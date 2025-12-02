¿Habrá nuevas redadas masivas en Carolina del Norte? Una ONG advierte sobre el aumento de agentes del ICE

La posibilidad de un nuevo despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte generó preocupación entre organizaciones locales. Siembra NC, una de las agrupaciones que monitorea la actividad federal en comunidades inmigrantes del estado, advirtió que recibió información confiable sobre un operativo con aproximadamente 50 agentes adicionales a partir del 1° de diciembre.

Advertencia sobre un posible operativo del ICE en Carolina del Norte

Durante una conferencia de prensa el domingo 30 de noviembre, Nikki Marín Baena, codirectora de Siembra NC, explicó que los reportes incluyen detalles sobre vuelos chárter entre el aeropuerto de Charlotte y el de Jacksonville, Florida. Según los datos que maneja la organización, estas rutas fueron reservadas para los días del 2 al 6 de diciembre, lo cual coincide con patrones observados en operativos anteriores.

Según Siembra NC, se espera que en las próximas horas lleguen a Carolina del Norte alrededor de 50 agentes del ICE para un masivo operativo en el estado Flickr/Usicegov

“Este es un informe muy creíble que recibimos, por lo que lo estamos haciendo público”, aseguró Baena a Univision. “Al mismo tiempo, espero que nos equivoquemos. Espero que estos planes no se lleven a cabo o que el ICE cambie sus planes para las personas que conocemos, muchas de las que incluso después de la operación de la Patrulla Fronteriza todavía no se sienten seguras de salir de sus hogares”, lamentó.

La información se divulgó con el objetivo de que los residentes puedan prepararse y reportar cualquier actividad sospechosa. Siembra NC reiteró en sus redes sociales que su línea directa (336-543-0353) se mantiene activa para recibir reportes de la comunidad y solicitó a la población evitar la difusión de información no verificada para reducir la circulación de rumores.

Cómo fueron las redadas de la Patrulla Fronteriza en Charlotte

La advertencia sobre un posible operativo del ICE ocurre apenas unos pocos días después del retiro de agentes de la Patrulla Fronteriza que llegaron al estado para ejecutar la operación conocida como Charlotte’s Web. Durante ese despliegue, organizaciones como Siembra NC, Radar Safe y Comunidad Colectiva monitorearon la situación mediante líneas directas, capacitaciones y observación comunitaria.

A través de la plataforma Ojo Obrero, Siembra NC registró reportes de personas detenidas en la madrugada mientras se dirigían al trabajo o la escuela. Según las organizaciones, actividades de este tipo ocurrieron incluso antes del inicio oficial del operativo federal en Charlotte. En algunos casos, familias reportaron dificultad para localizar a personas que pudieron haber sido trasladadas por autoridades migratorias.

“El ICE sigue con la realización de detenciones en paradas de tráfico en el área de Charlotte a diario”, advirtió la organización en un mensaje publicado en Facebook. “Solo el DHS y el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Destin Hall, saben qué planea hacer en nuestro estado el ICE, y no están dando una respuesta clara”, detalló.

La magnitud del impacto comunitario se reflejó en la baja asistencia escolar y laboral. Diversas instituciones educativas reportaron cientos de ausencias, mientras que en la industria de la construcción se registraron retrasos debido a la falta de los trabajadores.

“Tras los operativos de la Patrulla Fronteriza, miles de personas en todo el estado de Carolina del Norte han recibido capacitación para que sus vecinos lleguen de manera segura a la escuela y al trabajo, y por eso estamos un poco preparados en este momento”, indicó Baena durante la conferencia de prensa.

La Patrulla Fronteriza realizó un operativo de detención de migrantes en Charlotte, Carolina del Norte Matt Kelley - FR171845 AP

Cómo se prepara Carolina del Norte ante los rumores del regreso del ICE

El trabajo de vigilancia comunitaria se mantuvo activo durante toda la semana. Siembra NC informó que su línea directa atendió más de 4000 llamadas relacionadas con reportes, dudas y solicitudes de orientación. Además, la organización ofreció capacitaciones presenciales que reunieron a más de 2400 personas.

“Cientos de personas recogieron a sus hijos, cubrieron turnos, alertaron a sus comunidades y se unieron para liderar equipos de voluntarios que surgieron de la noche a la mañana, y exigieron que la CBP abandonara nuestro estado”, agregó Baena, según lo retomado por la organización Enlace Latino NC.

Esta iniciativa tiene como propósito central informar a los residentes sobre los movimientos de agentes federales y brindar apoyo a quienes puedan encontrarse en situaciones de riesgo migratorio. La recopilación de datos también permite identificar patrones y responder de manera coordinada ante nuevos despliegues.

A través de la herramienta Ojo Obrero, la organización realiza advertencias sobre detenciones migratorias y la presencia de agentes federales en el estado Captura de pantalla Ojo Obrero

¿Cómo opera el ICE en Carolina del Norte?

Siembra NC indicó que el ICE emplea distintos métodos de operación en Carolina del Norte. Entre ellos se encuentran: