tanto, indicó que 17 nuevas empresas ingresaron al mercado de seguros para propietarios de viviendas, además de que otras 33 solicitaron reducciones de tarifas. Esta iniciativa derivó en una aportación de más de US$574 millones en superávits de asegurados.

El sector inmobiliario también reportó mejoras con respecto a los ingresos netos, con US$954 millones en 2024, un incremento notable con respecto a los US$292 millones que se registraron en 2023.

DeSantis destacó el progreso del mercado de seguros en Florida Chris O'Meara - AP

Cómo afecta la medida de DeSantis a los propietarios de viviendas en Florida

La reforma de la norma también impactó en el mercado inmobiliario del estado. Según el comunicado oficial de la administración, 33 compañías solicitaron una reducción de las tarifas desde enero de 2024 y otras 46 pidieron que no se realizaran aumentos. Este ranking lo lideró Florida Peninsula Insurance Company, con una disminución del 8,4% a nivel estatal y del 12% para propietarios de condominios.

El gobierno de DeSantis indicó que la Oficina de Regulación de Seguros (OIR, por sus siglas en inglés) reportó más de 150 solicitudes de reducción de tarifas residenciales o aumentos del 0%.