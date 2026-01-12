Son ciudadanos de EE.UU. de origen latino y revelan cómo el ICE intentó arrestarlos en Carolina del Norte: “Traumático”

Dos hermanos de origen latino, ciudadanos legales de Estados Unidos por nacimiento, denunciaron malos tratos y agresiones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un intento de arresto ocurrido en Carolina del Norte. Las víctimas calificaron el hecho como irreal y traumático.

Agentes del ICE intentan arrestar a hermanos de origen latino en Carolina del Norte

Kellin Godínez, ciudadano estadounidense de origen latino, relató a Univision que el pasado 5 de enero de 2026 se dirigía a la ciudad de Salisbury con su hermanastro cuando ambos fueron interceptados por agentes del ICE en el cruce de Laurel y North Long Street, a pocas millas de Charlotte.

Agentes del ICE agreden a hermanos en Carolina del Norte (Captura de pantalla)

El joven, de 29 años, explicó junto con su madre, Teresa de la Rosa, que la familia tiene un negocio de construcción y que habían sido notificados de que dos trabajadores guatemaltecos fueron detenidos por autoridades migratorias mientras utilizaban una camioneta del negocio.

Ante esta situación, Kellin y su hermanastro acudieron al lugar para recuperar el vehículo, momento en el que fueron abordados por los agentes de ICE. En ese momento intentaron detenerlos, pese a que ambos mostraron identificaciones oficiales que acreditaban su ciudadanía estadounidense.

Jóvenes graban intento de arresto por parte del ICE en Carolina del Norte

Los hechos fueron grabados tanto por Kellin como por su madre. De acuerdo con Salisbury Post, los agentes de ICE les ordenaron detenerse, sin motivo aparente, ya que no les mencionaron alguna infracción de tránsito. En cambio, comenzaron a hacerle varias preguntas y nunca se identificaron por sus nombres como oficiales de inmigración.

Hermanos ciudadanos de EE.UU. de origen latino, intentan ser detenidos por el ICE

En la grabación se escucha a uno de los agentes afirmar que los jóvenes provenían de una residencia considerada un “foco de actividad inmigrante”, a lo que Kellin respondió que solo venían de casa de sus padres.

Posteriormente, los oficiales les preguntaron por qué estaban en Estados Unidos, a lo que los jóvenes reiteraron que eran ciudadanos estadounidenses.

“Cooperamos en todo momento y hasta preguntamos si podíamos grabar por nuestra seguridad. Un agente nos dijo que sí”, explicó Kellin.

Sin embargo, uno de los agentes intentó arrebatarle el celular, abrió la puerta del vehículo sin consentimiento, lo golpeó en el abdomen y lo sujetó del cuello, con la aparente intención de sacarlo del automóvil.

Kellin señaló que su hermanastro también fue agredido, hasta que finalmente otro agente confirmó la ciudadanía estadounidense de ambos, momento en el que fueron liberados.

“Se siente muy irreal y traumático”, expresó el joven, quien agregó que siempre había confiado en las fuerzas del orden, pero que este episodio le generó desconfianza hacia las autoridades.

Madre de los jóvenes denuncia racismo por parte del ICE

La familia de los jóvenes, en especial la madre, Teresa de la Rosa, comentaron a Univision que no están de acuerdo con la manera en que los agentes del ICE trataron a los hermanos, ya que sienten que fueron discriminados.

Pese a ser ciudadanos legales, agentes del ICE intentaron detener a dos hermanos en Carolina del Norte (Captura de pantalla)

“Para mí fue racismo, ya que varias veces los agentes le dijeron a Kellin que no era ciudadano, aunque les respondía que sí lo era”, indicó Teresa. “Es discriminación por el color de piel, pensaron que como los otros muchachos eran hispanos y no tenían documentos, ellos tampoco”, cerró.