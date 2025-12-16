Pagaron US$42.000 y su casa fue clausurada: la pesadilla de una familia hispana en Carolina del Norte
Contrataron a una empresa para remodelar su vivienda en Rocky Mount, pero los trabajadores desaparecieron sin tramitar los permisos obligatorios
- 5 minutos de lectura'
Una familia que reside en Rocky Mount, en Carolina del Norte, tenía la ilusión de mudarse este año a una vivienda fija, pero sus planes no salieron como esperaban. Luego de pagar cerca de 42.000 dólares a una empresa para que realizara reparaciones en la casa, los trabajadores se marcharon y dejaron el inmueble sin condiciones ni permisos para ser habitado. Ahora, deberán abonar más de US$30.000 para trasladarse a su nuevo hogar.
Carolina del Norte: una familia hispana perdió US$42.000 tras una obra sin permisos
En agosto de 2024, Joel Rodríguez estableció un acuerdo con la empresa RPR Solutions, de Raleigh, para que remodelaran un inmueble que había adquirido, según informó en diálogo con Univision.
El padre de la familia reveló que necesitaban varias reparaciones estructurales relacionadas con electricidad, plomería, sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado y la restauración general.
“El monto total que pagué fue aproximadamente US$42.000, en pagos realizados principalmente en efectivo“, indicó.
A pesar de que solicitó los comprobantes para corroborar que los gastos eran necesarios, los supuestos directores de la compañía nunca se los presentaron. En su lugar, pidieron en repetidas ocasiones dinero adicional para costear los arreglos.
Obra sin permisos en Carolina del Norte: clausuran la casa y la familia pierde miles de dólares
Cuando las tareas estaban casi completadas, según les aseguraban desde la empresa, Rodríguez descubrió que los trámites nunca se llevaron a cabo.
Tanto en la ciudad de Rocky Mount como en el estado de Carolina del Norte, las autoridades exigen permisos para las remodelaciones de las casas. El objetivo es garantizar que los trabajos no incumplan con el código de construcción estatal y la ordenanza local de desarrollo.
En este escenario, las autoridades decidieron clausurar el inmueble debido a la falta de permisos. Al descubrir la situación, el hombre intentó comunicarse con la persona que había contactado para hacer los trabajos, pero desapareció.
Ante la falta de respuesta, decidió presentar una denuncia a la Junta de Contratistas y la ciudad de Rocky Mount. Además, contrató a un abogado para reclamar el reembolso del dinero. La compañía, según el relato de Univision, figura como disuelta en los registros del estado.
“Lo más importante es que otra gente no caiga en las garras de este tipo de personas”, sostuvo Rodríguez.
Tras este episodio, la familia entabló un acuerdo con un nuevo contratista, que le cobrará más de US$30.000 para hacer la mudanza.
El trabajador explicó que la principal preocupación ahora es que la obra se realizó sin supervisión oficial: esto podría implicar riesgos estructurales, eléctricos y de plomería.
Para verificar que las tareas cumplan con las regulaciones, deberán demoler la parte refaccionada, pese a que desde fuera parece estar casi terminada.
Consejos para evitar estafas en la remodelación de casas en Carolina del Norte
La oficina del Fiscal General de Carolina del Norte, Jeff Jackson, ofrece consejos para evitar caer en estafas al remodelar un hogar en el estado:
- Investigar al constructor antes de firmar un contrato: solicitar las pólizas de seguro del constructor y anotar la compañía aseguradora y el número.
- Desconfiar de cualquier constructor que pida al dueño del inmueble que obtenga los permisos de construcción y que solicite las inspecciones de la ciudad o el condado por su cuenta. Esto podría indicar que el contratista no tiene licencia. Para verificar el estado de la licencia de un contratista general, la persona puede llamar al (919)-571-4183 o visitar el sitio web de la Junta de Licencias de Contratistas Generales estatal.
- Investigar los materiales que el contratista propone instalar.
- Seguir de cerca el proyecto de construcción.
- Informar al contratista sobre cualquier problema en cuanto surja.
- Considerar contratar a un inspector de viviendas u otro experto en construcción para que le ayude a detectar y solucionar problemas durante el proceso y antes del cierre.
- Hacer una lista de pendientes: si la persona detecta algún problema en los días previos al cierre, debe anotarlo en una lista de tareas que el constructor tiene que solucionar. Esta debe incluir una fecha límite para la finalización del trabajo. Si es demasiado larga, puede considerar llegar a un acuerdo con el constructor que le permita retener una parte del pago final hasta que la obra esté terminada.
- No pagar grandes cantidades por adelantado: si un contratista afirma necesitar mucho dinero por adelantado para suministros y materiales, podría ser señal de que tiene mal crédito o una situación financiera difícil.
- Obtener un contrato escrito que detalle todo el trabajo a realizar: asegurarse de que especifique la calidad de los materiales, el precio total de la mano de obra y los materiales, y las garantías. También debe incluir las fechas de inicio y finalización, y quién será responsable de la limpieza y la recogida de basura.
