Claves de la victoria de Venezuela para clasificar a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela sufrió, reaccionó y terminó imponiéndose 4-2 a Italia para asegurar su lugar en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputada en el loanDepot Park de Miami. El equipo venezolano, que venía de dejar en el camino al campeón defensor, necesitó ajustar sobre la marcha ante una Italia que había llegado invicta y que volvió a mostrar por qué fue la gran revelación del torneo.

Cómo fue la victoria de Venezuela en la semifinal del WBC

La Vinotinto dio vuelta un partido durísimo ante la sorprendente Italia y se metió en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park de Miami, en una noche con mayoría venezolana en las tribunas y un claro sabor latino en el corazón de Estados Unidos.

El conjunto europeo pegó primero y se adelantó 2-0, aprovechando un inicio errático de la Vinotinto y el buen trabajo inicial de su pitcheo.

Del lado venezolano, las primeras entradas dejaron una mezcla de ansiedad y frustración: la ofensiva no lograba producir en momento oportuno y el ruido de las tribunas contrastaba con un marcador que obligaba a remar de atrás.

Jackson Chourio (1), de Venezuela, celebra después de anotar carrera durante la sáptima entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante Italia, el lunes 16 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

La historia cambió a partir de la mitad del juego, cuando llegó el batazo clave que abrió la puerta a la remontada.

Venezuela recortó diferencias y, ya con el impulso anímico de su gente, consiguió voltear el resultado hasta establecer el 4-2 definitivo, apoyada en un relevo sólido que silenció a la alineación italiana en los innings finales.

El equipo de Venezuela celebra tras derrotar a Italia en el partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 16 de marzo de 2026, en Miami Rebecca Blackwell� - AP�

Claves del resultado de Venezuela

Marcador final: Venezuela 4 – Italia 2 , en el loanDepot Park de Miami, por semifinal del Clásico Mundial 2026.

, en el loanDepot Park de Miami, por semifinal del Clásico Mundial 2026. Italia se había adelantado 2-0 en la segunda entrada y llegaba invicta, pero Venezuela construyó la remontada desde la cuarta , con jonrón de Eugenio Suárez que inició la reacción ofensiva que se concretó con un rally de tres carreras en el séptimo inning .

, con jonrón de Eugenio Suárez que inició la reacción ofensiva que se concretó con . Con este triunfo, la selección venezolana, que ya venía de eliminar al campeón Japón, se clasifica a la final y confirma su papel como la candidata latina del torneo en territorio estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.