Video: el momento en que una casa se derrumba en Carolina del Norte por la marejada que ocasionó el huracán Humberto

El huracán Humberto e Imelda provocaron una fuerte marejada en Carolina del Norte que ocasionó el desplome de otra casa en el océano Atlántico. El colapso, registrado en video por un dron, forma parte de una serie de derrumbes en Buxton, Outer Banks, donde ya siete viviendas en total fueron destruidas esta semana por la erosión y el impacto de las olas.

Siete viviendas destruidas en Outer Banks

Los incidentes comenzaron el martes por la tarde cuando, en un lapso de 45 minutos a partir de las 14 horas, tres casas vecinas en Cottage Avenue, en Buxton, colapsaron casi de manera simultánea. Otras dos propiedades contiguas en la cercana Tower Circle Road se vinieron abajo.

Más tarde, esa misma noche, se registró un derrumbe adicional en la misma zona, mientras que la vivienda más reciente se desplomó este miércoles por la noche, alrededor de las 20 horas, según informó Fox News.

La última vivienda en colapsar en Carolina del Norte fue rápidamente arrastrada por el mar (FOX Weather)

La Cape Hatteras National Seashore advirtió a los visitantes que debían mantenerse alejados de las zonas afectadas y extremar precauciones en varios kilómetros al sur, debido a la presencia de escombros peligrosos. También señaló que se trataba de un incidente en curso y que podrían producirse más colapsos por las condiciones del océano. No se reportaron heridos y detallaron que las casas de la zona habían sido declaradas inhabitables.

“Por motivos de seguridad, toda la franja de playa desde el norte de Buxton hasta la rampa 43 para vehículos todoterreno (ORV, por sus siglas en inglés) permanece cerrada al público. Se pide a los conductores que usen la rampa 38 que eviten viajar hacia el sur y a quienes utilicen la rampa 43 que no se desplacen hacia el norte”, informó la agencia federal en un comunicado.

El desbordamiento del océano obligó al Departamento de Transporte de Carolina del Norte a cerrar un tramo de la autopista Highway 12 en la isla Ocracoke. Asimismo, el servicio de ferry que conecta Ocracoke con la isla Hatteras fue suspendido ese mismo día, según detalló AP News.

Video viral muestra cómo las casas caen al mar

El video aéreo grabado por Jenni Koontz, de Epic Shutter Photography, mostró como dos de las siete casas se derrumbaban en el agua.

La última vivienda que colapsó se inclinó hacia un costado debido a la erosión provocada por las olas, y otra propiedad cercana, que ya había colapsado previamente, la empujó, y rápidamente ambas fueron arrastradas por el mar.

Las autoridades de la reserva costera alertaron a los visitantes para que eviten las áreas dañadas AP News

“Fue una locura. Sonaba como si explotaran bombas. Las ventanas se quebraban. Los pilotes se rompían. Las casas eran arrastradas completamente mar adentro. Está bastante mal aquí en este momento”, dijo Hunter Hicks, un residente local.

Según los videos mostrados por la estación local 13News Now, las casas del martes se tambaleaban sobre sus pilotes, antes de desplomarse en el océano, lo que cubrió la playa de escombros, tablones, y los restos de una vivienda completa.

La erosión costera en Carolina del Norte amenaza viviendas frente al mar

Con este nuevo episodio, el Parque Nacional informó que desde 2020 ya son 19 las viviendas privadas que se derrumbaron en las playas de la reserva, como resultado del deterioro constante. La mayor parte de la costa de Carolina del Norte está formada por estrechas islas barrera bajas que sufren erosión desde hace años debido al aumento del nivel del mar.

Según el Parque Nacional, desde 2020 un total de 19 casas privadas fueron arrasadas en las playas de la reserva debido al progresivo debilitamiento de la costa Captura de pantalla NBC News

Noah Gillam, director de planificación del condado de Dare, que incluye Buxton, señaló el miércoles que las casas más recientes que se derrumbaron estaban entre 35 estructuras que habían sido declaradas inhabitables desde finales de agosto, cuando el huracán Erin azotó la región, debido a daños relacionados con la erosión.

Un informe de 2024, elaborado por funcionarios federales, estatales y locales, indicó que 750 de casi 8800 estructuras frente al mar en Carolina del Norte se consideran en riesgo debido al desgaste costero. Entre las posibles soluciones se encuentran reforzar las playas erosionadas con arena o roca dragada, o utilizar fondos estatales o federales para comprar las viviendas amenazadas y trasladarlas o demolerlas.