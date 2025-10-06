Cierre del gobierno amenaza programa de ayuda alimentaria del que dependen millones de familias

WASHINGTON (AP) — Un programa de ayuda alimentaria que asiste a más de seis millones de madres de bajos ingresos y niños pequeños se quedará sin fondos federales en dos semanas a menos que el cierre del gobierno termine, lo que obligará a los estados a usar su propio dinero para mantenerlo a flote o arriesgarse a que se cierre, dicen los expertos.

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, conocido como WIC, de US$8000 millones, proporciona vales para comprar fórmula infantil, así como frutas y verduras frescas, leche baja en grasa y otros alimentos saludables que a menudo están fuera del alcance financiero de los hogares de bajos ingresos.

El cierre, que comenzó el miércoles, coincidió con el inicio de un nuevo año fiscal, lo que significa que programas como WIC, que dependen de inyecciones anuales del gobierno federal, están casi sin dinero. Actualmente, el programa se mantiene a flote con un fondo de contingencia de US$150 millones, pero los expertos dicen que podría agotarse rápidamente.

Después de eso, los estados podrían intervenir para financiar el programa y buscar reembolso cuando finalmente se apruebe un presupuesto, pero no todos los estados dicen que pueden permitírselo.

"Somos optimistas en cuanto a una o dos semanas más", declaró Ali Hard, directora de políticas de la Asociación Nacional de WIC. "Después de eso, estamos muy preocupados".

WIC ayuda a las familias a comprar alimentos más nutritivos

Taylor Moyer, madre de tres hijos que recientemente se separó de su esposo, ha estado recibiendo WIC desde que nació su primer hijo hace nueve años. Indica que el programa le permitió alimentar a sus hijos con alimentos nutritivos que tienden a ser más caros que las opciones procesadas y densas en calorías. También le proporcionó orientación cuando tuvo dificultades para amamantar y la asesoró sobre cómo manejar la etapa de alimentación selectiva de su hijo.

"Ha habido momentos en los que me he sentado en mi casa y realmente me he preguntado cómo iba a alimentar a mi familia", relató Moyer, quien trabaja en el LGBT Life Center en Virginia Beach, Virginia. "Y fui a la tienda con mi tarjeta WIC... obtuve arroz, aguacates, huevos, e hice una comida balanceada que realmente estaba buena".

El cierre se produjo cuando los demócratas y republicanos no lograron aprobar un nuevo plan de gastos. Los legisladores demócratas quieren extender los créditos fiscales que hacen que la atención médica sea más barata para millones de estadounidenses, y quieren revertir los profundos recortes a Medicaid que se aprobaron a principios de este año.

Se negaron a firmar cualquier plan de gastos que no incluyera esas disposiciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Luisiana, culpó a los demócratas por el cierre y los llamó hipócritas porque no financiar al gobierno federal pone en peligro tantos programas de salud.

El programa WIC, que ha tenido durante mucho tiempo apoyo bipartidista, ayuda a quienes están embarazadas, madres y niños menores de 5 años. La investigación lo ha vinculado a una menor mortalidad infantil, pesos de nacimiento más saludables, tasas de inmunización más altas y mejores resultados académicos para los niños que participan. Casi la mitad de los que son elegibles no se inscriben, a menudo porque creen que no califican o no pueden llegar a una oficina de WIC.

Algunos legisladores republicanos quieren recortar WIC, que está destinado a ser eliminado en el Proyecto 2025, el influyente plan de políticas redactado por el hombre que ahora es el jefe de presupuesto del presidente Donald Trump. La solicitud de presupuesto de Trump y el plan de gastos respaldado por los republicanos de la Cámara no financian completamente el programa. También quieren recortar los fondos para que las familias compren frutas y verduras frescas.

Algunos estados prometen cubrir las brechas en la ayuda alimentaria

En caso de un cierre prolongado, varios estados han buscado tranquilizar a los beneficiarios de WIC de que seguirán recibiendo beneficios. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, un demócrata, señaló que el estado asumirá el costo si los fondos federales se agotan.

"Quiero que esas familias jóvenes, esas madres, sepan que su tarjeta WIC seguirá siendo válida en el futuro previsible", declaró Lamont. "Nos estamos asegurando de que el gobierno no les quite eso".

Pero en el estado de Washington, donde un tercio de los bebés reciben beneficios de WIC, los funcionarios dicen que no tienen el dinero para mantener el programa abierto.

"Washington WIC podrá mantener los beneficios durante una o dos semanas antes de que un cierre federal obligue a un cierre total", aseguró Raechel Sims, portavoz del Departamento de Salud del estado. "Si el cierre dura más que eso, el departamento no tiene la capacidad de reponer los fondos de WIC".

Moyer, la madre de Virginia Beach, advirtió que terminar el programa podría ser catastrófico para los beneficiarios.

"Habrá bebés que se salten comidas. Habrá mujeres embarazadas que se salten comidas para poder alimentar a sus niños pequeños", aseveró. "Y significa que la gente no va a tener una dieta balanceada y saludable".

