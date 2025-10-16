Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Estados Unidos

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Estados Unidos, decimonovena prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 (de 24), que se disputará de viernes a domingo en el Circuito de las Américas en Austin (Texas):

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos

2. Lando Norris (GBR) 314

3. Max Verstappen (NED) 273

4. George Russell (GBR) 237

5. Charles Leclerc (MON) 173

6. Lewis Hamilton (GBR) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Fernando Alonso (ESP) 34

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Estéban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 650 puntos - CAMPEÓN -

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull 290

5. Williams-Mercedes 102

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 66

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 46

10. Alpine-Renault 20

bur-mcd/raa/