Permiso de trabajo para el TPS: la regla del Uscis que aumenta el costo del EAD para 2026

Al solicitar el Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) es posible obtener un permiso de trabajo. Los beneficiarios del programa deben cubrir pagos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), y para 2026 estos serán los costos.

Permiso de trabajo y extensión del EAD para el TPS

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede designar un país al programa (o cancelar la elección), debido a condiciones que impiden a sus ciudadanos regresar de manera segura, como: un conflicto armado en curso, un desastre natural o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Durante el periodo designado, los beneficiarios de TPS no serán removidos de Estados Unidos; pueden obtener una autorización de viaje y también un permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

El Uscis señala que si se mantiene el beneficio, el migrante también puede recibir una extensión del EAD:

A través de la publicación de una notificación en el Registro Federal que extiende la designación del TPS para su país, si la notificación del Registro Federal también autoriza una extensión de un EAD existente.

para su país, si la notificación del Registro Federal también autoriza una existente. A través de una notificación de extensión , por lo general cuando Uscis envíe un Formulario I-797, Notificación de Acción.

, por lo general cuando Uscis envíe un Formulario I-797, Notificación de Acción. A través de extensiones automáticas de los EAD anunciadas a través de las reglas finales temporales en mayo de 2022 y abril de 2024.

La regla del Uscis que aumenta el costo del EAD para el TPS

La agencia de inmigración anunció el pasado 20 de noviembre el aumento de tarifas para ciertos trámites migratorios. Con un aviso en el Registro Federal se informó que el incremento corresponde a los lineamientos establecidos en el HR-1 y que reflejan la cantidad de inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025.

Las nuevas tarifas ajustadas a la inflación entrarán en vigor el 1º de enero de 2026.

Para obtener un EAD por TPS, se debe presentar el Formulario I-765 ante el Uscis y cubrir una tarifa Freepik

Sobre los pagos correctos, el Uscis advierte: “Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos del 1º de enero de 2026 o después sin la tarifa de presentación adecuada será rechazada”.

La HR-1 exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a partir del año fiscal 2026 y en cada subsiguiente, ajuste los costos de ciertos trámites de inmigración según la inflación.

Cuánto costará en 2026 el EAD para los beneficiarios de TPS

El Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, se debe presentar al Uscis, en línea o por correo, para obtener el beneficio. Al presentar la forma se puede pedir el EAD con el Formulario I-765. Si no se solicitan en conjunto, se puede hacer el trámite por separado en una fecha posterior.

El Uscis anunció un incremento de precios para algunos de sus trámites migratorios Freepik

De acuerdo con el aviso en el Registro Federal, esto costará la presentación de los formularios relacionados con el TPS en 2026: