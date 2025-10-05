Chourio sigue en duda para Cerveceros de cara al segundo juego ante Cachorros

MILWAUKEE (AP) — El estado del jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, el venezolano Jackson Chourio, sigue siendo incierto para el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago, un día después de que se sometiera a una resonancia magnética en el músculo isquiotibial derecho.

Chourio realizó una carrera ligera durante el entrenamiento de los Cerveceros el domingo por la tarde. El jardinero se fue de 3-3 con tres carreras impulsadas en la victoria de Milwaukee por 9-3 en el primer juego el sábado antes de salir en la segunda entrada debido a una rigidez en el isquiotibial.

“Sé que vamos a probar algunas cosas hoy”, dijo Murphy antes del entrenamiento. “No sé si hará mucho, pero la resonancia magnética volvió y es inconclusa. Y no es un desgarro serio del isquiotibial, pero no es necesariamente algo que no lo limitará”.

El segundo juego de la serie al mejor de cinco es el lunes por la noche. Los Cachorros planean comenzar con el zurdo Shota Imanaga (9-8, 3,73 ERA en la temporada regular), mientras que los Cerveceros usarán al zurdo Aaron Ashby (5-2, 2,16) como abridor.

En el triunfo del primero de la serie, Chourio se convirtió en el primer jugador en tener tres hits en las dos primeras entradas de un juego de playoffs. Se lesionó el isquiotibial mientras corría a primera en un sencillo dentro del cuadro.

Chourio se había perdido un mes de la temporada regular debido a un desgarro en el mismo isquiotibial.

“Vamos a ver cómo se siente”, dijo Murphy. “Va a pasar por algunas pruebas, y si siente algo, lo detendremos”.

Chourio había expresado confianza después del juego del sábado de que el problema no era serio, pero hizo comentarios similares después de desgarrarse el isquiotibial el 29 de julio y luego no jugó de nuevo hasta el 30 de agosto.

“Me siento bien ahora mismo”, dijo Chourio a través de un intérprete después del juego del sábado. “Comparado con la última vez que esto sucedió, siento que estoy en una muy buena posición”.

Los Cerveceros ciertamente están en una buena posición después de ganar el primer partido. Ashby realizó 16 lanzamientos en ese juego mientras trabajaba una entrada y un tercio de relevo sin permitir carreras.

Volverá al montículo el lunes al inicio del juego. Ashby dijo que el rol diferente realmente no cambia su enfoque.

“Como todas las salidas a lo largo de los años, supongo. Ha sido simplemente sacar outs”, dijo Ashby, quien comenzó en solo una de sus 43 apariciones en la temporada regular. “Ya sea en la primera entrada o en la cuarta, quinta, séptima, cuando sea. Creo que han dejado claro que tu trabajo es simplemente sacar outs, y luego cuando te piden que dejes de sacar outs, es cuando paras. De cara a mañana, será más o menos la misma situación”.

Murphy dijo el domingo que no sabía quién seguiría a Ashby.

El derecho Quinn Priester (13-3, 3,32) ocupó el segundo lugar en los Cerveceros en entradas lanzadas y parecería un candidato probable.

Imanaga hará su segunda aparición de esta postemporada después de permitir dos carreras en cuatro entradas el miércoles en la derrota de los Cachorros por 3-0 en el Juego 2 ante los Padres de San Diego en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

