Clima invernal: la ciudad de Texas que se congela más que Chicago
Una pequeña localidad de la Estrella Solitaria supera a la metrópoli de Illinois en días con frío intenso
- 3 minutos de lectura'
En la región del Panhandle, al norte de Texas, existe una pequeña ciudad que se congela más veces al año que Chicago, Illinois, donde las temperaturas bajas son más frecuentes. Una combinación de factores la vuelve uno de los sitios más gélidos del Estado de la Estrella Solitaria.
La ciudad que se congela más veces al año que Chicago
Se trata de la localidad de Dalhart, una pequeña ciudad texana con 8447 habitantes, en el extremo noroeste del estado.
Su ubicación, la baja humedad y la elevada altitud, hacen que esta zona sea un sitio con fuertes descensos de temperatura que llegan al congelamiento más de una tercera parte del año.
Más de 130 días con temperaturas en congelamiento
Un informe de San Antonio Express News destacó que Dalhart registra un promedio de 132 días al año con temperaturas mínimas inferiores a los cero grados Celsius.
Esto supera a Chicago, en Illinois, que registró un promedio de 118 días con temperaturas bajo cero desde 2000.
Otras ciudades de Texas con más de 100 días al año bajo cero
Los habitantes de Dalhart no son los únicos texanos donde se registran bajas temperaturas, ya que hay otras dos ciudades que también tienen más de 100 días al año con temperaturas que llegan al congelamiento.
Se trata de Perryton, que registró unos 121 días al año con estas condiciones, y Amarillo, que alcanzó los 104 días.
El clima en Texas: varias ciudades con temperaturas muy bajas que ya experimentan clima invernal
Los pronósticos actuales no tienen a estas ciudades en el centro de la escena. Si bien la región del Panhandle de Texas sí registra temperaturas bajo cero desde este martes 11 de noviembre por la mañana, aunque las ciudades más afectadas
El frío llegó hasta el sur y el este, donde Sherman experimentó temperaturas de 28 grados Fahrenheit (aproximadamente -2 grados Celsius), en Denton donde se registró 27 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius) y en Fort Worth donde llegó a 30 grados Fahrenheit (-1 grado Celsius).
Otras localidades del este texano, como Tyler, Longview y Lufkin, también experimentaron temperaturas congelantes.
Más al sur, Kerrville registró temperaturas de 30 °F (-1 °C) y Fredericksburg alcanzó los 32 °F (0 °C)
La capital, Austin, registró temperaturas de 39 grados Fahrenheit (4 ºC), superiores al punto de congelamiento, al igual que San Antonio, donde las mínimas fueron de 41 grados Fahrenheit (5 ºC).
Las zonas de Texas menos propensas a congelarse
Las zonas de Texas que menos se congelan se ubican a lo largo de la costa, donde las temperaturas bajo cero son un fenómeno poco habitual, debido a la alta humedad y a la baja altitud de la región.
En Houston, situada algo más hacia el interior, se registran en promedio nueve días al año con marcas por debajo de los 0 °C, mientras que en Galveston esa cifra se reduce a alrededor de dos jornadas anuales.
Más al sur, en localidades como Brownsville, Port Lavaca y South Padre Island, los termómetros rara vez descienden por debajo de cero.
Otras noticias de Clima
Alerta amarilla. Avanza un frente con tormentas: estas son las 13 provincias, según el SMN
"Lluvia de iguanas". Por qué caen de los árboles en Florida y cuál es la advertencia de las autoridades
Tras la tormenta de enero. Cuántas posibilidades hay de que vuelva a nevar en Florida en 2025, según la IA
- 1
Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
- 2
Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva Jersey
- 3
El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood
- 4
No son las serpientes de Texas: los animales que causan un gran problema en los parques estatales