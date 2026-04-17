De un departamento en Queens a Gracie Mansion: la declaración de impuestos que muestra cuánto ganaba Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, percibieron casi 145 mil dólares durante 2025, una cifra que los ubica apenas por encima del ingreso medio del área neoyorquina. Según los registros fiscales publicados este jueves 17 de abril, el mandatario y su pareja ganaron menos de los US$158.954 que se requieren para vivir cómodamente en la ciudad.

Regalías de rap y salarios estatales de Mamdani

Según la información recopilada por Politico, en su declaración conjunta de 2025, el matrimonio reportó precisamente US$144.784. La mayor parte de esa cantidad total provino del salario de Mamdani como miembro de la Asamblea estatal, que ascendió a US$131.926.

El alcalde vive con su familia en Gracie Mansion Instagram Mandami

A pesar de esto, el medio señala que el alcalde también obtuvo ingresos de su tiempo como rapero de hip-hop con el nombre de “Mr. Cardamom”, lo cual le proporcionó US$1600 adicionales en pagos por regalías.

Rama Duwaji, la primera dama, tuvo ingresos por su trabajo como artista visual de US$10.010 antes de impuestos. Después de restar los costos del negocio, que comprendieron US$500 en “suministros de arte”, sus ingresos totales ascendieron a US$8860.

Esta cifra, según resalta el medio, coloca a la esposa del alcalde por debajo del umbral federal de pobreza individual, que se fijó en US$15.650 para ese año. La pareja, a pesar de estos montos, aguarda un reembolso tributario de US$7011 por haber pagado impuestos excesivos.

Los documentos fueron publicados por la oficina de Mamdani un día después del plazo límite para las declaraciones estatales y federales. Si bien no existe una obligación legal para que los funcionarios de la ciudad publiquen estos datos, Mamdani decidió seguir la tradición voluntaria de la alcaldía. Este gesto contrasta con la postura de la presidenta del Concejo, Julie Menin.

“A mi leal saber y entender, la presidenta Adrienne Adams, el presidente Corey Johnson y los presidentes anteriores no lo han hecho, por lo que no creo que haya un precedente para hacerlo”, declaró Menin a los reporteros, según cita Politico.

No obstante, el medio aclara que, si bien la actual presidenta del Concejo no publicó sus declaraciones completas, sus predecesores Corey Johnson y Melissa Mark-Viverito sí lo hicieron en su momento.

El alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani (d) y su esposa Rama Duwaji (AP foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

El contraste de vivir en Gracie Mansion

Desde que Mamdani asumió la alcaldía, su bolsillo experimentó un cambio importante. Hoy en día, vive en Gracie Mansion, un sitio de valor histórico donde no abona alquiler, y su sueldo anual supera los US$258 mil. Sin embargo, esta nueva situación contradice lo que muestra su declaración de 2025.

En ese tiempo, todavía residía en un departamento de Queens y los ingresos de su familia superaban la media fijada para una familia compuesta por dos personas, que es de US$129.600.

Un aspecto que causó revuelo fue la falta de aportes caritativos específicos, aunque fundamentó su campaña en la premisa de que los ciudadanos con más ingresos deben contribuir más a la sociedad.

En muchas ocasiones, Mamdani defendió la idea del impuesto a los ultrarricos

Dora Pekec, portavoz de la pareja, garantizó que el alcalde donó dinero a instituciones caritativas, pero no especificó las donaciones debido a que eligieron la deducción estándar en su declaración. Según el medio mencionado, la portavoz no pudo ofrecer información acerca de las entidades a las cuales se destinaron esos fondos.