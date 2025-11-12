Quién es el narco que cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína

Brian Bilbao fue detenido cerca de Pergamino, provincia de Buenos Aires, con un cargamento de 956 kilos de cocaína que llegó al lugar en una avioneta. La Gendarmería Nacional concretó el arresto tras un operativo de inteligencia que permitió detectar el vuelo sospechoso y de forma simultánea, otra aeronave se precipitó a tierra en las proximidades de Arequito, Santa Fe, transportando 60 kilos de la misma sustancia. Las autoridades investigan si ambos sucesos guardan relación entre sí y si forman parte de una estructura de narcotráfico con ramificaciones a nivel internacional.

¿Quién es Brian Bilbao?

Bilbao es un empresario que manejaba teatros en Rosario y Mar del Plata, pero investigadores de la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar) lo identifican como un narcotraficante clave, a punto de liderar un cartel.

Su historial delictivo se remonta al 24 de agosto de 2020, cuando Gendarmería Nacional detectó movimientos sospechosos cerca de Cañada de Gómez. Una avioneta “bombardeaba” cocaína, mientras camionetas recogían la droga en tierra. En la persecución, dos integrantes de la organización murieron en un accidente y los investigadores hallaron en sus teléfonos la conexión con el clan Bilbao.

El fiscal federal Matías Scilabra, de la Procunar, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), descubrió una estructura con capacidad logística inusual.

Infraestructura y logística del imperio narco de Bilbao

El narcotraficante no alquilaba pistas clandestinas, sino que poseía su propia infraestructura: un hangar en Campo Timbó, un exclusivo club de campo en Oliveros, y otra pista en un campo de Carrizales, propiedad de Pablo Javier Raynaud, su mano derecha. Los campos estaban equipados con cámaras de seguridad con visión nocturna, sensores de movimiento y sistemas de comunicación encriptada.

Su flota aérea incluía tres avionetas —dos Beechcraft Baron y un Cessna 210— dedicadas exclusivamente al transporte de cocaína desde Bolivia y Paraguay. Los pilotos eran profesionales colombianos con experiencia en vuelos de bajo perfil para evadir radares. Bilbao reclutó a Juan Manuel Gómez Orrego como piloto principal, y a un equipo técnico que incluía ingenieros aeronáuticos y mecánicos especializados. Entre ellos estaba Julián David Correa Posso, un colombiano que desapareció del hotel Ferro Apart en Funes, tras el operativo “Cosecha Blanca”, y fue capturado meses después en Medellín.

Lavado de dinero a gran escala

Lo que distinguía a al empresario rosarino era su capacidad para lavar dinero a gran escala y en negocios visibles. En octubre de 2018, adquirió la sociedad VTX Rosario, que controlaba los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata. “La compra llamó la atención porque los artistas que tocaban en esos teatros cobraban entre tres y cuatro veces más que en otros escenarios similares”, señala la investigación.

El dinero narco también fluyó hacia:

Los bares Affascinante Pizzería y Affascinante Rock and Beer.

VyA Digital, una empresa de pantallas LED y cartelería para eventos.

Taxideral SRL y Remitaxi SRL, dos compañías de taxis y remises.

Glycine Max SRL, una firma de agroquímicos en Cañada de Gómez.

Una planta de biodiésel en Gálvez.

Adelante Broker Inmobiliario, para negocios inmobiliarios.

Una ladrillera.

El imperio empresarial era tan diverso que llegó a incluir la compraventa ilegal de divisas extranjeras.

El operativo “Cosecha Blanca” y la fuga de Bilbao

El 3 de noviembre de 2023, Gendarmería lanzó el operativo “Cosecha Blanca”, con 40 allanamientos simultáneos. Se secuestraron las tres avionetas, 25 vehículos, cinco armas de fuego, 39.000 dólares, 5.000.000 de pesos, 68 celulares y documentación clave. Trece personas fueron arrestadas, entre ellas los pilotos colombianos.

Brian Bilbao desapareció junto a su hermano Waldo, su pareja Paola Vanesa Acuña, su hijastro Yoel Denis Aragón y su chofer Mariano Miguel Zuviría.

Captura de colaboradores y el final del imperio

En julio de 2025, Pablo Javier Raynaud, la mano derecha de Bilbao, fue detenido en un shopping de Belgrano. La ministra Patricia Bullrich celebró su captura: “¡Pájaro que voló, cayó... preso! Volás con cocaína en avioneta, lavás plata en Rosario, te escondés en CABA... Con el DFI de la PFA te agarramos”.

En septiembre de 2025, su hermano Waldo fue encontrado en un departamento céntrico de Rosario, junto con su pareja Guadalupe Torres Servín, quien también estaba bajo arresto domiciliario.

La caída final de Bilbao

El 11 de noviembre de 2025, una aeronave aterrizó en un campo en Pergamino, Buenos Aires, con 956 kilos de cocaína, valuados en más de 4.000.000 de dólares. Gendarmería detuvo a Bilbao en uno de los vehículos que esperaban la carga.

Simultáneamente, una avioneta se estrelló en un campo cerca de Arequito. Los fiscales de Procunar investigan si los dos vuelos están vinculados con Bilbao. Se secuestraron dos bolsos con cocaína, con un peso aproximado de 60 kilos.

