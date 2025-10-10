Casa Blanca afirma que el premio Nobel puso "la política por encima de la paz"
La Casa Blanca estimó el viernes que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente Donald Trump.
El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.
"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. "El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".
