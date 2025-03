Todo lo que hay que saber sobre la Real ID en Carolina del Norte

A partir del 7 de mayo de 2025, los residentes de Carolina del Norte deberán presentar una identificación compatible con la normativa federal para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones gubernamentales. La implementación de la Real ID, establecida por el gobierno de Estados Unidos, busca reforzar la seguridad y estandarización de las licencias de conducir en todo el país.

¿Cómo obtener la Real ID en Carolina del Norte?

Para tramitar la Real ID en Carolina del Norte es necesario asistir en persona a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Dado que la demanda aumentó considerablemente, se recomienda programar una cita con anticipación. En algunas oficinas, la disponibilidad puede extenderse por varios meses.

El DMV de Carolina del Norte explicó que las licencias vigentes seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento DMV de Carolina del Norte

Al acudir a la cita, se deben presentar documentos que certifiquen identidad, número de Seguro Social y residencia en Carolina del Norte. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Prueba de identidad y fecha de nacimiento : Puede ser un acta de nacimiento original o un pasaporte estadounidense vigente.

: Puede ser un acta de nacimiento original o un pasaporte estadounidense vigente. Prueba del número de Seguro Social : Se puede presentar la tarjeta original del Seguro Social, un formulario W-2 o un 1099 donde figure el número.

: Se puede presentar la tarjeta original del Seguro Social, un formulario W-2 o un 1099 donde figure el número. Comprobante de residencia en Carolina del Norte : Se requieren dos documentos con la dirección física actual, como una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento o el registro del vehículo.

: Se requieren dos documentos con la dirección física actual, como una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento o el registro del vehículo. Documentos que verifiquen cambios de nombre: Si el nombre en los documentos no coincide con el de la solicitud, se deben presentar certificados de matrimonio, sentencias de divorcio o documentos legales que acrediten la modificación.

Toda la documentación debe ser original o copias certificadas. Es recomendable revisar la lista completa de documentos aceptables en el sitio web del DMV antes de acudir a la cita.

Las tarjetas que cumplen con estos requisitos se distinguen por una estrella en la esquina superior derecha (Archivo) iStock

Costos y tiempos de entrega

El costo de la Real ID en Carolina del Norte es el mismo que el de una licencia de conducir estándar. Las tarifas pueden variar según la edad del solicitante y el período de validez del documento. Generalmente, una licencia válida por ocho años tiene un costo aproximado de US$40, mientras que una licencia por cinco años cuesta alrededor de US$25.

Una vez aprobada la solicitud, la Real ID no se entrega de inmediato. El DMV emite una identificación temporal y envía la versión definitiva por correo en un plazo de 10 a 20 días hábiles. En caso de que el documento no llegue en el tiempo estimado, se recomienda comunicarse con el DMV para verificar el estado del trámite.

Se deben presentar documentos que certifiquen identidad, número de Seguro Social y residencia en Carolina del Norte (Archivo)

¿Qué pasa si no se obtiene la Real ID antes de la fecha límite?

Quienes no cuenten con una Real ID antes del 7 de mayo de 2025 no podrán utilizar su licencia de conducir estándar para abordar vuelos nacionales ni ingresar a instalaciones federales restringidas. Sin embargo, existen alternativas para quienes no deseen tramitar este documento.

El pasaporte estadounidense, la tarjeta de residente permanente (Green Card) y ciertas identificaciones emitidas por agencias federales seguirán siendo aceptadas para viajes aéreos y acceso a edificios gubernamentales. No obstante, en el caso de quienes no posean un pasaporte y necesiten viajar dentro del país, obtener la Real ID será la opción más conveniente.

La Real ID no será obligatoria para actividades como votar, ingresar a hospitales o realizar trámites bancarios. Además, las licencias de conducir estándar seguirán siendo válidas para manejar dentro del estado sin restricciones.

Recomendaciones para agilizar el trámite

Dado el alto volumen de solicitudes, se recomienda a los residentes de Carolina del Norte iniciar el proceso con suficiente anticipación. Programar una cita en el DMV con varios meses de margen y reunir la documentación requerida antes de asistir son medidas clave para evitar demoras innecesarias.

Asimismo, se debe verificar la vigencia de los documentos personales y asegurarse de que la información coincida en todos los registros. Un error en la escritura del nombre o una discrepancia en la dirección podría generar retrasos en la emisión de la identificación.