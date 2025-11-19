Para evitar a la Patrulla Fronteriza: el supermercado de Charlotte que ofrece entregas gratis en medio de las redadas

A partir del complicado contexto migratorio en Charlotte por el operativo que realiza la Patrulla Fronteriza, una tienda de comestibles dispone una ayuda para los extranjeros. Recientemente, la cadena de Carolina del Norte Compare Foods dio a conocer que ofrece entrega gratis en sus pedidos. Para eso, los usuarios deben utilizar un código que se compartió en las redes sociales de la compañía.

Compare Foods ofrece entrega gratis para los pedidos en Charlotte

La cadena compartió la noticia a través de sus cuentas de Instagram y Facebook. En la publicación, indicó que quiere brindar una ayuda a la comunidad y que los clientes puedan recibir sus productos “con tranquilidad”.

Por eso, Compare Foods estableció que los usuarios de Charlotte tienen el siguiente beneficio en sus compras:

Envío gratis para compras en línea con el uso del código NOFEE2025.

para compras en línea con el uso del código NOFEE2025. El envío sin costo se aplica también para apps como Uber Eats o DoorDash.

Sin embargo, sobre este último punto, la tienda aclaró que las tarifas de las aplicaciones por trasladar el pedido continúan vigentes. La cadena también tiene a disposición un servicio asociado con Uber para retirar compras de manera presencial, “disponible en compras de cierto monto“.

El beneficio en compras de Compare Foods se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. A pesar de que la cadena tiene sucursales en otras ciudades de Carolina del Norte como Huntersville, Kannapolis, Matthews, Pineville, Indian Trail, Cornelius y Concord, el envío gratis solamente se aplica a pedidos realizados en Charlotte.

El operativo de la Patrulla Fronteriza que preocupa a migrantes en Charlotte

El beneficio del envío gratis de Compare Foods se da un complicado marco para la ciudad de Carolina del Norte. El fin de semana, la Patrulla Fronteriza lanzó una operación que ya derivó en la detención de más de 130 inmigrantes.

Bajo el nombre de “Charlotte’s Web”, las autoridades federales aseguran que el operativo fue un éxito en la aprehensión de criminales. Mediante una publicación en su sitio web oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó que 44 de los inmigrantes tenían antecedentes de delitos graves.

En esa misma línea, el comunicado incluye información de 11 detenidos en Charlotte. La entidad federal publicó sus nombres, fotos y una breve descripción de supuestos delitos que cometieron en el pasado.

La Patrulla Fronteriza lanzó un operativo en Charlotte, Carolina del Norte, durante el último fin de semana RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Patrulla Fronteriza hará un operativo en Raleigh, pero no abandona Charlotte

La entidad, que está nucleada bajo las órdenes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), llevará a cabo un nuevo operativo en Raleigh, la capital de Carolina del Norte. Sin embargo, de acuerdo con información de CBS News, eso no significa que los oficiales se irán de Charlotte.

La Patrulla Fronteriza destinará esfuerzos para la detención de migrantes en la capital, pero Charlotte’s Web no finaliza. Incluso con la presencia del jefe de la entidad, Gregory Bovino, no se conoce cuándo los agentes abandonarán la ciudad.

Mientras tanto, la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, confirmó que oficiales impulsarán una redada en la capital. En ese contexto, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidió que la operación no implique detenciones por perfil racial.