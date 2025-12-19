Para frenar al ICE: las tácticas comunitarias para proteger migrante en Durham, Carolina del Norte

Los residentes de la ciudad de Durham, en Carolina del Norte, comenzaron a organizarse para proteger a los migrantes frente a los crecientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las tácticas incluyen desde estrategias de vigilancia hasta reparto de alimentos a domicilio para las familias vulnerables.

Durham defiende a la comunidad migrante ante la llegada de agentes del ICE

De acuerdo con testimonios que brindaron organizaciones y vecinos a The Guardian, la comunidad de la ciudad de Durham tuvo una respuesta coordinada ante las redadas de las agencias federales, que incrementaron en las últimas semanas en Carolina del Norte.

Durham, Carolina del Norte, organizó medidas comunitarias para responder a la presencia del ICE Tripadvisor

De acuerdo con cifras de Data USA, el 14,7% de la población de Durham es hispana, mientras que ese porcentaje se eleva al 35% en el caso de estudiantes de escuelas públicas.

En primer lugar, la comunidad presionó a las autoridades para que brindaran mayor información sobre cuáles son los derechos de los migrantes dentro de las escuelas para defenderse del ICE o la Patrulla Fronteriza.

Además, los ciudadanos impulsaron distintas medidas complementarias:

Organización de viajes compartidos , para que los niños de las familias en riesgo puedan llegar a las escuelas con menor riesgo.

, para que los niños de las familias en riesgo puedan llegar a las escuelas con menor riesgo. Patrullas escolares para informar sobre la presencia sospechosa de vehículos que podrían pertenecer al ICE.

para informar sobre la presencia sospechosa de vehículos que podrían pertenecer al ICE. Distribución de silbatos para que las patrullas de voluntarios alerten sobre la presencia de agentes.

para que las patrullas de voluntarios alerten sobre la presencia de agentes. Creación de una red de reparto de alimentos, para que las familias en riesgo reciban sus compras sin necesidad de salir de sus casas.

Durham se organizó para responder a la presencia del ICE en la ciudad Flickr/Usicegov

Asimismo, se declaró a Durham como un lugar de trabajado protegido por la Cuarta Enmienda. Según el sitio web de esta propuesta, esta designación permite usar protocolos legales para distintas medidas. De esta manera, se habilita a asegurar áreas privadas para empleados, identificar redadas ilegales del ICE, documentar acciones inconstitucionales y proteger a los trabajadores sin importar su estatus migratorio.

El trabajo de Durham y otras comunidades de Carolina del Norte para defenderse del ICE

En un ensayo publicado en el Duke Chronicle, la estudiante Wendy House destacó muchas de las medidas que se tomaron en Durham.

Además de los mecanismos comunitarios, mencionó una protesta que se llevó a cabo en la Plaza CCB. Allí, los ciudadanos manifestaron su repudio a las redadas migratorias del ICE y otras agencias federales.

El ICE y la Patrulla Fronteriza trabajaron en conjunto durante operativos en Carolina del Norte RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Asimismo, la joven se refirió a la respuesta comunitaria de todo el estado: "El mensaje es claro: el ICE no es bienvenido en Carolina del Norte, en ninguna parte. Nunca me he sentido más orgullosa de mi estado y mi ciudad“.

Aumentan las detenciones del ICE en Carolina del Norte

Las detenciones migratorias tuvieron un marcado aumento en Carolina del Norte. Este incremento se alinea con operaciones específicas dirigidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como fue el caso de Charlotte’s Web.

Según datos del Deportation Data Project, entre el 20 de enero y el 15 de octubre de este año, el ICE realizó 3400 arrestos en Carolina del Norte. Esta cifra es casi el doble de las 1720 que se registraron en el estado en todo 2024.