Regalan útiles y alimentos en Carolina del Norte: cuándo y dónde se harán las entregas gratis

Para las personas que acaban de mudarse a Carolina del Norte así como para los residentes de años, en la ciudad de Charlotte se llevarán a cabo múltiples eventos sin costo para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Durante estas actividades, los habitantes del estado aprenderán dónde recibir bienes y servicios gratuitos, como clases de inglés, útiles escolares y alimentos.

Fiesta de regreso a clases con mochilas y libros gratis

Compare Foods es una cadena de supermercados en Carolina del Norte que durante el mes de agosto ha realizado múltiples eventos para apoyar a las familias con hijos que cuentan con un presupuesto limitado para el regreso a clases.

La cadena de supermercados dará regalos a quienes los visiten este fin de semana en dos de sus sucursales (Instagram/@comparefoodsclt)

En sus redes sociales, Compare Foods anunció que algunas de sus tiendas serían sedes de una celebración con actividades para toda la familia y degustaciones de comida. Además, en estos eventos se regalarán mochilas, playeras, libros y certificados de regalo.

De acuerdo con sus publicaciones en Instagram, la cadena de supermercados también ha aprovechado sus fiestas de regreso a clases para brindar información sobre los servicios de salud que ofrece el condado de Mecklenburg y el Centro Médico Latino.

Los últimos dos eventos de Compare Foods en agosto se llevarán a cabo en:

Fecha : sábado 30 de agosto de 2025

: sábado 30 de agosto de 2025 Hora : de 15.00 hs a 19.00 hs

: de 15.00 hs a 19.00 hs Ubicación: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

Fecha : domingo 31 de agosto de 2025

: domingo 31 de agosto de 2025 Hora : de 15.00 hs a 19.00 hs

: de 15.00 hs a 19.00 hs Ubicación: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

Para los migrantes que acaban de llegar a Carolina del Norte

International House es una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a los inmigrantes que eligen a Carolina del Norte como su hogar, en especial a la ciudad de Charlotte.

International House le informa a los inmigrantes dónde pueden recibir clases de inglés sin costo (Facebook/International House)

Para fomentar que los migrantes se integren a la comunidad y para impulsar a los negocios locales, International House organiza múltiples eventos a lo largo del año. Uno de ellos se llama Welcome To Charlotte.

Welcome To Charlotte es una orientación para que los recién llegados aprendan información básica sobre la ciudad. Así mismo, International House se encarga de proporcionar recursos en temas de salud, vivienda, educación, comida, cuidado de niños, entre otros.

Aunque International House no regala alimentos, útiles escolares o clases de inglés como tal, la organización sí le informa a las personas en dónde pueden conseguir esos productos y servicios sin costo.

Para asistir a la próxima charla de Welcome To Charlotte es necesario confirmar asistencia en la página del evento. Los datos de la reunión son los siguientes:

Fecha : viernes 29 de agosto de 2025

: viernes 29 de agosto de 2025 Hora : de 10.00 hs a 12.00 hs

: de 10.00 hs a 12.00 hs Ubicación: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

Además de la orientación grupal, los interesados pueden solicitar una asesoría individual con el equipo de International House, las cuales se impartirán ese mismo día en un horario de 12.00 hs a 14.00 hs.

Feria de recursos para las familias con bajos ingresos

Ella B. Scarborough Community Resource Center (Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough) es un lugar donde se brindan una variedad de servicios sin costo a quienes los requieran.

Para quienes no puedan asistir a la feria, el centro comunitario está abierto el resto del año (Smart Start of Mecklenburg County)

Como explicó el sitio oficial del condado de Mecklenburg, este centro ofrece recursos a los habitantes de Charlotte todo el año, pero a finales de agosto organizará un evento para las familias de la comunidad.

Se tratará de una feria de recursos para resolver las dudas que los asistentes tengan en cuestiones laborales, nutricionales, de vivienda, de salud y servicios para veteranos, por mencionar algunos ejemplos.

Uno de los programas que se promocionarán ese día es el MECK Pre-K, el cual le imparte educación gratuita a los niños de cuatro años.

En la feria también habrá actividades para las infancias y camiones de comida. Para asistir al evento, no es necesario realizar ningún registro previo.