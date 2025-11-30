Colaboran con el ICE: la lista de los condados de Carolina del Norte donde la policía ayuda a detener migrantes

Mientras continúan las consecuencias de los operativos de la Patrulla Fronteriza, los migrantes en Carolina del Norte se encuentran en alerta. Más allá del despliegue focalizado de agentes, también hay una colaboración continua de ciertos condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Actualmente, son 22 los que tienen algún tipo de vínculo mediante acuerdos 287(g).

Los 22 condados de Carolina del Norte que tienen acuerdos 287(g) con el ICE

Según lo que establece el sitio web oficial de la entidad estadounidense, este programa permite “delegar en oficiales estatales y locales” el poder de aplicar ciertas normas de inmigración. Al firmarlo, un condado se compromete a ayudar al ICE con distintas tareas.

22 condados de Carolina del Norte participan al menos de un programa 287 (g) con el ICE Archivo

Actualmente, la agencia tiene tres modelos de acuerdos 287(g): Jail Enforcement, Task Force y Warrant Service Officer. Entre ellos, hay diferencias sobre la autoridad que se les cede a las fuerzas policiales para aplicar leyes migratorias.

En Carolina del Norte, se aplican los tres esquemas en distintas zonas del estado. De manera general, los condados que tienen algún tipo de convenio 287(g) con el ICE son:

Alamance

Albemarle

Avery

Duplin

Catawba

Brunswick

Cabarrus

Caldwell

Carteret

Cherokee

Cleveland

Columbus

Craven

Gaston

Henderson

Lincoln

Nash

Onslow

Randolph

Rockingham

Union

Yancey

El listado oficial de los condados participantes en todo EE.UU. se actualiza constantemente en el sitio oficial del ICE. En noviembre de 2025, la agencia tiene al menos un acuerdo en todos los estados a excepción de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington.

El ICE firmó acuerdos 287 (g) con la mayoría de estados de EE.UU. Yuki Iwamura - FR171758 AP

Cuáles son las diferencias entre los tipos de acuerdos 287(g) del ICE

La diferencia radica en los alcances y tareas que las fuerzas locales toman a partir de su participación en el programa. En las tres alternativas, el ICE establece claramente cuál es el poder que le otorga a los condados.

En primer lugar, el modelo Jail Enforcement permite a agentes investigar el estatus migratorio de personas que se encuentran detenidas y acusadas por algún crimen. En este programa, los oficiales solo pueden actuar dentro de la cárcel en cuestiones de inmigración.

Por su parte, el modelo Task Force implica la realización de operativos conjuntos entre el ICE y el condado que firma el acuerdo 287(g).

Bajo este marco, las agencias se unen para llevar a cabo detenciones de migrantes en el territorio.

El ICE tiene tres modelos de colaboración para el programa 287(g) Archivo

Por último, el Warrant Service Officer habilita la capacitación y entrenamiento a oficiales locales del condado para llevar a cabo detenciones específicas.

En este caso, los agentes no pueden realizar operativos migratorios de forma independiente, pero sí aplicar órdenes del ICE.

Acuerdos 287(g) del ICE en Carolina del Norte: qué programa firmó cada condado

Según lo que presenta la entidad federal y recopiló NC Local, algunos condados de Carolina del Norte participan en más de un programa 287(g) a la vez. Se dividen entre las tres categorías de la siguiente manera: