Permiso de trabajo para el TPS: la regla del Uscis que aumenta el costo del EAD para 2026
Los beneficiarios del programa de protección humanitaria pueden presentar el Formulario I-765 para solicitar la autorización de empleo
Al solicitar el Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) es posible obtener un permiso de trabajo. Los beneficiarios del programa deben cubrir pagos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), y para 2026 estos serán los costos.
Permiso de trabajo y extensión del EAD para el TPS
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede designar un país al programa (o cancelar la elección), debido a condiciones que impiden a sus ciudadanos regresar de manera segura, como: un conflicto armado en curso, un desastre natural o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.
Durante el periodo designado, los beneficiarios de TPS no serán removidos de Estados Unidos; pueden obtener una autorización de viaje y también un permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
El Uscis señala que si se mantiene el beneficio, el migrante también puede recibir una extensión del EAD:
- A través de la publicación de una notificación en el Registro Federal que extiende la designación del TPS para su país, si la notificación del Registro Federal también autoriza una extensión de un EAD existente.
- A través de una notificación de extensión, por lo general cuando Uscis envíe un Formulario I-797, Notificación de Acción.
- A través de extensiones automáticas de los EAD anunciadas a través de las reglas finales temporales en mayo de 2022 y abril de 2024.
La regla del Uscis que aumenta el costo del EAD para el TPS
La agencia de inmigración anunció el pasado 20 de noviembre el aumento de tarifas para ciertos trámites migratorios. Con un aviso en el Registro Federal se informó que el incremento corresponde a los lineamientos establecidos en el HR-1 y que reflejan la cantidad de inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025.
- Las nuevas tarifas ajustadas a la inflación entrarán en vigor el 1º de enero de 2026.
Sobre los pagos correctos, el Uscis advierte: “Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos del 1º de enero de 2026 o después sin la tarifa de presentación adecuada será rechazada”.
La HR-1 exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a partir del año fiscal 2026 y en cada subsiguiente, ajuste los costos de ciertos trámites de inmigración según la inflación.
Cuánto costará en 2026 el EAD para los beneficiarios de TPS
El Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, se debe presentar al Uscis, en línea o por correo, para obtener el beneficio. Al presentar la forma se puede pedir el EAD con el Formulario I-765. Si no se solicitan en conjunto, se puede hacer el trámite por separado en una fecha posterior.
De acuerdo con el aviso en el Registro Federal, esto costará la presentación de los formularios relacionados con el TPS en 2026:
- Tarifa de 550 dólares para extranjeros que presentan una solicitud inicial de autorización de empleo bajo el TPS.
- Tarifa de US$275 para renovaciones y extensiones de autorización de empleo para extranjeros con TPS.
- Tarifa de US$500 para quienes presentan por primera vez el Formulario I-821, sin incluir el pago de US$30 por servicios biométricos.
