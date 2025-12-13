Buenas noticias para Texas: el gigante de los supermercados que abre nuevas tiendas en 2026

Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, confirmó que inaugurará tres nuevos locales en Texas. Dos de ellos estarán ubicados en el norte del estado, más precisamente en las ciudades de Fate y McKinney, mientras que los detalles de la tercera locación serán anunciados en los próximos días.

Cómo serán las nuevas tiendas que Kroger abrirá en Texas

Kroger apuesta a un formato específico para esta nueva etapa en Texas, según destacó Chron. Se trata de sus tiendas Marketplace: espacios que combinan supermercado, farmacia y una amplia oferta de productos generales, desde artículos para exteriores hasta electrónica.

Kroger se expande en el norte de Texas con aperturas en Fate y McKinney Google Maps

“Kroger está trabajando arduamente para mantenerse al ritmo del explosivo crecimiento de la población en el norte de Texas, garantizando que las comunidades tengan acceso a comestibles frescos y asequibles, así como a artículos esenciales”, enfatizó Rudy DiPietro, presidente de la división Texas de la empresa, en un comunicado compartido por Chron.

En esa misma línea, completó: “A medida que surgen nuevas comunidades, estas nuevas tiendas ofrecerán lo que la comunidad espera de Kroger: estantes llenos, donde todo es fresco y nuestro personal es amable”.

La estrategia de expansión de Kroger en Texas

El anuncio ocurre poco después de que Kroger inaugure su tienda Bonds Ranch Marketplace, en noviembre pasado. En paralelo, la compañía continúa con obras en tres establecimientos adicionales que abrirán entre 2026 y comienzos de 2027, ubicados en Little Elm, Anna y la comunidad de Sendera Ranch, en North Fort Worth.

Una de las nuevas tiendas estará en McKinney, Texas mckinneytexas.org

Estas decisiones llegan luego de que la empresa tuviera que replegarse en el Estado de la Estrella Solitaria durante el último año, con varios cierres en McKinney, el corredor Katy Freeway, North Gessner y el noroeste de Houston.

Sobre las clausuras de diversas tiendas, las autoridades de la compañía explicaron que forman parte de “una decisión más amplia”, que tiene como objetivo “operar de manera más eficiente y garantizar la salud a largo plazo del negocio”.

La presencia de Kroger en Texas, con supermercados en 84 ciudades

Tal como detalla Kroger en su página web oficial, su presencia en Texas contempla 207 supermercados distribuidos en 84 ciudades del Estado de la Estrella Solitaria.

“Ya sea que prefiera comprar en la tienda, retirar por el local o recibir a domicilio, cada Kroger ofrece miles de productos de calidad, desde frutas y verduras frescas, carnes y mariscos, hasta productos secos, artículos para el hogar, productos de salud y más", remarcan en el portal.

Otras dos cadenas de supermercados además de Kroger abrirán tiendas en Texas Archivo

Más cadenas de supermercados se expanden en Texas

Las inauguraciones de nuevos locales de Kroger se enmarcan en un contexto marcado por la apertura de varios supermercados en el norte de Texas.

Sin ir más lejos, la cadena H-E-B continúa con la compra de terrenos en ciudades como Carrollton, Pilot Point y Sherman. Asimismo, proyecta un nuevo centro de cumplimiento electrónico en Frisco para fortalecer sus ventas por recogida en locales y entrega a domicilio, según precisó Chron.

Por su parte, Whole Foods inició en el verano boreal la construcción de una tienda en Frisco, donde será la sucursal principal de un nuevo desarrollo valuado en aproximadamente 3000 millones de dólares.