Último festival de Linternas Chinas en Carolina del Norte: actividades y precios

La ciudad de Cary, Carolina del Norte, se alista para dar inicio a uno de sus eventos más emblemáticos: el Festival de Linternas Chinas, que en 2025 celebrará su décima edición. Este festival es conocido por transformar el Anfiteatro Koka Booth en un recorrido lleno de arte, cultura, gastronomía y espectáculos luminosos que atraen a miles de visitantes cada año.

Cuándo inicia el Festival de Linternas Chinas de Cary

De acuerdo con el Anfiteatro Koka Booth, el festival comienza este sábado 15 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026. Durante casi dos meses, los asistentes podrán disfrutar de un “mundo mágico con miles de linternas hechas a mano iluminadas”.

Festival de Linternas Chinas de Cary (boothamphitheatre.com)

Este año, el evento contará con más de 40 exhibiciones nuevas, todas diseñadas y ensambladas por artesanos chinos. Las instalaciones estarán distribuidas en todo el recinto del anfiteatro, ubicado en 8003 Regency Pkwy, Cary, NC 27518.

Cuánto cuestan las entradas para el Festival de Linternas de Cary 2025

Para esta edición, el festival introduce un nuevo sistema de boletos llamado “Any Night” (cualquier noche), que permite ingresar el día que el visitante prefiera, sin seleccionar una fecha específica al momento de la compra.

Noche sensorial en el Festival de Linternas Chinas de Cary (boothamphitheatre.com)

La entrada especial cuesta 41,20 dólares, más cargos, hasta antes de la inauguración oficial del evento, por lo que después del 15 de noviembre, el precio se podría incrementar debido a la alta demanda.

Por otro lado, el valor para la noche de inauguración está entre 22,40 y 30,64 dólares más cargos. Este precio aplica para todos los días sábados del festival, desde su inicio hasta la clausura. Mientras que las entradas para el resto de la semana van desde los 16,74 a 24,46 dólares por persona.

Los organizadores del evento indicaron que los precios y disponibilidad de los boletos podrán cambiar sin anuncios previos, no hay cambios ni devoluciones, los boletos son válidos únicamente para una sola noche y no se pueden reutilizar. Por último, los niños menores de dos años tienen entrada libre y no necesitan presentar un boleto, pero a partir de los tres años, sí necesitan una entrada.

También hay tarifas especiales para grupos de 20 personas o más, que aplican únicamente para las sesiones vespertinas, por lo que se recomienda planear con anticipación la fecha de asistencia. Este descuento aplica de domingo a jueves, e incluye días feriados y periodos de restricción.

Actividades y horarios del Festival de Linternas Chinas de Cary 2025

El acceso regular inicia a las 18.00 hs, pero las sesiones del atardecer permiten entrar desde las 16.30 hs. Se recomienda llegar antes de las 17.00 hs, ya que las primeras presentaciones comienzan a las 17.30 hs. Las puertas del festival cierran a las 21.00 hs.

Habrá más oferta gastronómica en el Festival de Linternas Chinas de Cary (boothamphitheatre.com)

Agenda de actividades para el Festival de Linternas Chinas en Cary: