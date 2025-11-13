Clima invernal: la ciudad de Texas que se congela más que Chicago

En la región del Panhandle, al norte de Texas, existe una pequeña ciudad que se congela más veces al año que Chicago, Illinois, donde las temperaturas bajas son más frecuentes. Una combinación de factores la vuelve uno de los sitios más gélidos del Estado de la Estrella Solitaria.

La ciudad que se congela más veces al año que Chicago

Se trata de la localidad de Dalhart, una pequeña ciudad texana con 8447 habitantes, en el extremo noroeste del estado.

Las zonas del noreste de Texas son las más frías del estado Canva

Su ubicación, la baja humedad y la elevada altitud, hacen que esta zona sea un sitio con fuertes descensos de temperatura que llegan al congelamiento más de una tercera parte del año.

Más de 130 días con temperaturas en congelamiento

Un informe de San Antonio Express News destacó que Dalhart registra un promedio de 132 días al año con temperaturas mínimas inferiores a los cero grados Celsius.

Esto supera a Chicago, en Illinois, que registró un promedio de 118 días con temperaturas bajo cero desde 2000.

Otras ciudades de Texas con más de 100 días al año bajo cero

Los habitantes de Dalhart no son los únicos texanos donde se registran bajas temperaturas, ya que hay otras dos ciudades que también tienen más de 100 días al año con temperaturas que llegan al congelamiento.

Se trata de Perryton, que registró unos 121 días al año con estas condiciones, y Amarillo, que alcanzó los 104 días.

Chicago es reconocida por tener muy bajas temperaturas cada año Google Gemini

El clima en Texas: varias ciudades con temperaturas muy bajas que ya experimentan clima invernal

Los pronósticos actuales no tienen a estas ciudades en el centro de la escena. Si bien la región del Panhandle de Texas sí registra temperaturas bajo cero desde este martes 11 de noviembre por la mañana, aunque las ciudades más afectadas

El frío llegó hasta el sur y el este, donde Sherman experimentó temperaturas de 28 grados Fahrenheit (aproximadamente -2 grados Celsius), en Denton donde se registró 27 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius) y en Fort Worth donde llegó a 30 grados Fahrenheit (-1 grado Celsius).

Otras localidades del este texano, como Tyler, Longview y Lufkin, también experimentaron temperaturas congelantes.

Hay 3 ciudades en Texas que registran más de 100 días de congelamiento al año ANNIE MULLIGAN - NYTNS

Más al sur, Kerrville registró temperaturas de 30 °F (-1 °C) y Fredericksburg alcanzó los 32 °F (0 °C)

La capital, Austin, registró temperaturas de 39 grados Fahrenheit (4 ºC), superiores al punto de congelamiento, al igual que San Antonio, donde las mínimas fueron de 41 grados Fahrenheit (5 ºC).

Las zonas de Texas menos propensas a congelarse

Las zonas de Texas que menos se congelan se ubican a lo largo de la costa, donde las temperaturas bajo cero son un fenómeno poco habitual, debido a la alta humedad y a la baja altitud de la región.

En Houston, situada algo más hacia el interior, se registran en promedio nueve días al año con marcas por debajo de los 0 °C, mientras que en Galveston esa cifra se reduce a alrededor de dos jornadas anuales.

En Houston se registran en promedio nueve días al año con temperaturas bajo cero Brett Coomer - Houston Chronicle

Más al sur, en localidades como Brownsville, Port Lavaca y South Padre Island, los termómetros rara vez descienden por debajo de cero.