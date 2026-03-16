A qué hora juega Venezuela vs. Italia hoy en Miami y cómo ver en vivo la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela llega a la semifinal del Clásico Mundial 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) con la sensación de estar ante una oportunidad histórica. Este lunes 16 de marzo, se mide con Italia a las 8:00 p.m. ET en el loanDepot park de Miami, por un boleto a la final que nunca ha alcanzado, mientras Estados Unidos espera al ganador.

Italia vs. Venezuela: hora y cómo ver en vivo

El duelo Italia vs. Venezuela está programado para el lunes 16 a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos , en el loanDepot park.

está programado para el lunes 16 a las , en el loanDepot park. En EE.UU., el partido se verá en vivo por FS1 con opción en español a través de FOX Deportes. Para Latinoamérica, la opción en vivo es a través de Beisbol Play, ESPN y Disney+.

La Vinotinto se presenta con marca de 4-1 en el torneo —victorias sobre Países Bajos, Israel, Nicaragua y la campeona defensora Japón, más una sola derrota frente a República Dominicana—, en su primera aparición en semifinales desde 2009.

Cómo llegan Venezuela e Italia a la semifinal del WBC

La selección de Omar López avanzó como segunda del Grupo D, tras caer en un juego cerrado ante República Dominicana, y luego protagonizó una remontada 8-5 ante Japón en cuartos, con jonrones clave de Maikel García y Wilyer Abreu para darle vuelta a un 5-2 adverso.

En total, Venezuela presenta balance de 4-1, con una alineación donde brillan Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez, y un cuerpo de lanzadores en el que Enmanuel De Jesús se ha ganado titulares por su actuación frente a la campeona defensora.

Los peloteros de Venezuela festejan en la cueva su victoria sobre Japón en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Italia llega como la gran sorpresa del torneo. Invicta 5-0, con triunfos sobre Estados Unidos y Puerto Rico, ambos por 8-6, y es junto a República Dominicana la única selección que no ha perdido en el WBC 2026.

El equipo de Francisco Cervelli se sostiene en un lineup explosivo —segundo en jonrones del torneo, con tres de Vinnie Pasquantino y dos de Dante Nori— y en una narrativa de “carrera mágica” que lo colocó en semifinales por primera vez en la historia del Clásico.

Venezuela vs. Italia: duelo de figuras y lanzadores probables

En la previa oficial de MLB, los probables abridores son Keider Montero por Venezuela y Michael Lorenzen por Italia. Este cruce pone frente a frente a una Vinotinto que viene de remontar a puro batazo y a una Italia que ha tenido problemas en el bullpen pese a su ofensiva de .982 de OPS colectivo.

Michael Lorenzen (24), de Italia, lanza hacia los Estados Unidos en la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol, el martes 10 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

FOX destaca, en sus “team leaders”, a Maikel García como líder bateador venezolano (.421) y a Luis Arráez como máximo productor (2 HR, 9 empujadas), mientras que del lado italiano sobresalen Dante Nori (.438 de promedio) y Pasquantino (3 HR, 5 impulsadas).

Lo que está en juego y el historial de Venezuela vs. Italia

El ganador jugará la final del martes 17 en Miami, y se clasificará por primera vez al juego por el título: ni Venezuela ni Italia han disputado antes una final de Clásico, según el repaso de MLB de las semifinales y antecedentes históricos.

El venezolano Wilyer Abreu, en el centro, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón durante la sexta entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Japón, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami Marta Lavandier� - AP�

En cuanto al cara a cara, MLB recuerda que Venezuela domina el historial con claridad. Ganó los tres cruces de 2006 y 2009 por un global de 23-1.

En 2017 se impuso en dos juegos dramáticos, incluido un desempate de grupo en el que Miguel Cabrera, Rougned Odor y Alcides Escobar definieron la serie para la Vinotinto.

Jonrón de Wilyer Abreu de Venezuela vs. Japón en el WBC 2026

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.