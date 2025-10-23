Chicago Fire despide al Orlando City de Muriel de los playoffs de la MLS

Chicago Fire superó con éxito su primera prueba en los playoffs de la MLS al imponerse 3-1 sobre Orlando City este miércoles en Chicago, donde el goleador colombiano Luis Fernando Muriel inició desde el banco de suplentes.

El delantero cafetero, de 34 años, poco pudo hacer en el estadio Soldier Field al ingresar, por órdenes de su entrenador, su compatriota Óscar Pareja, al minuto 69, cuando el juego de comodines de la Conferencia Este ya estaba sentenciado en contra de su escuadra.

Sin Muriel, que tuvo su mejor campaña en la liga norteamericana con nueve goles en 33 partidos, los locales tomaron ventaja y enfrentarán en la primera ronda de postemporada a Philadelphia Union.

El equipo de Filadelfia es el flamante ganador del Supporters' Shield, el galardón entregado al mejor once de la temporada regular.

El Fire, dirigido por el exseleccionador estadounidense Gregg Berhalter, se mostró como amplio dominador de las acciones, pero no fue hasta el minuto 48 cuando el mexicano Brian Gutiérrez abrió la cuenta al recibir un servicio desde la derecha para luego controlar y definir dentro del área.

"Es un sentimiento increíble", dijo Gutiérrez. "Pasé por momentos buenos y malos, (esta es la) muestra de que con trabajo y determinación puedes conseguir los resultados".

El portero peruano Pedro Gallese, que había tenido un estupendo encuentro bajo los tres palos, erró en la acción previa al 2-0 al no poder resolver un despeje ante la presión del atacante belga Hugo Cuypers en el minuto 57.

Con Orlando en busca del gol del descuento, Chicago orquestó una hermosa contra con toques de primera intención que encontraron a Cuypers (67') nuevamente dentro de las 18 para decretar el 3-0.

A un minuto del final, el trinitense Tyrese Spicer anotó el gol del descuento para el equipo de Florida, que llegó a la final de la Conferencia Este el año pasado y cierra de esta forma la campaña de 2025.

Chicago, por su lado, logró su primera victoria en los playoffs desde 2009.

En el partido de comodín de la Conferencia Oeste que se disputa este miércoles, el Portland Timbers de Phil Neville recibe al Real Salt Lake, que se aseguró la última plaza de la zona en la última jornada de la temporada.

El ganador se enfrentará al sorprendente San Diego FC de Hirving "Chucky" Lozano, cabeza de serie de la Oeste, en una llave de la primera ronda eliminatoria al mejor de tres partidos.

str/raa/