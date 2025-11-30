Colaboran con el ICE: la lista de los condados de Carolina del Norte donde la policía ayuda a detener migrantes
Unas 22 localidades del estado firmaron, mediante distintos modelos, acuerdos 287(g) para colaborar con las autoridades federales en el arresto de extranjeros indocumentados
- 3 minutos de lectura'
Mientras continúan las consecuencias de los operativos de la Patrulla Fronteriza, los migrantes en Carolina del Norte se encuentran en alerta. Más allá del despliegue focalizado de agentes, también hay una colaboración continua de ciertos condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Actualmente, son 22 los que tienen algún tipo de vínculo mediante acuerdos 287(g).
Los 22 condados de Carolina del Norte que tienen acuerdos 287(g) con el ICE
Según lo que establece el sitio web oficial de la entidad estadounidense, este programa permite “delegar en oficiales estatales y locales” el poder de aplicar ciertas normas de inmigración. Al firmarlo, un condado se compromete a ayudar al ICE con distintas tareas.
Actualmente, la agencia tiene tres modelos de acuerdos 287(g): Jail Enforcement, Task Force y Warrant Service Officer. Entre ellos, hay diferencias sobre la autoridad que se les cede a las fuerzas policiales para aplicar leyes migratorias.
En Carolina del Norte, se aplican los tres esquemas en distintas zonas del estado. De manera general, los condados que tienen algún tipo de convenio 287(g) con el ICE son:
- Alamance
- Albemarle
- Avery
- Duplin
- Catawba
- Brunswick
- Cabarrus
- Caldwell
- Carteret
- Cherokee
- Cleveland
- Columbus
- Craven
- Gaston
- Henderson
- Lincoln
- Nash
- Onslow
- Randolph
- Rockingham
- Union
- Yancey
El listado oficial de los condados participantes en todo EE.UU. se actualiza constantemente en el sitio oficial del ICE. En noviembre de 2025, la agencia tiene al menos un acuerdo en todos los estados a excepción de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington.
Cuáles son las diferencias entre los tipos de acuerdos 287(g) del ICE
La diferencia radica en los alcances y tareas que las fuerzas locales toman a partir de su participación en el programa. En las tres alternativas, el ICE establece claramente cuál es el poder que le otorga a los condados.
En primer lugar, el modelo Jail Enforcement permite a agentes investigar el estatus migratorio de personas que se encuentran detenidas y acusadas por algún crimen. En este programa, los oficiales solo pueden actuar dentro de la cárcel en cuestiones de inmigración.
Por su parte, el modelo Task Force implica la realización de operativos conjuntos entre el ICE y el condado que firma el acuerdo 287(g).
Bajo este marco, las agencias se unen para llevar a cabo detenciones de migrantes en el territorio.
Por último, el Warrant Service Officer habilita la capacitación y entrenamiento a oficiales locales del condado para llevar a cabo detenciones específicas.
En este caso, los agentes no pueden realizar operativos migratorios de forma independiente, pero sí aplicar órdenes del ICE.
Acuerdos 287(g) del ICE en Carolina del Norte: qué programa firmó cada condado
Según lo que presenta la entidad federal y recopiló NC Local, algunos condados de Carolina del Norte participan en más de un programa 287(g) a la vez. Se dividen entre las tres categorías de la siguiente manera:
- Jail Enforcement: Cabarrus, Gaston y Henderson.
- Task Force: Duplin, Catawba y Columbus.
- Warrant Service Officer: Alamance, Albemarle, Avery, Brunswick, Caldwell, Carteret, Catawba, Cherokee, Cleveland, Columbus, Craven, Duplin, Lincoln, Nash, Onslow, Randolph, Rockingham, Union y Yancey.
Otras noticias de Agenda EEUU
Calendario oficial. Confirman el pago de SNAP en California: fechas y orden de depósitos para diciembre 2025
Fechas de cobro. En Carolina del Norte: así queda el calendario de pagos del Seguro Social de diciembre
Para evitar multas. ¿Es legal en Arizona poner luces de Navidad para adornar un auto en diciembre 2025?
- 1
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025
- 3
Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri
- 4
Con un gesto rebelde, León XIV marca diferencias con Francisco en su visita a la Mezquita Azul