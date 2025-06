Cierran por 24 horas: los principales bancos de Estados Unidos dejarán de funcionar este día de junio

Los principales bancos de Estados Unidos se mantendrán cerrados durante 24 horas en la próxima semana de junio. La medida se llevará a cabo para conmemorar el día de Juneteenth, una fecha muy significativa e importante para millones de ciudadanos. Entre las instituciones bancarias que no darán servicio se encuentran Bank of America, Wells Fargo y Chase Bank.

Bancos no darán servicio en junio por el Día de la Emancipación

El próximo 19 de junio de 2025 se celebrará el Día de la Emancipación, conocido en Estados Unidos como Juneteenth. El feriado conmemora la implementación de la Proclamación de Emancipación, que dio fin a la esclavitud en Estados Unidos, por lo que los bancos no darán servicio, según lo dado a conocer por USA Today.

Cabe señalar que la Reserva Federal de EE.UU. considera el día festivo de junio, por lo que los bancos suelen cerrar ese día.

El nombre de Juneteenth se toma del 19 de junio de 1865, fecha en que las tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, último bastión de la esclavitud en la Confederación, y anunciaron que todos los esclavos eran libres. Pues a pesar de que Abraham Lincoln había firmado la Proclamación de la Emancipación el 1º de enero de 1863, no fue hasta dicha fecha que se liberaron a todos los afroamericanos esclavizados.

Juneteenth comenzó a cobrar relevancia en 2020, después del asesinato de George Floyd. Pexels

A pesar de la trascendencia de la conmemoración, se convirtió en un día feriado oficial hasta 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó la legislación el 17 de junio de ese año, luego de que el congreso aprobará la ley del día de independencia de Juneteenth el mismo mes, según The New York Times.

Otros servicios que se verán interrumpidos

De acuerdo con medios como The Mirror y The Clarion Ledger Jackson, los bancos no son los únicos que permanecerán cerrados, a estos se sumarán las escuelas públicas y municipales.

Todas las oficinas gubernamentales, incluidos tribunales municipales y estatales; así como oficinas del Seguro Social e instalaciones locales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) no darán servicio.

La bolsa de valores y las sucursales de las Bibliotecas Públicas de Nueva York, también estarán cerradas, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar los contratiempos que estos cierres pueden ocasionar.

Los funcionarios responsables de la basura, el compostaje y el reciclaje no trabajarán ese día. El servicio postal no entregará correo, y los servicios particulares como FedEx y UPS, aunque estarán disponibles el 19 de junio, no entregarán correo en Nueva York.

Los bancos, como los otros servicios citados, volverán a operar con normalidad a partir del 20 de junio de 2025, por lo que si realizas alguna transacción bancaria el 19 de junio, esta se verá reflejada hasta el día siguiente.

De acuerdo con el Museo Nacional de Cultura e Historia Afroamericana, “el Juneteenth marca el segundo día de la independencia de Estados Unidos. Si bien se ha celebrado desde hace mucho tiempo en la comunidad afroamericana, este evento monumental sigue siendo en gran medida desconocido para la mayoría de los estadounidenses”.

El 19 de junio de 1865 los últimos afroamericanos esclavizados fueron liberados. Pexels

Qué actividades se realizan por la celebración de Juneteenth en EE.UU.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) del condado de Morgan, en Colorado, llevará a cabo un desfile de Juneteenth el sábado 14 de junio, de 9 a. m. a 2 p. m. El desfile viajará desde el centro de Decatur hasta A.C. Banks Park para celebrar la comunidad y la libertad.

En Oregón, se llevarán a cabo el evento "De Raíces a Alas", el cual contará con propuestas musicales, presentaciones de arte, la participación de negocios afroamericanos y una propuesta de comida para los visitantes. Estará disponible el sábado 14 de junio en la Jerry Willey Plaza a partir del mediodía, según lo dado a conocer por Telemundo.